Des données récentes montrent que les consommateurs préfèrent les produits avec ces types d’emballages

Nous avons tous entendu le dicton de « ne jamais juger un livre par sa couverture ». Et bien que ce dicton soit certainement utile pour nous aider à ne pas tenir les apparences pour acquises et à ne pas sous-estimer les choses et les gens en fonction de leur apparence extérieure, nous prenons toujours des décisions sur de nombreuses choses basées uniquement sur l’esthétique. C’est juste ce que nous faisons intrinsèquement… cela nous est naturel.

Selon une étude menée par le Paper and Packaging Board, 72 % des consommateurs ont déclaré que la conception de l’emballage d’un produit a une influence sur leur décision d’achat.

Ainsi, en sachant qu’il est dans la nature humaine de juger les choses en fonction de nos premières impressions – y compris les emballages de produits, en tant que spécialiste du marketing – vous pouvez utiliser des idées préconçues pour aider les produits de votre marque à attirer les consommateurs en produisant des emballages de produits qui inciteront les consommateurs à les essayer.

Des données récentes montrent qu’il s’agit de certains des facteurs les plus cruciaux que les consommateurs prennent en compte avant d’acheter un produit pour la première fois ou d’effectuer un nouvel achat d’un produit.

Le facteur de facilité

Pour les consommateurs, l’accessibilité fonctionnelle de l’emballage du produit est l’un des facteurs les plus importants qui jouent un rôle dans la considération d’un nouvel achat. En d’autres termes, à quel point il a été facile pour le consommateur de retirer l’emballage pour obtenir ce qu’il recherche.

Si les consommateurs ressentent de la frustration en ouvrant un emballage, ils sont moins susceptibles d’acheter à nouveau ce produit.

En fait, les résultats d’une récente enquête menée par le leader de l’emballage durable DS Smith, publiée par Businesswire, montrent que près de 20 % des consommateurs n’achèteraient plus un produit de la même marque ou de la même entreprise s’ils trouvaient l’emballage sur un produit. de cette marque était difficile à ouvrir.

Il est essentiel que les marques permettent aux consommateurs de déballer le plus facilement possible le cadeau qu’est leur produit. Cela signifie communiquer avec les clients sur leurs expériences avec l’emballage du produit et travailler en étroite collaboration avec l’équipe de contrôle qualité de la marque pour s’assurer que la satisfaction du client ainsi que la sécurité sont au premier plan du processus de fabrication.

Le facteur de conception distinctif

La présentation compte dans presque toutes les facettes de notre vie. La perception qu’une personne a de vous peut déterminer si vous êtes admis dans une bonne école, embauché pour un travail, accepté pour vivre dans un certain quartier ou même autorisé dans un restaurant. Donc, dans cet esprit, il est dans notre intérêt de paraître aussi normal que possible au public dans notre vie personnelle.

Et tout en ayant l’air normal, cela fonctionne très bien pour nous dans notre vie de tous les jours. Cela a l’effet inverse en ce qui concerne l’image de marque. Être perçu comme une marque moyenne ne suffira pas si l’objectif de cette marque est de se démarquer de ses concurrents.

Cela signifie que la marque doit être distinctive pour plaire aux consommateurs. Un excellent moyen pour une marque de se distinguer est d’emballer ses produits de manière à ce qu’elle se démarque de toutes les autres marques de sa catégorie, de sorte qu’elle déclenche une curiosité instantanée dès que le consommateur la voit. Cela permet également au produit d’atteindre plus facilement le marketing de bouche à oreille convoité que tous les responsables marketing visent.

C’est parce qu’en tant qu’êtres sociaux, nous sommes naturellement enclins à partager des informations avec les autres lorsque nous découvrons de nouvelles choses que nous pensons être « cool » parce qu’inconsciemment, nous pensons que cela nous donne une monnaie sociale parce que bien sûr… si nous découvrions cette chose cool, ça doit vouloir dire qu’on est cool aussi… non ?

Dans son livre Contagious : Why Things Catch On, l’auteur et professeur de marketing Jonah Berger a déclaré : « L’aspect le plus important des choses remarquables est qu’elles méritent d’être remarquées, dignes d’être mentionnées. Les choses remarquables fournissent une monnaie sociale parce qu’elles font paraître les gens qui en parlent, eh bien… plus remarquables.

Et comme les gens veulent que les autres les considèrent comme remarquables, les produits présentés dans des emballages remarquables sont plus susceptibles d’être partagés avec d’autres lorsqu’ils sont découverts. En fait, selon un sondage de Dotcom Distribution, 40 % des consommateurs partagent des photos sur les réseaux sociaux de produits qu’ils perçoivent comme ayant un emballage distinct.

Un moyen simple de créer des emballages de produits distincts consiste à créer des emballages de couleurs ou de formes différentes de ceux de ses concurrents. L’emballage des préservatifs Magnum de Trojan en est un bon exemple. Initialement, l’emballage en or des préservatifs était si distinct – les gens devaient en parler (ainsi que l’autre raison qui les rendait différents des autres préservatifs sur les étagères des magasins).

Donc, dans un monde de chips qui viennent dans des sacs, ressemblez plus à des Pringles et emballez-les dans des tubes.

Le facteur vert

Les consommateurs d’aujourd’hui sont plus soucieux de l’environnement qu’à tout autre moment de l’histoire. Et cette conscience se répercute souvent sur la façon dont les décisions d’achat sont maintenant prises par les consommateurs. Selon un récent sondage de Trivium Packaging, mené avec le Boston Consulting Group, 54 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles prenaient en considération les emballages durables lorsqu’elles sélectionnaient un produit.

Le marché a parlé, et ce qu’il dit, c’est que les consommateurs préfèrent des emballages de produits aussi respectueux de l’environnement, même si cela leur coûte plus cher. En fait, la même enquête montre que 83 % des consommateurs de moins de 45 ans sont prêts à payer plus cher pour un produit s’il est présenté dans un emballage durable.

Ainsi, étant donné que les consommateurs préfèrent les emballages « verts », les marques qui fabriquent des produits dans des emballages qui ne sont pas respectueux de l’environnement sont totalement désavantagées par rapport à celles qui le sont. Et pire encore, ces produits nuisent également à l’environnement, ce qui est évidemment une mauvaise chose.

Alors que le monde continue de prendre conscience du changement climatique, les marques qui fabriquent des produits avec des emballages durables deviendront les seules options pour les consommateurs conscients. Et les marques qui ne le font pas deviendront une chose du passé.

Auteur : DeJuan Wright

DeJuan Wright est le fondateur et directeur de marque de Decryption, une société de marketing spécialisée dans l’aide aux startups à progresser grâce à la stratégie de marque et aux solutions de marketing de contenu. Le décryptage se concentre sur l’augmentation de la notoriété de la marque et la culture de l’attitude de la marque spécifiquement pour les startups.

DeJuan a plus de 12 ans d'expérience dans l'image de marque, la coordination du marketing numérique,…