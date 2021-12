Des doses de rappel en route ! Voici pourquoi l’Inde se prépare à cette « dose de précaution »

Le Premier ministre Modi, dans une allocution surprise à la nation le 25 décembre, a annoncé que la vaccination contre le cpvod-19 pour les enfants de 15 à 18 ans commencera à partir du 3 janvier.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les doses de rappel des vaccins contre le covid devraient être introduites sur la base de preuves solides, pour les groupes les plus à risque d’infection grave et pour les travailleurs de première ligne. Les preuves jusqu’à ce jour indiquent une réduction « minimale à modeste » de la protection fournie par le vaccin contre la maladie plus de six mois après la deuxième dose de vaccin.

Voici les preuves qui soutiennent les affirmations ci-dessus. Le 7 décembre, le Groupe consultatif stratégique d’experts de l’OMS a passé en revue environ 18 études sur l’efficacité des vaccins. Les études incluses ont été menées entre le 17 juin et le 2 décembre, y compris celles qui ont eu lieu en Inde. Les vaccins examinés comprennent Pfizer, AstraZeneca (covishield en Inde), Moderna et Johnson & Johnson.

L’examen a été mené pour comprendre et estimer le changement moyen de l’efficacité du vaccin (EV) de 1 à 6 mois chez ceux qui sont complètement vaccinés. Pour les personnes présentant une maladie symptomatique, l’EV a diminué de 32 % pour les personnes âgées (au-dessus de 50 ans) et de 25,4 % pour tous les âges.

Pour les personnes atteintes d’une infection grave, l’EV a diminué de 9,7 % pour les personnes âgées et de 8 % pour tous les âges. La revue a résumé ce qui suit : Diminution modérée de l’EV après 6 mois pour l’infection et toute maladie symptomatique. La revue a montré une réduction minimale de l’EV au fil du temps contre l’infection grave, un suivi continu de l’efficacité du vaccin est nécessaire après 6 mois et l’impact d’omicron sur la diminution de l’efficacité du vaccin est encore inconnu.

Quand l’Inde commencera-t-elle les doses de rappel ?

Le Premier ministre Narendra Modi, dans un discours surprise à la nation le 25 décembre, a annoncé que la vaccination contre le cpvod-19 pour les enfants de 15 à 18 ans commencera à partir du 3 janvier. Les travailleurs de la santé et de première ligne recevront une dose de rappel, comme il l’a appelé. « dose de précaution » à partir du 10 janvier 2022. Cette option « dose de précaution » sera également disponible pour les citoyens de plus de 60 ans présentant des comorbidités. Ils peuvent être incolutés après avoir pris conseil auprès de leur médecin traitant.

Entre autres choses, le Premier ministre Narendra Modi a également exhorté le public à ne pas paniquer et à ne pas abandonner la routine consistant à porter des masques faciaux et à se laver les mains. La grande annonce de la vaccination des enfants et des doses de rappel est intervenue à la suite de la décision du régulateur national des médicaments d’accorder une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) au vaccin Covaxin pour la vaccination des enfants de 12 à 18 ans. Le Covaxin de Bharat Biotech, avec cette approbation, devient le deuxième vaccin à recevoir une EUA pour le groupe d’âge 12-18. Le régulateur des médicaments avait auparavant donné un signal vert au vaccin ADN Covid-19 de Zydus Cadila pour les enfants de plus de 12 ans.

Le Premier ministre Narendra Modi a également déclaré que l’Inde introduirait bientôt un vaccin nasal contre le Covid-19 et un vaccin à ADN. La décision d’introduire une dose de précaution aidera à renforcer la confiance des guerriers corona – les travailleurs de la santé et de première ligne. Même aujourd’hui, ces travailleurs de première ligne et de santé consacrent énormément de temps et de travail acharné au traitement des patients. Et, pour cette raison, le gouvernement a décidé qu’une dose de précaution commencera sous peu pour les travailleurs de la santé et de première ligne. Cela commencera à partir du 10 janvier 2022 », a ajouté PM Modi.

