Des doutes dans la métropole

Au ralenti Pour l’instant, c’est ainsi que l’Atlético de Madrid a commencé la pré-saison dans la campagne dans laquelle ils se battront pour défendre le trône de la Liga conquis en 2021.

Après quatre matchs joués, ceux de Simeone n’ont remporté qu’une seule victoire, l’Allemand atteint par 1-2 contre Wolfsburg. Auparavant, ils avaient fait match nul 1-1 contre Numancia et perdu 1-0 contre le RB Leipzig. Après la victoire contre les loups allemands, ils sont tombés aux tirs au but de Carranza contre Cadix, après égalité à 1 dans le temps réglementaire.

Peu efficace

La pré-saison matelas a été marquée par la quelques joueurs disponibles que Simeone a eu. Par exemple, contre Cadix, il a essayé défense de trois pour Giménez, qui a eu ses premières minutes, Nehuen et Vrsaljko. Justement, l’Argentin pourrait gagner une place pour le onze qui ouvre la Liga, avant les blessés sains et saufs de Savic et Felipe.

Devant la défense, deux hommes indispensables comme Koke et Llorente Ils ne se sont pas encore habillés en short, bien qu’on espère qu’ils auront une minute dans le dernier match amical contre Feyenoord. A ses côtés, le Mexicain Herrera a déjà réintégré après avoir chuté en finale de la Gold Cup.

Reste à savoir quelle sera l’équipe finale de l’Atlético. Après l’arrivée de De Paul pour le centre du terrain, la direction sportive à la recherche d’un complément pour Suárez au point d’attaque, mis à part l’arrivée de l’ailier brésilien Marcos Paulo.

Dans le chapitre des départs, Trippier semble être celui avec le plus de chiffres, car il a l’intérêt de Manchester United. Saúl Ñíguez d’Elche pourrait également partir.