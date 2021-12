Des doutes majeurs sur la CAN sur un éventuel coup de pouce à Liverpool, mais le chef de la CAF insiste sur le fait qu’ils «travaillent sans relâche» pour que le tournoi se déroule en janvier malgré les craintes de COVID-19

La Coupe d’Afrique des nations 2021 risquerait d’être annulée en raison des craintes suscitées par la variante Omicron COVID-19, qui donnerait un énorme coup de pouce à Liverpool et à d’autres clubs de Premier League.

La Fédération centrafricaine (CAF) est catégorique sur le fait que le tournoi se déroulera, insistant sur le fait que le personnel « travaille sans relâche » pour que cela se produise en janvier, mais il règne une confusion sur la situation.

.

La Coupe d’Afrique des Nations est en jeu

.

Klopp sera cependant désespéré que le tournoi n’ait pas lieu pour qu’il puisse garder Mane et Salah

Le Cameroun devrait donner le coup d’envoi de l’événement le dimanche 9 janvier lorsqu’il affrontera le Burkina Faso, le tournoi devant se dérouler jusqu’au 6 février.

S’il se poursuit, ce sera la première CAN depuis 2019, lorsque l’Algérie a été sacrée championne, l’édition 2020 étant annulée en raison de l’épidémie de coronavirus.

En octobre, le comité de la CAN a rencontré la CAF pour publier ses conclusions dans un rapport de préparation pour le tournoi.

Une « attention urgente » était nécessaire pour que la compétition se déroule sans aucune inquiétude, a déclaré le comité, les « questions sanitaires » étant l’un des domaines nécessitant une attention particulière.

Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a eu plusieurs entretiens avec le ministre des Sports, le professeur Narcise Mouelle Kombi, et le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie.

.

Kombi espère toujours que le tournoi pourra se dérouler après avoir déjà été reporté une fois

Selon les rapports, cependant, la concurrence est en jeu.

Le point de vente français RMC Sport a affirmé que la CAF pourrait être contrainte d’annuler l’événement phare pour la deuxième année consécutive, en raison des craintes concernant COVID et la nouvelle variante Omicron.

Cependant, la CAF a fait le point sur la situation mercredi, le chef Mosengo-Omba étant catégorique, elle se poursuivra comme prévu.

« Les réunions ont été importantes pour obtenir un niveau de compréhension sur l’état de préparation au Cameroun », a déclaré Mosengo-Omba.

« Il y a beaucoup de travail qui est fait. Il faut continuer sur la même lancée. Nous ne pouvons pas nous reposer. Nous devons travailler 24 heures sur 24.

« Je ne me repose pas, le LOC [Local Organising Committee] ne peut pas se reposer. La CAF ne peut pas se reposer. Tout le monde doit se joindre aux efforts. Nous voulons voir une grande Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies ici au Cameroun en janvier de l’année prochaine.

.

Comme Klopp, Thomas Tuchel espère que la CAN n’ira pas de l’avant car il perdra son numéro un, Edouard Mendy au Sénégal

« Ensemble avec le ministre des Sports, nous avons discuté de toutes les questions en suspens et de la voie à suivre. »

Il a ajouté : « Il y a beaucoup de progrès dans la plupart des questions opérationnelles et il y a un travail qui est actuellement fait jour et nuit par le pays hôte, le Cameroun pour s’assurer que toutes les installations pour les équipes sont prêtes. Nous connaissons l’effort colossal que chacun déploie dans le cadre de la touche finale sur le terrain. Nous voyons ces progrès, nous reconnaissons ces progrès.

Si l’événement se déroule, ce sera un coup dur pour les patrons de la Premier League qui perdront des joueurs clés au cours de cette période.

Aux côtés de Salah et Mane, Naby Keita quittera également Liverpool pour rejoindre la Guinée, tandis que Chelsea perdra le gardien n°1 Edouard Mendy contre le Sénégal.

Mais c’est un coup particulier pour les Reds, qui pourraient être privés de leur duo d’attaquants clé pendant huit matchs, ce qui pourrait passer à dix si l’équipe de Jurgen Klopp se qualifie pour les demi-finales de la Coupe Carabao.

Dans cette course, les Reds affrontent leurs rivaux pour le titre Chelsea et ont des matchs difficiles contre Leicester City, Crystal Palace et Brentford.