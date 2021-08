Des doutes planent sur la situation de Coutinho

in

11/08/2021 à 10h05 CEST

Le milieu de terrain du FC Barcelone Philippe Coutinho s’est déjà remis de la grave blessure au genou qu’il a subie il y a huit mois et a rejoint la dynamique d’entraînement du groupe. L’un des signes de ses piètres performances et de son record élevé (en plus de son transfert), l’ancien joueur de Liverpool a participé à l’appel pour le trophée Joan Gamper, mais a finalement vu le crash depuis les tribunes.

Le Brésilien, qui Il lui reste encore deux ans de contrat avec le FC Barcelone, n’est pas assuré de sa continuité sous Ronald Koeman lors de la saison 2021/22. Déjà sans Leo Messi, le club verrait d’un bon œil une sortie si une offre de transfert répondant aux exigences arrivait. Importante dans la première section de la saison dernière, la blessure a complètement stoppé la croissance du joueur.

L’ancien RCD Espanyol et Inter a disputé un total de 90 rencontres avec le FC Barcelone, au cours desquelles il a marqué un total de 23 buts et distribué 14 buts.. Seul l’entraîneur néerlandais actuel a réussi le faire briller dans la zone du milieu de terrain et pas comme un intérieur gauche comme avec Ernesto Valverde.

Séjour à Barcelone ou un prêt, les options les plus viables

A trois semaines de la fermeture du marché d’été, La situation de Philippe Coutinho semble n’avoir que deux sorties : rester dans l’équipe première et convaincre Ronald Koeman ou partir en prêt, comme la saison 2019/20 l’a fait au Bayern.

Les blessures de Kun Agüero et Frenkie de Jong et le départ de Leo Messi du club ont augmenté les chances de rester à Barcelone. A 29 ans, le Brésilien affronte la troisième saison en tant que membre de l’équipe première après avoir signé en 2018.