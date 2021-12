Des doutes subsistent sur le flop de Tottenham alors que le gourou des transferts prédit une sortie le mois prochain

Le défenseur oublié Matt Doherty pourrait être sur le point de quitter Tottenham dans la fenêtre de janvier, selon un expert en transfert de confiance.

Le joueur de 29 ans a rejoint les Spurs des Wolves à l’été 2020. Il a disputé 13 départs sur 17 matches de Premier League la saison dernière. Cependant, l’international de la République d’Irlande est désormais dans la hiérarchie.

Il a à peine figuré sous Nuno Espirito Santo et Antonio Conte l’a également négligé à ce jour. L’ancien prêteur de Bury n’a disputé que quatre matches de remplacement en championnat, jouant 98 minutes de football.

Il a commencé cinq matchs de la Conférence Europa League et a participé une fois à la Coupe EFL. Mais ce n’est pas suffisant pour un joueur qui a été un habitué de Molineux pendant six saisons.

Doherty a profité de 302 sorties pour la tenue Black Country avant de déménager dans le nord de Londres.

Ses jours au Tottenham Hotspur Stadium sont peut-être comptés, selon le gourou des transferts Fabrizio Roma. L’Italien a déclaré sur son podcast Here We Go que Doherty « avait de sérieuses chances » de quitter le club en janvier.

En octobre, il a été rapporté que les Spurs sont dans l’espoir de recruter l’arrière droit lillois Zeki Celik. Et c’est après avoir fait venir l’arrière droit de 22 ans Emerson Royal en été.

Le chemin du retour vers la première équipe semble bloqué et une autre arrivée d’arrière latéral serait sûrement le clou dans le cercueil de Tottenham de Doherty.

Le lien Nuno prouve une fausse aube pour Doherty

Doherty était familier à l’ancien patron des Spurs Nuno en raison de leur temps ensemble à Molineux. L’arrivée du tacticien portugais a donné un coup de pouce à l’Irlandais pour qu’il puisse voir plus d’action.

Mais cela ne s’est pas produit car Nuno a eu du mal à faire avancer les choses et n’a duré que quatre mois au travail. Un point positif pour Doherty est le fait qu’il a eu du temps de jeu en décembre.

L’homme aux 27 sélections irlandaises a joué une demi-heure contre Norwich le 5 décembre. Il a commencé et a duré 83 minutes alors que l’équipe de Conte battait West Ham 2-1 en Coupe EFL le 22 décembre.

Et la star de Swords a joué la seconde moitié du match nul 1-1 de mardi avec Southampton à St Mary’s. Il a remplacé Sergio Reguilon à la mi-temps et a réalisé une solide prestation.

Il reste à voir s’il s’agit de son dernier acte pour le club, car Romano a généralement le doigt sur le pouls des activités de transfert de haut vol.

