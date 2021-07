Des doutes sur l’avenir du milieu de terrain de Leicester mécontents du temps de jeu

in

Le milieu de terrain de Leicester City Dennis Praet pourrait quitter le club cet été à la recherche de plus de temps de jeu, selon un rapport.

Le Belge a été largement tenu à l’écart de l’équipe par Wilfred Ndidi et son compatriote Youri Tielemans sous la direction de Brendan Rodgers. Praet n’a commencé que 35 matchs sur les 60 auxquels il a joué. Il n’a commencé qu’un seul match de championnat en 2021 après avoir soigné une blessure aux ischio-jambiers qu’il a contractée contre Stoke City en FA Cup pendant la majeure partie de l’année.

De manière alarmante, il n’a jamais terminé 90 minutes complètes dans un match de Premier League, bien qu’il l’ait fait six fois dans d’autres compétitions.

Maintenant, le Sun affirme que le joueur de 27 ans n’est pas content de réchauffer le banc pour une autre saison et pourrait chercher à déménager ailleurs.

Il a été acheté pour 18 millions de livres sterling à la Sampdoria il y a près de trois ans et pourrait parier sur un retour en Italie.

Ce sentiment a peut-être été renforcé par l’arrivée prochaine du milieu de terrain lillois Boubakary Soumare.

De plus, la source soutient que Rodgers ne s’opposerait pas à Praet s’il voulait partir.

L’Athletic rapporte que Leicester voudrait le vendre à un prix proche du prix auquel il a été acheté.

Intérêt d’Arsenal

Arsenal a manifesté son intérêt pour Praet au fil des ans, en faisant une offre pour lui il y a deux ans – qui a été refusée.

L’Express rapporte qu’une autre offre des Gunners pourrait être reçue avec le patron Mikel Arteta désireux de renforcer ses rangs avec Grant Xhaka se dirigeant vers la Roma de Jose Moutinho pour environ 17 millions de livres sterling.

De plus, Matteo Guendouzi et Lucas Torreira sont respectivement en train de déménager à Marseille et au Latium. La source dit que cela laisse la porte ouverte à Praet pour déménager aux Émirats.

Le milieu de terrain compte 13 sélections pour la Belgique, dont deux à l’Euro 2020. Il est entré en jeu à chaque fois ; une fois lors du match d’ouverture de la phase de groupes contre la Russie et de nouveau lors de la défaite en quart de finale contre les futurs champions italiens.

