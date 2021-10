Des doutes sur Manchester United ! Peter Crouch charge Ole Gunnar Solskjaer

21/10/2021 à 18:50 CEST

Pierre s’accroupit est un joueur avec une longue histoire en Premier League et son 466 parties jouées ils le confirment dans la meilleure compétition anglaise. Bien que l’ancien attaquant, entre autres de Liverpool et Tottenham, il y a trois saisons, il a raccroché ses bottes, l’anglais est toujours proche de l’environnement du football anglais, maintenant en tant que commentateur pour le groupe de chaînes sportives ‘BT Sport’. Précisément sur cette chaîne de télévision, Accroupissement hier avait des mots pour Solskjaer et son équipe, Manchester United qui ne laisse pas de bons sentiments cette saison, malgré le retour d’un match effréné de Ligue des Champions contre l’Atalanta,.

En ce sens, l’Anglais a explicitement douté de la figure de l’entraîneur norvégien et a fait part de son inquiétude face à Solskjaer avec deux autres grands entraîneurs du championnat anglais : « Je pense que si Dynamisme ou Klopp étaient entraîneurs de cette équipe, les quatre devant ils travailleraient beaucoup plus dur et ne s’en tireraient en aucun cas. Je ne pense pas qu’Ole soit au dessus des joueurs», a-t-il condamné, montrant que l’actuel coach des ‘diables rouges’ est trop permissif avec ses stars.

Finalement, Accroupissement s’est également poursuivie avec la comparaison entre Olé gunnar avec des coachs comme Guardiola et Klopp: « Je vois un langage corporel chez certains des joueurs de United qui n’existerait pas avec Pep et Klopp. Par exemple, les bras jetés, montrant le découragement, je ne les aime pas. Ces deux-là (Guardiola et Klopp) veilleraient à éliminer ces attitudes », a-t-il déclaré.