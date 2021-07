Des dramaturges noirs ont écrit toutes les nouvelles pièces de la programmation d’automne de Broadway .

in

Cet automne à Broadway, les projecteurs sont braqués sur les dramaturges noirs.

Les fans de théâtre en direct se réjouissent alors que Broadway revient de son interruption d’un an et demi de COVID-19 avec un groupe sélectionné de nouvelles pièces programmées jusqu’à la fin de l’année – dont les sept sont d’écrivains noirs.

La plus grande scène du théâtre présentera un large éventail d’histoires noires, et avec des thèmes allant de comédies éclatantes à de puissants récits de victoire, la programmation de cet automne a quelque chose pour tout le monde.

Stock photo de Broadway par Vlad Alexandru Popa de Pexels



Parmi ces sept dramaturges, cinq verront pour la première fois leurs histoires racontées sur la scène de Broadway, comme Douglas Lyon, dont la nouvelle pièce Chicken & Biscuits mettra également en vedette le plus jeune réalisateur noir de plus de 250 ans d’histoire de Broadway, 27 ans Zhailon Levingston.

La diffusion du spectacle au Queens Theatre l’année dernière a été brusquement interrompue par la pandémie après seulement quelques projections, mais devrait revenir au Circle in the Square Theatre avec des avant-premières à partir du 23 septembre.

Lyons a déclaré que la pause pandémique avait contribué à attirer l’attention de Broadway sur les histoires noires.

“Je pense que les gens vont être rafraîchis pour être de retour au théâtre, mais aussi rafraîchis avec les histoires qu’ils reçoivent au théâtre”, a-t-il déclaré. “Il y a toute une génération d’artistes qui n’ont pas été vus, et j’ai l’impression que cette chose COVID a arrêté le monde et n’a donné à Broadway aucune excuse pour ne pas nous voir.”

Écrit il y a trois ans en 2018, la pièce de Lyon est relativement nouvelle par rapport à certaines productions qui ont mis des décennies à obtenir leur dû, comme Trouble In Mind écrit en 1955 par le regretté Alice Enfant, ou Lackawanna Blues, écrit par Ruben Santiago-Hudson en 2001.

Alors que Lyons a exprimé son optimisme quant au fait que cette programmation entièrement noire pourrait refléter des progrès dans un domaine qui a été un problème de longue date tout au long de l’histoire de Broadway, lui et d’autres disent qu’ils surveilleront combien de temps l’accent mis sur la représentation et la promotion des histoires noires sera maintenu.

La volonté d’amplifier les histoires et les conteurs noirs à Broadway a été la mission d’organisations comme Broadway Black. L’organisation fondée par A dessiné l’ombre se consacre à « mettre en évidence les réalisations » des dramaturges, réalisateurs et acteurs noirs.

Shade a fait écho aux sentiments de Lyons à propos de la célébration du succès de la programmation de cet automne tout en soulignant l’importance de maintenir l’élan.

“Sept spectacles noirs à Broadway – c’est sans précédent”, a déclaré Shade. « C’est ce que nous aimerions voir, surtout après le calcul racial que nous avons eu dans cette société au cours de la dernière année, et plus particulièrement dans l’industrie du théâtre. Mais nous devons aussi être réalistes sur le placement des spectacles. Nous devons être réalistes quant à ce que cela peut signifier pour les artistes noirs à l’avenir. »

La Broadway Advocacy Coalition, une communauté d’« artivistes » autoproclamés s’engageant à tenir les théâtres responsables d’une représentation équitable, s’efforce également d’élever la représentation des Noirs au théâtre. Britton Smith.

Smith a déclaré que les productions de Broadway de cet automne – en particulier celles des dramaturges noirs – subissent une pression accrue pour vendre des billets en tant que premier groupe de spectacles après la pandémie.

“La plupart des spectacles à Broadway ne marchent pas bien”, a déclaré Smith. “Il y a des émissions qui ont un impact incroyable et une histoire incroyable que nous devrions considérer, mais elles ne rapportent pas toujours le plus d’argent.”

Le coup d’envoi de la saison d’automne est Antoinette Chinonye NwanduLa pièce à trois de Pass Over, et sans l’avantage de regarder d’autres productions passer avant la leur, Nwandu a déclaré que commencer en premier pourrait s’accompagner d’un examen plus approfondi.

«Nous sommes le premier spectacle de retour; tout le monde nous regarde », a déclaré Nwandu. « Les gens regardent l’August (Théâtre), à ​​Broadway : « Qu’est-ce que vous faites les gars ? Comment allez-vous gérer ce moment ?’ »

Quoi qu’il en soit, a déclaré Nwandu, elle et son équipage ne reculeront pas devant le défi.

“Notre responsabilité est de simplement vivre ce moment avec autant d’authenticité, autant de gentillesse, autant d’honnêteté et autant de rigueur pour être des diseurs de vérité”, a-t-elle déclaré.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des pièces noires de la programmation de cet automne :

Pass Over — Scénariste : Antoinette Chinonye Nwandu, Réalisatrice : Danya Taymor

Chicken & Biscuits — Scénariste : Douglas Lyons, Réalisateur : Zhailon Levingston

Lackawanna Blues — Scénariste et réalisateur : Ruben Santiago-Hudson

Pensées d’un homme de couleur — Écrivain : Keenan Scott II, Réalisateur: Steve H. Broadnax III

Trouble in Mind — Scénariste : Alice Childress Réalisateur : Charles Randolph Wright

Clyde’s — Scénariste : Lynn Nottage, Réalisateur : Kate Whoriskey

Skeleton Crew — Scénariste : Dominique Morisseau, Réalisateur : Ruben Santiago-Hudson

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !