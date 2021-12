Des droits antidumping sur les importations en provenance de Chine pourraient déclencher une hausse des prix : experts

Facilité de faire des affaires pour les MPME : l’Inde avait imposé des droits antidumping sur l’essieu des remorques (les essieux sont des tiges ou un arbre qui fait tourner les roues et supporte le poids du véhicule), le composant hydrofluorocarbure (HFC) du gaz R-32 – un le réfrigérant utilisé dans les petits systèmes de climatisation split et le mastic silicone – un adhésif liquide utilisé pour isoler les pièces automobiles, l’électronique, les fenêtres et les portes en aluminium, les appareils électroménagers ; etc.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le droit antidumping imposé sur plusieurs produits chinois par le gouvernement indien pour promouvoir la fabrication nationale et restreindre les importations moins chères en provenance de Chine pourrait augmenter le coût de la production locale et, par conséquent, les prix des produits finis, selon les experts. L’Inde avait imposé des droits antidumping sur l’essieu des remorques (les essieux sont des tiges ou un arbre qui fait tourner les roues et supporte le poids du véhicule), le composant hydrofluorocarbure (HFC) du gaz R-32 – un réfrigérant utilisé dans les petites climatisations split systèmes et mastic silicone – un adhésif liquide utilisé pour isoler les pièces automobiles, l’électronique, les fenêtres et les portes en aluminium, les appareils électroménagers ; etc.

« Cette imposition était basée sur les conclusions de la Direction générale des recours commerciaux (DGTR) sur la façon dont ces produits ont été exportés vers l’Inde à des prix inférieurs à la valeur normale et sur le préjudice ‘important’ causé à l’industrie nationale », a déclaré le Central Board of Indirect Taxes. et les douanes l’ont dit dans plusieurs notifications concernant les marchandises importées d’entreprises en Chine.

« Bien que cela aiderait les fabricants d’essieux locaux à gagner des parts de marché, le coût ne fera qu’augmenter et le client final devra payer le coût répercuté. Environ 85 pour cent sont de petits opérateurs du secteur. Il y aurait actuellement un impact d’environ 15 à 20 % sur le coût des essieux, car l’importation de Chine est moins chère que le coût du même produit fabriqué en Inde », a déclaré à Financial Express Naveen Kumar Gupta, secrétaire général du All India Motor Transport Congress. En ligne. Le prix d’un essieu varie d’environ 5 000 Rs par pièce à plus de 60 000 Rs en fonction de son utilisation et de son application.

Le droit antidumping sur les HFC du R-32 et du mastic silicone est en vigueur depuis cinq ans. « Il existe un lien de causalité entre le dumping du produit considéré et le dommage causé à la branche de production nationale et a recommandé l’imposition de droits antidumping sur les importations des marchandises en cause, originaires ou exportées des pays en cause et importées en Inde, afin pour éliminer le dommage causé à la branche de production nationale », lit-on dans les notifications du CBIC citant les conclusions de la DGTR.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Le droit imposé sur le R-32 était de 1 171,78 $ par tonne métrique (MT) à 1 519 $ par MT et de 396,99 $ par MT — 738,73 $ par MT sur les scellants au silicium. « Presque toutes les entreprises importent le réfrigérant R-32. Il a été importé parce qu’il était moins cher de Chine. La plupart des importateurs sont des embouteilleurs et ils n’ont pas d’usine de fabrication en Inde. Le coût va maintenant augmenter pour eux s’ils installent des usines en Inde au lieu d’importer de Chine, ce qui coûterait également cher maintenant, sinon ils ne seront pas en mesure de rivaliser », Vikram Luthra, directeur, SAAV Refrigeration et secrétaire, L’association des métiers de la réfrigération et de la climatisation du nord de l’Inde a déclaré à Financial Express Online.

Le coût dépend également de la taille de l’usine et de la durée de vie du produit, car le gouvernement cherche à réduire progressivement les HFC à partir de 2032 avec une réduction cumulée de 10 % en 2032, 20 % en 2037, 30 % en 2042, et 85 % en 2047, conformément à l’amendement de Kigali ratifié au Protocole de Montréal, un pacte mondial sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. « Bien que les HFC n’appauvrissent pas la couche d’ozone stratosphérique, ils ont un potentiel de réchauffement global élevé allant de 12 à 14 000, ce qui a un impact négatif sur le climat », avait déclaré le Cabinet en août de cette année en annonçant son approbation de l’amendement.

« Le HFC R-32 commencera également à disparaître à partir de 2030. Les usines chimiques devraient fonctionner au moins 20-30 ans tandis que l’usine d’embouteillage elle-même coûterait Rs 2-3 crore et le réservoir de stockage vaudrait Rs 50 lakh. Le coût devra éventuellement être supporté par les clients à la fin. J’estime que le coût de Rs 115-120 par kg sera ajouté. Personne ne veut investir à court terme car après 10 ans, l’élimination commencera. Cependant, je ne pense pas que l’impact serait très important car le coût du réfrigérant dans, disons, un Rs 40 000 AC ne vaut qu’environ Rs 400. Le devoir supplémentaire ne serait pas très élevé », KK Sharma, propriétaire, Value Refrigerants and Member, All India Air Conditioning and Refrigeration Association, a déclaré à Financial Express Online.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.