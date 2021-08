Des drones Ether-Run à une ville intelligente sur Polkadot, les équipes techniques réinventent le monde ⋆ Crypto new media

Message d’invité HodlX Soumettez votre message

Dans The Rise of Autonomous Smart Cities, Zaheer Allam souligne la transformation des concepts urbains : « passer du concept initial de ville mondiale à la ville durable, la ville résiliente, à la ville créative et, plus récemment, aux villes intelligentes ».

L’auteur mentionne la ville de Santander, en Espagne, où 20 000 capteurs ont été distribués depuis 2009.

Le concept de ville intelligente n’est pas nouveau. Mais l’idée que la technologie blockchain sera sa base gagne en popularité. Dans cet article, nous discuterons de la manière dont la plateforme Polkadot peut devenir la base d’une telle infrastructure, et nous chercherons à prévoir l’évolution et les bénéfices de la construction de villes intelligentes sur ce Web 3.0.

Les villes intelligentes en bref et trois cas d’usage

Une ville intelligente est une ville dans laquelle la technologie est utilisée pour fournir des services et répondre aux problèmes de ses habitants sans intermédiaires. Une ville intelligente améliore les transports et l’accessibilité, améliore les services sociaux, favorise la durabilité et responsabilise ses résidents.

Dubai

La Dubai Blockchain Strategy a été annoncée en 2016 par la capitale des Emirats Arabes Unis en partenariat avec le Smart Dubai Office et la Dubai Future Foundation. Au début de 2020, l’initiative a donné lieu à plus de 24 applications dans 8 secteurs, faisant de Dubaï un leader mondial de la technologie blockchain. Une initiative importante consiste à permettre aux résidents d’utiliser la blockchain pour payer certains services gouvernementaux.

Nevada

En 2018, Blockchains, LLC a acheté environ 67 000 acres de terrain de parc industriel à l’extérieur de Reno, Nevada. La direction entend développer un nouveau type de ville intelligente (et de société) basée sur la technologie blockchain et les micro-transactions entre les personnes et les machines. Le projet comprend des plans pour un « Campus Blockchains » hautement sécurisé et de haute technologie, qui tentera de combiner la technologie blockchain avec l’IA, l’impression 3D et la nanotechnologie. Les unités résidentielles pourraient potentiellement offrir un milieu de vie alternatif à des milliers de passionnés.

Zoug

Zoug en Suisse est parfois appelée Crypto Valley car elle héberge plus de 450 organisations basées sur la blockchain. Fait intéressant, la ville autorise l’utilisation de Bitcoin pour certains paiements gouvernementaux. En 2017, il a permis l’utilisation de blockchains comme solution d’identité pour des services sélectionnés.

Les auteurs d’un rapport United for Smart Sustainable Cities ont évalué 13 cas d’utilisation de la blockchain pour les villes sur la base de 22 caractéristiques et de leur adéquation avec 17 « Objectifs de développement durable » des Nations Unies. Les chercheurs se sont appuyés sur ce qu’ils appellent le «cadre 4S» – qui comprend la situation, la durabilité, l’intelligence et l’adéquation – pour analyser la nécessité et l’adéquation de la technologie blockchain testée à La Haye, Amsterdam, Barcelone, Moscou, République de Géorgie, Hollande méridionale et Nord-est de l’Italie.

Source : rapport U4SSC sur la blockchain pour des villes intelligentes et durables

Les systèmes cyber-physiques comme base de l’économie numérique

Pour combiner les cas susmentionnés en un seul écosystème et le faire fonctionner automatiquement, un système cyber-physique (CPS) est nécessaire. Un CPS se compose d’éléments informatiques et physiques, reçoit des données de l’environnement via des milliers de capteurs et optimise davantage les processus. Un CPS peut être utilisé pour mesurer, contrôler et intégrer les activités physiques d’une ville intelligente dans trois domaines : l’énergie, la mobilité et les communications.

Énergie

Notamment, les appareils jouent un rôle crucial pour rendre les zones urbaines « plus intelligentes » en collectant des données, en informant les parties prenantes de tout changement important et même en interagissant avec d’autres appareils. Cela commence par des détecteurs de consommation d’énergie comme Ecoisme. Alors qu’Ecoisme était en avance sur son temps et n’arrivait pas à trouver son marché, d’autres projets ont vu le jour.

Energy Web Foundation (EWF) était la prochaine étape logique pour unir les partenaires de la blockchain, les opérateurs de réseau, les développeurs d’énergies renouvelables et les acheteurs d’énergie en entreprise. Ana Trbovich, membre du conseil de l’EWF, a déclaré qu’ils avaient l’intention de concevoir une norme de marché pour réduire les coûts, assurer l’interopérabilité et faciliter le déploiement ultérieur de la technologie.

DAO IPCI est un protocole de blockchain open source conçu pour les instruments du marché du carbone, tels que les unités de conformité carbone, les crédits de compensation carbone, d’autres crédits d’atténuation environnementale, les actifs environnementaux, l’enregistrement des droits et responsabilités, la comptabilité et les données de transaction. Elle est l’un des membres fondateurs de la Climate Chain Coalition.

Mobilité

En 2015, lorsque les premiers nœuds Ethereum ont été lancés, diverses équipes ont commencé à appliquer cette technologie à la robotique et à l’IoT (Internet des objets). Avant le tristement célèbre incident DAO, les développeurs de Slock.it ont décrit comment les utilisateurs pouvaient interagir les uns avec les autres sans rencontrer ou faire confiance à une autre personne. L’équipe Robonomics expérimentait également des contrats intelligents et a présenté un projet de gestion de drones à l’aide du réseau Ethereum.

En 2018, l’alliance à but non lucratif MOBI a réuni un grand nombre des plus grands constructeurs automobiles du monde ainsi que des startups, des gouvernements, des ONG et des dirigeants de villes intelligentes pour travailler sur des normes de mobilité dans les villes autonomes. La mission de MOBI est de rendre les transports plus efficaces, plus sûrs, plus respectueux de l’environnement et moins encombrés. Parmi ses membres notables figurent Consensys, IBM, Enterprise Ethereum Alliance et R3.

Communication

Du télégraphe à Starlink, les humains s’efforcent d’améliorer les communications. Les villes du futur pourraient également ajouter une couche de communication continue de machine à machine (M2M), grâce à la connectivité 5G. La blockchain est encore une fois un support pertinent pour le stockage et l’échange de données, car il s’agit d’un grand livre immuable à ajout uniquement. INATBA est une autre alliance qui peut aider l’Union européenne à réaliser ses ambitions « Europe numérique » et à façonner l’avenir des crypto-actifs à l’échelle mondiale.

En août 2018, Airalab, avec l’aide de Smart Distribution (le distributeur russe de Libelium), a déployé un réseau de mesure de la qualité de l’air sur 10 sites dans un quartier résidentiel de Togliatti, en Russie. En utilisant les informations recueillies, Airalab a pu créer la toute première évaluation de la qualité de l’air de la ville en utilisant l’exemple d’un seul terrain de jeu. L’intégralité des données a été envoyée via le réseau 4G et a marqué le début du réseau de capteurs civils.

Entrez Polkadot

À la lumière de la bande passante limitée d’Ethereum, des frais élevés par transaction et du manque de communication avec les autres blockchains, Polkadot a été fondée. Il s’agit d’un protocole et d’un écosystème de couche 0 dans lesquels des chaînes de blocs sont créées et incluses dans un seul réseau.

La startup berlinoise MXC a lancé la parachain Polkadot, qui vise à connecter MXC à des contrats intelligents pour permettre les transferts de données dans l’infrastructure de la ville intelligente. En intégrant des millions de capteurs, ce réseau intelligent peut être géré plus efficacement. La technologie avait déjà été annoncée pour une utilisation dans les villes intelligentes de Corée du Sud.

Robonomics vise à développer cela et promet de fournir des solutions pour les usines autonomes, la robotique, les chaînes d’approvisionnement transparentes et les voitures autonomes. En termes de réponse aux demandes de traitement de données, Polkadot et ses parachains sont potentiellement les mieux adaptés.

À suivre

Alors que la blockchain est toujours considérée comme une technologie émergente et qu’Ethereum possède une capacité limitée, nous n’avons pas encore vu le potentiel de Polkadot. Les projets qui y sont exécutés peuvent se développer très rapidement. Mais quand allons-nous approcher le moment où les humains et les machines pourront facilement interagir avec les porteurs d’intelligence artificielle ? Quand la tokenisation des données deviendra-t-elle une nouvelle norme et les appareils IoT automatiseront-ils la plupart de la logistique et de la production avec des contrats intelligents ? Au moment où vous lisez, les villes autonomes intelligentes ne sont pas si loin.

Diana King est une spécialiste des relations publiques et des communications pour les projets cryptographiques et technologiques. Elle est également journaliste et productrice.

