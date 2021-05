Des drones israéliens pour aider l’armée indienne à surveiller les activités chinoises le long du LAC; Voici comment

L’armée recevra deux drones d’ici août et sera déployée le long de la région orientale du Ladakh.

Compte tenu de l’impasse actuelle entre l’Inde et la Chine le long de la ligne de contrôle réel (LAC) dans l’est du Ladakh, l’armée indienne envisage de louer les drones israéliens Heron TP. Ces drones – Heron seront déployés le long du LAC pour surveiller les troupes chinoises et leurs activités.

Financial Express Online avait rapporté plus tôt que l’armée indienne prévoyait d’acheter ces drones, mais elle prévoit maintenant de louer environ quatre drones au cours des prochains mois.

Sur la base des informations disponibles – Heron TP a la capacité de voler pendant près de 45 heures à une altitude de 35 000 pieds. En les déployant le long du LAC, ils seront un œil constant dans le ciel pour surveiller l’ennemi.

Ces drones disposent de la technologie de décollage et d’atterrissage automatiques en cabine (ATOL), ainsi que de systèmes satellitaires. Ils sont équipés de caméras de surveillance ultra-longue portée.

Comme l’a rapporté Financial Express Online plus tôt cette année, le ministère de la Défense (MoD) a élaboré des plans pour mettre à niveau environ 90 drones Heron qui sont exploités par l’armée indienne.

Les drones Heron TP ont également été loués l’année dernière à Israël et ont été déployés par l’armée indienne. «L’armée était satisfaite des performances de ces drones, c’est pourquoi une décision a été prise de les louer à nouveau», a confirmé une source à Financial Express Online.

Outre les drones d’Israël, l’armée indienne devrait également obtenir dix drones de General Atomics, basé aux États-Unis. «Le DAC devait donner son approbation pour les drones américains au début du mois. Cependant, en raison de la flambée des cas de COVID, les plans de passation des marchés n’ont pas été discutés », a déclaré la source citée ci-dessus.

Qu’est-ce que l’Inde envisage d’acheter aux États-Unis?

Il est prévu d’acheter 30 drones à General Atomics – 10 + 10 + 10 pour les trois services.

Selon les experts, la technologie des drones a évolué et leur rôle dans le combat ne peut être exclu. Les drones de différentes configurations peuvent désormais être équipés de munitions à guidage de précision et peuvent être déployés en opération aérienne. Cela signifie qu’en plus des opérations de surveillance et de reconnaissance, elles peuvent également être utilisées pour le ciblage.

Que fait l’armée indienne?

L’armée indienne travaille sur des plans pour s’assurer que le commandant de la force reçoive des informations de connaissance de la situation en temps réel ou en temps quasi réel. Les informations qui lui seront transmises seront principalement axées sur le domaine qui l’intéresse. Et ils feront partie du réseau de grille de capteurs multicouches.

Qu’est-ce qui est envisagé par l’armée indienne?

UAV / UCAV pouvant transporter des charges utiles, notamment des répéteurs de liaison de données, des capteurs électro-optiques, des gadgets de guerre électronique, etc.

Pour les missions de reconnaissance secrète, la surveillance, la détection d’intrusion et la patrouille aux frontières – Micro / Mini / Nano drones. Il existe également des drones plus petits qui ont la capacité de transporter des charges utiles spéciales telles que des explosifs, etc. et peuvent fonctionner de jour comme de nuit.

