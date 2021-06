Des drones livrent des hamburgers sur ce parcours de golf

in

. – Un terrain de golf dans une région que les Dakotas du Nord pensent que “Sili-drone Valley” a une solution pour les membres en panne à l’échelle nationale: la livraison de nourriture par drone.

À partir du 15 septembre, les joueurs du King’s Walk Golf Course à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, pourront recevoir des collations de drones pour seulement 3 $.

Ils commanderont des collations via une application et regarderont le drone baisser leur collation avec une ficelle environ 10 minutes plus tard.

À LIRE : Le premier caddie de chèvre au monde du golf vit dans cette partie des États-Unis

Comme de nombreux terrains de golf, un employé parcourt la région dans un chariot à boissons. Mais les jours de grande affluence, les golfeurs peuvent attendre jusqu’à une heure avant d’avoir la chance d’acheter quelque chose. Oui, ils peuvent frapper les 18 trous et aller au restaurant situé à mi-chemin, mais leurs membres trouvent beaucoup à demander à l’ère de la gratification instantanée.

« Où que vous soyez, vous devriez pouvoir obtenir ce que vous voulez en quelques minutes », a déclaré à CNNMoney Yariv Bash, PDG de FlyTrex, la startup israélienne de logistique de drones qui exploite le service.

FlyTrex a déjà effectué des centaines de livraisons automatisées de nourriture en Islande cette année et souhaite se développer. Il considère les terrains de golf comme un marché naturel, et la commodité supplémentaire pourrait aider à revitaliser une industrie qui a vu le nombre de terrains de 18 trous aux États-Unis diminuer de 7 % depuis 2007.

FlyTrex a trouvé un partenaire volontaire à Grand Forks. La base locale de l’Air Force se concentre sur les missions de drones et l’Université du Dakota du Nord a été la première université diplômée en drones. Keith Lund, président et chef de la direction de la Grand Forks Region Economic Development Corporation, appelle la région « Sili-drone Valley ». Depuis 2008, l’un de ses collaborateurs se consacre exclusivement au développement d’entreprises de drones.

La livraison par drone reste une rareté aux États-Unis. Les réglementations restreignent généralement le survol des personnes et obligent les exploitants à garder leur aéronef en vue. Cela rend les services de livraison peu pratiques dans la plupart des situations. Et les drones automatisés doivent être surveillés par un humain, ce qui rend les services coûteux à exploiter.

Les terrains de golf facilitent un peu les choses, cependant. Ce sont des espaces ouverts, il y a peu de monde et le champ de vision est large.

King’s Walk prévoit de commencer par un essai de six semaines avec un seul drone livrant à un seul endroit. Si les choses se passent bien et que vous recevez un permis pour survoler des personnes, il est prévu d’ajouter des points de débarquement le long du terrain.

Palmiscno a également entendu le complexe de softball voisin, dont les organisateurs ne rejettent pas les livraisons de drones. Palmiscno imagine des athlètes assis après un match, buvant de la bière et se faisant livrer de la nourriture par un drone.

À LIRE : Le golf nu, la tendance qui se développe sur les parcours australiens

Pour éviter d’être touché par des balles voyous, le drone vole entre 60 et 90 mètres au-dessus du sol. Il descend à une hauteur de 35 mètres pour livrer un produit.

“Si ça marche, ça pourrait être génial”, a déclaré Palmiscno.