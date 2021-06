Des e-mails internes révèlent la tablette Mac et le MacBook Air 15 pouces inédits d’Apple – .

« Il y a mille non pour chaque oui », a déclaré Apple lors de la vidéo d’ouverture de la WWDC 2013 il y a huit ans, dans une introduction particulièrement pertinente. C’est parce qu’Apple rappelle aux fans quelque chose que son cofondateur emblématique a dit une fois lors du même événement quelque 15 ans plus tôt pour faire valoir un point. “Les gens pensent que se concentrer signifie dire oui à la chose sur laquelle vous devez vous concentrer”, a déclaré Steve Jobs à la WWDC 1997. “Mais ce n’est pas du tout ce que cela signifie. C’est dire non aux cent autres bonnes idées qui existent. Il faut choisir avec soin. En fait, je suis aussi fier des choses que nous n’avons pas faites que de celles que j’ai faites. L’innovation, c’est dire non à 1 000 choses.

Nous avons rarement l’occasion de jeter un œil à l’un des mille non d’Apple. Nous pouvons deviner certains d’entre eux, et d’autres sont dévoilés lorsque les plans échouent – par exemple, l’AirPower est un “oui” rare qui s’est transformé en un “non”. Mais il y a ensuite des circonstances inhabituelles comme le procès Epic contre Apple qui révèlent les secrets d’Apple, comme le fait qu’Apple envisage de fabriquer une tablette Mac et un MacBook Air 15 pouces.

Meilleure offre du jour Argent gratuit d’Amazon : achetez une carte-cadeau électronique de 40 $+ avec le code promotionnel GIFTFORPD21, obtenez un crédit gratuit de 10 $ (membres Prime uniquement) Prix : 50,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : GIFTFORPD21 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les deux produits sont répertoriés dans un e-mail interne d’Apple qui a été partagé en ligne après avoir été divulgué lors de l’essai. L’e-mail date d’août 2007, montrant un ordre du jour d’une réunion de l’équipe de direction d’Apple rédigé par Steve Jobs. C’était peu de temps après le lancement de l’iPhone d’origine dans les magasins et quelques années avant que Jobs ne présente l’iPad de première génération.

La section Mac de l’agenda précise ces deux produits Mac qu’Apple n’a jamais fabriqués. Selon le document, le MacBook Air 15 pouces et la « Tablette » étaient prévus pour le premier semestre 2008. Cela prouve ce que l’on savait déjà. Cet Apple a développé l’iPad pendant plusieurs années avant son lancement effectif.

Steve Jobs : ordre du jour de la réunion de l’équipe de direction d’Apple 5 août 2007 pic.twitter.com/m9H9PWFibG – E-mails techniques internes (@TechEmails) 2 juin 2021

Que la « tablette » soit classée dans la section Mac est également logique avec le recul. C’était censé être un ordinateur tactile d’abord, donc l’intégrer dans la famille Mac aurait pu être le plus logique. À l’époque, iOS n’était pas aussi évolué qu’en 2010 lors du lancement du premier iPad. Il ne pouvait même pas exécuter d’applications tierces.

Le MacBook Air 15 pouces n’est pas surprenant non plus. Apple vendait des MacBook Pro 13 pouces et 15 pouces, donc créer des Airs de taille similaire aurait pu sembler logique. Apple a lancé les tailles de MacBook Air 11 pouces et 13 pouces avant d’abandonner les premières.

L’agenda mentionne également une version iPod « Super nano » qui aurait coûté 199 $ en 2008. MacRumors souligne que le lecteur de musique aurait coûté 50 $ de plus que l’iPod nano 4 Go de troisième génération sorti un mois après l’envoi de cet e-mail. Une autre possibilité est que Super nano n’était qu’un nom de code pour un autre appareil iPod.

On ne sait pas pourquoi cet e-mail est apparu pendant le procès, mais l’ordre du jour contient des puces liées à l’App Store. Apple discutait à l’époque de l’ouverture d’iOS à des sociétés tierces, dont EA Games.

Quoi qu’il en soit, treize ans se sont écoulés depuis cette rencontre. Nous n’avons pas besoin d’iPod, et les MacBook sont devenus incroyablement fins depuis lors. Il n’y a pas de MacBook Air 15 pouces, mais le Pro sera bientôt disponible dans une variété de 14 pouces qui serait ce qui se rapproche le plus d’un Air plus grand. Quant à la tablette Mac, Apple a clairement indiqué à maintes reprises qu’elle n’avait pas l’intention de fusionner les gammes Mac et iPad. Cet argument devient de plus en plus difficile à défendre en 2021, maintenant que les nouveaux iPad Pro fonctionnent sur la même puce M1 personnalisée que quatre des Mac d’Apple.

Meilleure offre du jour OMG… une solution de soulagement des piqûres de moustiques qui fonctionne réellement coûte moins de 10 $ sur Amazon ! Prix : 9,95 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission