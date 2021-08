Des e-mails internes révèlent que Fox News a adoré Ron DeSantis ⋆ 10z viral

in

Le Tampa Bay Times a obtenu 1 250 pages d’e-mails entre Fox News et le gouverneur de Floride Ron Desantis, qui révèlent à quel point les producteurs du réseau ont travaillé pour promouvoir le candidat potentiel à la présidentielle de 2024.

Une statistique stupéfiante : en moins de quatre mois, entre les élections de 2020 et fin février, Fox News a demandé à DeSantis de s’afficher 113 fois. C’est presque une fois par jour pour le gouverneur, qui a récemment été choisi par les participants de CPAC comme le favori 2024 parmi les candidats non nommés Trump.

A noter également les interviews que DeSantis a accepté. Il a une préférence écrasante pour les émissions d’opinion de Fox aux heures de grande écoute, selon le Times, qui a obtenu les e-mails via une demande d’enregistrement :

Au cours des six premiers mois de 2021, DeSantis avait programmé autant d’apparitions avec les meilleurs animateurs de Fox Hannity (8 fois), Tucker Carlson (6) et Laura Ingraham (7) qu’il avait rencontré son lieutenant-gouverneur, Jeanette Nuñez (7), selon son calendrier public.

Il aime moins les programmes d’information de jour du réseau et a esquivé les interviews avec l’animateur de Fox News Sunday. Chris Wallace – qui a la réputation de poser des questions difficiles – ainsi que d’ancre du rapport spécial Brett Baier:

Des dizaines d’appels des programmes de jour les plus médiatiques de Fox et des émissions de week-end moins regardées ont été rejetés. Après quatre apparitions en cinq jours dans des émissions Fox sur le thème de l’opinion, DeSantis a reçu des demandes de rencontre en tête-à-tête avec Chris Wallace, l’animateur de Fox News Sunday connu pour ses questions approfondies, et avec Bret Baier, le chef politique bien considéré du réseau. correspondant.

Le rapport révèle également à quel point Fox News et l’équipe DeSantis travaillent ensemble pour créer des interviews et des événements « exclusifs ».

Les e-mails, selon le journaliste du Times Steve Contorno, “montrent à nu comment DeSantis a utilisé le plus grand mégaphone conservateur du pays et montrent un effort frappant de Fox pour gonfler le profil du républicain”.

Cet effort implique souvent une grosse cuillerée de flatterie.

Après que Fox News ait eu un accès exclusif à un événement DeSantis au cours duquel un vétéran de la Seconde Guerre mondiale a reçu son vaccin contre le Covid-19, un producteur de Fox a écrit à un membre du personnel de DeSantis : « Je pense honnêtement qu’il pourrait animer l’émission avec les côtelettes que nous avons vues de lui. sur le site de vaccination.

« Le gouverneur a merveilleusement parlé à CPAC », a écrit un autre producteur au camp DeSantis en mars.

Les producteurs sont allés jusqu’à présenter DeSantis, qui a été présenté comme le prochain président républicain si Donald Trump restait à la retraite, comme « l’avenir du parti » :

Un producteur a déclaré à l’équipe de DeSantis que la mission de l’animatrice de la Fox, Martha MacCallum, était de « regarder avec impatience et de vraiment mettre en lumière les STARS du GOP » et « elle a nommé le gouverneur DeSantis comme l’un d’entre eux. » Un autre l’a exprimé ainsi dans un e-mail à Béatrice : “Nous le voyons comme l’avenir du parti.”

Un autre producteur de Fox a même « proposé de laisser DeSantis choisir le sujet s’il acceptait de participer », selon Contorno.

Et en janvier, avant une interview avec Maria Bartiromo, l’équipe DeSantis a envoyé aux producteurs de Fox News un graphique comparant favorablement les hospitalisations de Covid en Floride à celles de New York et de la Californie. Bartiromo a diffusé le même graphique lors de l’interview.

Un porte-parole de Fox News a déclaré dans un communiqué: “C’est une pratique courante à la télévision et n’est pas unique à FOX News.”

