Des e-mails montrent que Fauci a fait une enquête urgente sur la recherche sur le gain de fonction alors que la pandémie commençait ⋆ .

Le chef des maladies infectieuses des États-Unis, Anthony Fauci, a fait une enquête urgente sur la recherche controversée sur le gain de fonction en février 2020 alors que le coronavirus commençait sa propagation mortelle depuis la Chine à travers le monde, selon des e-mails officiels du gouvernement rendus publics cette semaine.

Les e-mails obtenus en vertu du Freedom of Information Act par le Washington Post et Buzzfeed News sont susceptibles d’ajouter de nouvelles preuves au débat croissant sur la question de savoir si l’Institut de virologie de Wuhan, près de l’épicentre de la pandémie, était engagé dans des recherches sur le gain de fonction qui ont fait le coronavirus plus infectieux pour l’homme et si la pandémie a commencé par un accident dans le laboratoire chinois.

Les e-mails obtenus par Buzzfeed incluent un daté du 1er février 2020 dans lequel Fauci semble faire une demande urgente à son principal adjoint Hugh Auchincloss, le principal directeur adjoint de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses que Fauci dirige depuis des décennies.

“Il est essentiel que nous parlions ce matin”, a écrit Fauci. « Gardez votre téléphone portable allumé. … Lisez cet article ainsi que l’e-mail que je vais vous faire parvenir maintenant.

“Vous aurez aujourd’hui des tâches à accomplir”, a ajouté Fauci.

Le document auquel Fauci fait référence dans l’e-mail n’était pas disponible dans le vidage de données FOIA, mais la pièce jointe était visiblement intitulée “Baric, Shi et al – Médecine naturelle – SRAS Gain of Function”. Le titre semble être une référence à Ralph Baric et Shi Zhengli, deux scientifiques du coronavirus qui ont figuré en bonne place dans les soupçons selon lesquels le laboratoire de Wuhan pourrait avoir joué un rôle dans la pandémie.

Les Chinois et de nombreux chercheurs insistent sur le fait que le virus COVID-19 a évolué naturellement à partir de la nature et non du laboratoire de Wuhan, mais l’administration Biden a reconnu ces dernières semaines qu’il existe de plus en plus de preuves qu’un accident ou une fuite du laboratoire peut avoir déclenché la pandémie.

Dans un e-mail immédiatement ultérieur le 1er février 2020, Fauci a transmis à Auchincloss un article du 31 janvier du magazine Science, qui détaillait les efforts scientifiques pour « extraire les génomes des coronavirus pour trouver des indices sur les origines de l’épidémie ».

Cet article touchait en partie aux affirmations alors naissantes selon lesquelles l’Institut de virologie de Wuhan, un important laboratoire chinois de coronavirus, pourrait avoir joué un rôle dans le lancement de la pandémie. L’article a rejeté ces préoccupations en tant que «théories du complot», bien que ces derniers mois, la possibilité d’une origine de fuite de laboratoire de COVID-19 ait reçu l’approbation même du président Joe Biden.

Dans un e-mail du 1er février 2020, Auchincloss a fait allusion au contenu du document que Fauci lui a envoyé, ce qui implique que le document traitait des expériences de « gain de fonction » sous une forme ou une autre.

“Le document que vous m’avez envoyé dit que les expériences ont été effectuées avant le gain de la pause fonctionnelle, mais ont depuis été examinées et approuvées par le NIH”, a-t-il écrit.

“Je ne sais pas ce que cela signifie car Emily est sûre qu’aucun travail sur le coronavirus n’est passé par le cadre P3”, ajoute-t-il. “Elle essaiera de déterminer si nous avons des liens lointains avec ce travail à l’étranger.”

Ni Fauci ni Auchincloss n’ont répondu aux questions de Just the News cherchant plus de clarté sur l’échange de courriers électroniques, y compris quel papier Fauci a partagé avec Auchincloss et quelles « tâches » de suivi étaient attendues à mesure que la pandémie prenait de l’ampleur.

Les expériences de « gain de fonction » sont celles menées par des virologues dans lesquelles un virus est modifié pour augmenter sa pathogénicité et/ou son infectiosité ; la recherche vise à étudier le potentiel des virus à infecter les cellules humaines et éventuellement à conduire à des pandémies mondiales telles que celle causée par COVID-19.

Le NIAID de Fauci a été pendant des années l’un des principaux bailleurs de fonds des expériences sur les coronavirus à l’Institut de virologie de Wuhan via l’Alliance américaine à but non lucratif EcoHealth. Fauci a expressément nié que son agence finançait des expériences de gain de fonction dans ce laboratoire.

Pourtant, les e-mails fournissent certaines des preuves les plus frappantes à ce jour que, très tôt dans la pandémie, Fauci lui-même a peut-être été préoccupé par la possibilité que la recherche sur le gain de fonction ait été impliquée.

Les e-mails lors de leur publication cette semaine ont suscité un vif intérêt alors que les organes de presse se penchaient sur ce qui équivalait à un journal de bord intensif des premiers jours de Fauci dans la gestion de la réponse américaine à la pandémie de COVID.

Les e-mails montrent de nombreuses personnes écrivant à Fauci pour demander des conseils sur la façon d’atténuer la propagation potentielle de COVID-19. Dans d’autres fils de discussion, Fauci est montré en train de gérer une série importante d’apparitions dans les médias à mesure que l’intérêt du public pour ses opinions grandissait.

Bien que Fauci lui-même ait nié que tout financement fédéral ait été destiné à soutenir la recherche sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan, au moins un virologue majeur a déclaré que le financement fourni par le NIAID de Fauci a financé des expériences au WIV qui ont ensuite été utilisées dans le gain de – recherche de fonction.