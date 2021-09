Des échanges qui ont cédé aux Régulateurs

Au milieu de la répression croissante de la crypto chinoise, de nombreuses bourses ont brandi le drapeau blanc vers les régulateurs. Alors que le gouvernement autoritaire s’oppose à la sphère décentralisée, les plates-formes crypto subissent un nouveau coup avec chaque nouvelle loi anti-crypto. Huobi et Binance, deux des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, ont abandonné la lutte pour la crypto sur le territoire chinois.

Échange Huobi

publicité

Suivi par la mise à jour vendredi de la Banque populaire de Chine contre les activités liées à la monnaie virtuelle, y compris le commerce dans le pays, Huobi a annoncé la suspension des ouvertures de nouveaux comptes pour les utilisateurs de Chine continentale. En outre, la banque centrale chinoise a ajouté à la liste de répression les bourses étrangères facilitant les services de cryptographie dans le pays. Huobi, étant l’un de ces échanges, a révélé dimanche qu’il mettrait fin aux nouveaux enregistrements de comptes pour ses utilisateurs chinois au lieu des dernières politiques contre les échanges cryptographiques. Huobi avait déjà annoncé la fermeture même des comptes existants des utilisateurs de Chine continentale avant minuit le 31 décembre 2021.

Bourse Binance

L’échange Binance a déjà reçu une traction considérable pour être le centre de la colère des régulateurs à l’échelle mondiale. La nature froide des autorités chinoises est rapidement devenue agressive envers Binance et la bourse a finalement annoncé l’interdiction des enregistrements de compte utilisant des numéros de téléphone mobile chinois via l’application ou le site Web Binance. De plus, l’application Binance n’est plus disponible au téléchargement en Chine.

“Binance prend ses obligations de conformité très au sérieux et s’engage à suivre les exigences réglementaires locales partout où nous opérons”, a déclaré CNBC, citant le porte-parole de Binance.

Échange CoinBene

Suivant les traces des géants de l’échange, la plate-forme de négociation CoinBene a également publié « l’annonce de la fermeture définitive des services de CoinBene en Chine (y compris la Chine continentale et Hong Kong, Macao et Taïwan) et l’annonce du processus de remboursement. La plate-forme d’échange a confirmé que la décision de prendre sa retraite remplace une mise à jour constante et des exigences réglementaires strictes à l’échelle mondiale, y compris en Chine.

« Le 26 octobre 2021, la plate-forme fermera complètement l’activité de service aux utilisateurs chinois. Les utilisateurs de CoinBene sont priés d’effectuer les retraits d’actifs avant le 26 octobre 2021. Après cela, la plate-forme terminera l’annulation et la liquidation. À ce moment-là, il n’y aura pas de personnel du service client pour accepter la demande de retrait initiée par l’utilisateur, et l’utilisateur doit supporter la perte d’actifs causée par le retrait intempestif.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Journalisme et communication de masse Diplômé de ’21, Palak est un journaliste GenZ avec une formation en journalisme de style de vie et en relations publiques. Chez CoinGape, Palak est un journaliste crypto junior se préparant au Web 3.0