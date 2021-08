Des économies massives sur les aspirateurs robots Roborock nous ont laissé sans voix

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous êtes toujours à la recherche de gadgets géniaux pour votre maison. Booster votre centre de divertissement à domicile a tout son sens. Avoir les derniers articles pour la maison intelligente vous permettra d’être plus connecté. Des événements comme le Offre Fire TV Stick 4K qui se passe actuellement sur Amazon sont là pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre maison. Mais, si vous cherchez également à vous simplifier la vie tout en modernisant votre maison, une autre offre vous attend avec Robots aspirateurs Roborock. Mais il faut agir vite.

En ce moment, un tas de Robots aspirateurs Roborock sont en promotion sur Amazon pour une durée limitée. Vous pouvez obtenir jusqu’à 31 % de réduction sur une sélection d’aspirateurs robots pour nettoyer la majorité de votre maison en moins de temps. De plus, vous pouvez choisir le robot aspirateur qui vous convient. Mais cette vente n’a lieu qu’aujourd’hui.

Robot aspirateur Roborock S4 Max

Nous commencerons par le Robot aspirateur Roborock S4 Max, qui dispose de la navigation LiDAR. La cartographie à plusieurs niveaux, le mur invisible et les zones interdites vous offrent un contrôle. Il dispose d’une aspiration de 2 000 Pa pour ramasser tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez également le programmer à partir de votre application pour smartphone tout en voyant où il est allé lors de sa dernière utilisation. Cela a amélioré les capacités de nettoyage des tapis. Habituellement, c’est 429,99 $. Mais lors de cet événement de vente, il n’y en a plus que 309,99 $ !

Robot aspirateur Roborock S4 Max avec navigation Lidar, forte aspiration de 2000 Pa, cartographie à plusieurs niveaux,… Prix catalogue : 429,99 $ Prix : 309,99 $ Vous économisez : 120,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Roborock S5 Max avec vadrouille

Si vous souhaitez mettre à niveau ce modèle avec des capacités supplémentaires, le Robot aspirateur et vadrouille Roborock S5 Max est également balisé. Cela nettoie non seulement vos dégâts secs, mais nettoie également votre sol. Vous pouvez régler le bon débit d’eau et même en choisir un précis pour chaque pièce. Vous obtiendrez le type de nettoyage dont vous avez besoin et cela permet un nettoyage efficace à chaque fois. Il peut fonctionner pendant 180 minutes de nettoyage non-stop. Vous pouvez enregistrer jusqu’à quatre niveaux de cartographie et les contrôler avec votre voix ou via l’application. Économisez 170 $ sur ce produit dès maintenant et obtenez-le pour seulement 379,99 $ !

Roborock S5 MAX Robot Aspirateur et Mop Cleaner, Aspirateur Robotique Auto-Chargeant, Navigation Lidar, S… Prix catalogue : 549,99 $ Prix : 379,99 $ Vous économisez : 170,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Robot aspirateur Roborock S6 MaxV

Enfin, il y a le Robot aspirateur Roborock S6 MaxV. Cela évitera automatiquement les obstacles car il utilise des caméras jumelles pour la reconnaissance des obstacles. Cela permet également de nettoyer avec des contrôles plus faciles, car il est ultra personnalisable. Vous allez adorer la navigation LiDAR qui est sophistiquée et utile. En outre, il est alimenté par le robinet et la voix, ce qui vous permet de gérer les commandes à partir de votre application ou via des appareils domestiques intelligents. Une amélioration considérable de ce modèle vous permet de configurer jusqu’à 10 zones interdites, des zones interdites à la vadrouille et des barrières invisibles sur quatre niveaux différents, en le personnalisant spécifiquement pour votre maison. Profitez d’une remise massive de 225 $ et obtenez-la pour seulement 524,99 $ !

Robot aspirateur Roborock S6 MaxV avec ReactiveAI et vadrouille intelligente, zones sans vadrouille, Li… Prix catalogue : 749,99 $ Prix : 524,99 $ Vous économisez : 225,00 $ (30 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Cette vente ne durera pas beaucoup plus longtemps qu’aujourd’hui, alors vous feriez mieux de ne pas traîner. Vous pouvez obtenir un robot aspirateur et vadrouille pour votre maison pour vous faciliter la vie. Faites le changement et profitez de plus de temps dans votre maison avec un Robot aspirateur Roborock.

