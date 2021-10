Des écouteurs Beats Fit Pro inédits repérés à l’état sauvage avec l’aimable autorisation de Kim Kardashian

Après l’événement Apple « Unleashed » et l’annonce des AirPods 3, . a découvert un tout nouveau produit Beats, Beats Fit Pro. Ce seront des écouteurs de type Beats Studio Buds plus axés sur les utilisateurs iOS et devraient sortir au cours de la semaine du 1er novembre.

Alors que nous avons déjà montré à quoi ressembleront ces écouteurs, la célébrité Kim Kardashian a été aperçue hier portant les nouveaux Bets Fit Pro à l’état sauvage.

Comme l’a partagé Just Jared dans l’histoire, « Kim Kardashian porte du cuir noir et la dernière tenue pour faire des courses », une chose qui est passée inaperçue sur le blog était le nouveau Beats Fit Pro en rose, qui est l’une des nouvelles couleurs des écouteurs. .

La star de télé-réalité de 40 ans et fondateur de SKIMS est sorti pour assister à quelques réunions et faire des courses mardi après-midi (19 octobre) à Los Angeles.

Avec ce rapport, nous savons que la célébrité utilise le Beats Fit Pro inédit depuis au moins quelques jours. Non seulement cela, mais My Smart Price a également pu obtenir des images du produit dans la nature, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Ce n’est pas la première fois que Beats envoie ses produits inédits à des célébrités. Avec les Beats Studio Buds, LeBron James et de nombreuses autres célébrités ont été aperçus portant les premiers écouteurs sans fil de Beats avec ANC.

Comme nous l’avons détaillé dans notre rapport complet plus tôt cette semaine, Beats Fit Pro offrira jusqu’à six heures d’autonomie avec l’ANC ou le mode Transparence activé, ou sept heures avec Adaptive EQ. Combinés à l’étui de charge, les nouveaux écouteurs Beats offrent une autonomie de 27 à 30 heures. Ils sont équipés du Bluetooth de classe 1 et d’un accéléromètre intégré pour identifier et réduire les bruits externes lors de l’utilisation des microphones.

Une autre chose qui différenciera ces écouteurs sans fil des Beats Studio Buds est la puce H1 d’Apple pour un couplage rapide avec les appareils Apple. Bien sûr, il comportera également la fonction Hey Siri.

