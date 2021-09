Des écouteurs de qualité qui ne vous coûteront pas une fortune

in

Depuis qu’Apple a sorti ses fameux AirPod en 2016, des propositions similaires n’ont cessé d’émerger, on ne parle pas seulement d’imitations. Pouvoir écouter de la musique n’importe où, suivre un podcast ou aller à la radio est quelque chose que nous pouvons faire avec eux en utilisant notre appareil mobile comme lien. Les Casque Ugreen X5 C’est l’une des propositions qui sont apparues récemment, et elles peuvent être un bon point de départ pour ceux qui veulent avoir un produit intéressant à un prix qui n’est pas déraisonnable.

Les écouteurs Ugreen X5 aussi

La proposition que nous apporte ce constructeur chinois fait un saut de qualité par rapport aux éditions précédentes, comme les modèles T1 et T2. Ici on se rencontre un design très élégant, puisque la boîte part d’une couleur noire avec de légers tons bleutés et que les écouteurs eux-mêmes suivent cette proposition. L’impression dès l’ouverture de la boîte est très bonne, il est évident que nous sommes face à un produit qui semble avoir de la qualité.

Les l’appairage se fait sans inconvénient, et ils conviennent à tout type d’appareil disposant d’une connexion Bluetooth. Dans ce cas, ils ont été reconnus pour la première fois par un appareil Apple. Pour réaliser l’appairage il suffira de les sortir de la boite et de retirer un petit film protecteur cellophane qui vient sur les électrodes de charge.

La sensation dans l’oreille n’est pas mauvaise, ils s’adaptent bien et sont livrés avec les coussinets en silicone, dans ce cas avec les plus petits. Une fois que vous avez mis les écouteurs, ils ne bougent pas. C’est-à-dire qu’elles sont parfaitement valables pour pratiquer des sports qui nécessitent un impact, puisqu’ils ne vont pas tomber. Ils sont livrés avec des coussinets de rechange de différentes tailles et avec le câble de charge, qui adopte la norme USB-C.

Au moment de vérité, c’est-à-dire la fidélité dans la reproduction du son, le casque se comporte plutôt bien. Ils n’ont pas le son moyen des modèles précédents, étant beaucoup plus équilibrés et offrant un réponse assez fiable. Autrement dit, si vous avez des écouteurs, vous remarquerez une certaine différence, mais elle n’est pas trop prononcée. Cela est dû au fait qu’ils intègrent 2 drivers dynamiques de 10 millimètres et des diaphragmes composés.

Avec ces écouteurs, vous pouvez également passer des appels, ils ont quatre microphones et la qualité audio est assez bonne, vous pouvez parfaitement entendre votre interlocuteur et vous pouvez être entendu clairement. Il dispose d’un système spécialement conçu pour réduire le bruit ambiant et que la communication est plus claire.

Avec un casque, vous effectuez un bon nombre de fonctions, telles que :

Un robinet sur n’importe quel casque. Répondez à un appel, mettez en pause ou reprenez la musique.

Un tapotement de 2 secondes sur un casque. Nous rejetons l’appel entrant.

Deux frappes sur la droite. Monte le volume.

Deux frappes sur la gauche. Vous baissez le volume.

Trois temps à droite. On passe à la chanson suivante.

Trois temps à gauche. Vous revenez à la chanson précédente ou au début de celle que vous écoutez.

A noter que, parfois, le casque répond un peu tard aux frappes, surtout si on doit donner 3 touches. Par conséquent, vous devrez répéter l’action si vous ne sautez pas la chanson ou ne passez pas à la précédente.

Caractéristiques du casque Ugreen X5

Bluetooth Bluetooth 5.2 Profil Bluetooth HSP, HFP, AVRCP, A2DP Codec Qualcomm aptX, AAC, SBC Plage de fréquences 20 Hz-20 kHz Durée de lecture Jusqu’à 28 heures de batterie (avec étui de chargement), 7 heures de lecture de musique sur 1 charge complète. Temps de charge 1,5 heures pour les écouteurs, 2 heures pour l’étui. Port de charge USB C IPX5 résistance à l’eau

Ugreen a réussi avec ce modèle à étirer la batterie, puisque nous pouvons écouter de la musique pendant 7 heures jusqu’à épuisement de la batterie. L’étui a une autonomie de 28 heures, vous pouvez donc oublier pendant plusieurs jours de les recharger. Les écouteurs se chargent en une heure et demie, tandis que le boîtier met 2 heures pour arriver à 100%.

Vous pouvez acheter ces Casque Ugreen X5 sur Amazon, son prix est actuellement 59, 99 euros, bien que le vendeur vous offre un coupon de réduction de 5%. Une proposition qui fait un bon saut de qualité et sans faire monter en flèche le prix. Il satisfera sûrement les utilisateurs moyens qui recherchent un produit compétitif qui répond à leurs besoins.