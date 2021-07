Des écouteurs qui ne tombent pas devraient être la norme, pas l’exception

Chase Bernath / Autorité Android

Il y a de fortes chances que si vous achetez un smartphone en 2021, vous pourriez avoir de véritables écouteurs sans fil pour les accompagner. Les AirPod d’Apple ont connu un succès phénoménal, à tel point que Sony, Samsung et même des sociétés audiophiles comme Klipsch se sont senties obligées de faire de même. Les avantages d’être entièrement sans fil sont évidents, à savoir une taille compacte, moins d’enchevêtrements et aucun besoin de brancher quoi que ce soit, sauf pour le chargement (sauf si vous avez un étui de chargement sans fil). Pourtant, malgré toute cette concurrence, de nombreux fabricants ne parviennent pas à faire face à un problème récurrent : garder des bourgeons dans les oreilles d’une personne.

Les AirPod illustrent mieux le problème que la plupart, ce qui est quelque peu ironique compte tenu de leur popularité. Le modèle de base est livré dans un format unique et sans pointe qui semble convenir à de nombreuses oreilles, mais pas à toutes. Même lorsqu’ils sont relativement serrés, les AirPod sont tristement faciles à assommer si, disons, quelqu’un vous bouscule dans le train. Cela les rend également particulièrement mauvais pour l’exercice. Vous verrez parfois des gens les porter pendant la course ou l’haltérophilie, mais ils sont à un accident de se perdre, sans parler de s’accrocher pendant des mouvements comme des crunchs suspendus.

Cependant, ne citons pas Apple. Des problèmes similaires existent avec la majorité des écouteurs, qu’ils soient aussi bon marché que le Soundcore Liberty Air 2 ou aussi cher que le WF-1000XM4 de Sony. De nombreuses entreprises ont pris la sage décision d’inclure plusieurs tailles d’embouts en caoutchouc, qui créent une meilleure adhérence. Pourtant, ceux-ci ne sont toujours pas assez bons dans certains cas, en particulier pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de remplacer des accessoires de 100 à 300 $ sur un coup de tête.

Comment certains écouteurs sans fil résolvent-ils le problème d’ajustement ?

Le seul moyen infaillible de garder quoi que ce soit en place est un crochet. Même si vos écouteurs sortent, avec des crochets, ils pendent simplement à vos oreilles jusqu’à ce que vous puissiez les remettre en place. Pour les amateurs de fitness, cela fait des Beats Powerbeats non seulement l’un des meilleurs choix, mais pratiquement de facto pour des activités comme l’escalade ou ces craquements suspendus. Ils sont également fortement recommandés si vous voulez en faire votre casque principal et ne pouvez rien risquer de perdre. Pendant ce temps, les acheteurs à petit budget pourraient envisager l’Endurance Peak II de JBL, qui sacrifie dans des domaines tels que la durée de vie de la batterie et l’intégration de l’écosystème Apple, mais est également beaucoup moins cher.

Les meilleures alternatives aux crochets sont les nageoires, qui s’ancrent sur les plis intérieurs de l’oreille plutôt qu’à l’extérieur. Ceux-ci sont moins fiables mais plus élégants, et certainement mieux que rien. Il existe également plus d’options de haute qualité. Quelques exemples phares sont les écouteurs Vista 2 de Jaybird et les écouteurs sport de Bose. En pratique, les palmes ont tendance à être excellentes pour toutes les activités sauf les plus risquées.

Une solution minimaliste consiste à changer le matériau de la pointe du caoutchouc à la mousse. La mousse peut s’adapter à à peu près n’importe quelle forme d’oreille, offrant non seulement un ajustement sûr, mais aussi un joint audio plus serré. Cela peut cependant être inconfortable pour certains porteurs, et la majorité des têtes ne sont pas livrées avec. Les aficionados ont tendance à suivre les conseils de tiers de Comply, qui sont conçus pour toutes les marques populaires. Quoi qu’il en soit, les embouts en mousse ont tendance à se dégrader plus rapidement, ce qui peut potentiellement être un non-démarreur.

Récemment, des entreprises comme Apple, Amazon et Sony ont expérimenté une solution logicielle : les tests d’ajustement des pointes. Cependant, ceux-ci sont principalement destinés à améliorer la qualité sonore et l’isolation, et peuvent ne pas faire grand-chose pour aider les têtes à mieux saisir.

Pourquoi les fabricants d’écouteurs n’ont pas corrigé les pop-outs

La principale raison pour laquelle les hameçons et les palmes ne sont pas devenus universels est simple : l’esthétique. Le volume supplémentaire peut attirer l’attention, du moins en dehors du gymnase. En effet, de tels bourgeons crient souvent délibérément « fitness », ce qui peut entrer en conflit avec le sens de la mode d’une personne à moins qu’ils ne soient dans le look athleisure. En plus de cela, les entreprises technologiques sont souvent obsédées par l’obtention du look le plus élégant possible, au diable la praticité. C’est probablement pourquoi il y a des crochets sur les modèles Powerbeats, mais pas sur les AirPods – les écouteurs Beats sont déjà conçus pour être visibles, donc peu importe à quel point ils dépassent. Les “tiges” signature des AirPods sont plus petites sur les AirPods Pro et peuvent rétrécir ou disparaître complètement avec les AirPods Pro 2 si l’on en croit les rumeurs.

Il existe d’autres raisons, plus légitimement utiles, pour lesquelles les entreprises pourraient sacrifier un ajustement sûr. L’ajout de crochets a tendance à exiger un boîtier de charge plus grand – l’exemple le plus tristement célèbre étant le Powerbeats Pro, qui a non seulement des coquilles comiquement grandes, mais demande aux propriétaires d’insérer les têtes à des angles étranges. Les crochets et les palmes peuvent causer des problèmes avec les lunettes et les masques faciaux, les arrachant parfois lorsqu’une personne essaie d’enlever un bourgeon. La mousse, enfin, est plus susceptible de retenir la sueur, ce qui est à la fois un danger pour l’électronique et hygiéniquement désagréable si elle n’est pas nettoyée. .

Où va l’industrie des écouteurs sans fil à partir d’ici

Les entreprises devront offrir un ajustement plus cohérent, d’une manière ou d’une autre, si les écouteurs sans fil doivent devenir universels. L’esthétique devra peut-être s’adapter. On peut soutenir en fait que des produits comme le Powerbeats Pro et Jaybird Vista 2 sont déjà assez attrayants, ils ne sont tout simplement pas ce à quoi les gens sont habitués. Il devrait être plus facile de réaliser des conceptions lisses à mesure que les technologies des puces et des batteries évoluent, permettant un matériel puissant dans des boîtiers plus minces.

Il se pourrait que la solution soit une meilleure ergonomie globale. Certes, des marques comme Google et Samsung ont progressivement réalisé que des bourgeons parfaitement ronds ne correspondent pas à l’anatomie humaine. En continuant sur cette voie, et peut-être en ajoutant des pointes à friction plus élevée, nous pourrions arriver à un endroit où les hameçons et les palmes ne seront nécessaires que par les athlètes – plutôt que par les personnes qui en ont marre que leurs têtes sortent pour la deuxième fois en une journée, ce qu’un Un produit de 200 $ et plus ne devrait pas faire l’affaire.