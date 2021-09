Des écouteurs solides à un prix élevé

Klipsch a longtemps construit du matériel audio haut de gamme, principalement dans le monde des haut-parleurs haut de gamme, mais aussi en ce qui concerne les écouteurs. Récemment, la société a lancé les nouveaux écouteurs sans fil Klipsch T5 II ANC, rejoignant ainsi toute une liste d’entreprises qui ont fait de même au cours de la dernière année.

Il existe en fait quelques modèles T5 II ANC. Il y a le modèle standard, qui coûte 299 $, et le modèle McLaren Edition, qui coûte 349 $, et est livré avec un design différent et un chargeur sans fil élégant. Nous examinons ce dernier. Aucun des deux n’est bon marché – et en fait, ils sont beaucoup plus chers que nos vrais écouteurs sans fil préférés, les AirPods Pro et le Sony WF-1000XM4. Vaut-il l’argent? Je les ai testés pour le savoir.

Casque sans fil Klipsch T5 II ANC True Prix : 299,00 $

Conception Klipsch T5 II ANC Édition McLaren

Les écouteurs Klipsch T5 II ANC offrent un design élégant et élégant que la plupart apprécieront. De l’étui de chargement bien construit aux écouteurs eux-mêmes, Klipsch a beaucoup réfléchi à la conception, et cela se voit.

Écouteurs Klipsch T5 II ANC. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les écouteurs eux-mêmes présentent un design ovale incliné, avec un petit bras qui s’étend dans l’oreille. Chaque bourgeon a un bouton sur sa face, avec la gauche offrant le logo Klipsch, et dans notre cas, la droite offre le logo McLaren. Pour les têtes standard, les deux portent le nom Klipsch. Les boutons sont faciles à appuyer sans les pousser dans vos oreilles, ce qui est toujours pratique.

L’étui de chargement fonctionne un peu comme un briquet Zippo, avec un couvercle qui s’ouvre sur le côté. Il a un extérieur en plastique, cependant, il ne semble pas bon marché ou faible. On a l’impression que le couvercle peut s’ouvrir relativement facilement dans un sac, mais il est vrai que cela ne s’est pas produit pendant notre période de test. Au dos de l’étui de chargement, vous trouverez un port USB-C pour le chargement.

Klipsch T5 II ANC dans leur étui. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Dans la boîte, outre l’étui de charge et les écouteurs, vous trouverez également six paires d’embouts auriculaires, un joli câble de charge en nylon tressé et un adaptateur USB-C vers USB-A. Si vous finissez par obtenir l’édition McLaren, vous obtiendrez également un double chargeur sans fil, et c’est en fait un très bon chargeur.

Caractéristiques et batterie de la Klipsch T5 II ANC McLaren Edition

Les écouteurs Klipsch T5 II ANC offrent quelques fonctionnalités qui en font un produit haut de gamme. Les écouteurs se connectent à l’application Klipsch Connect, qui vous permet de contrôler les paramètres de bon nombre de ces fonctionnalités. La première fonctionnalité à mettre en place est Dirac HD, qui n’est pas pour ceux qui veulent un son plat, mais certains pourraient l’aimer. Vous pourrez également configurer des gestes Bragi, ce qui vous permet de contrôler l’audio en bougeant la tête. Je l’ai essayé pendant un moment, mais je l’ai finalement désactivé.

Après ce processus de configuration, vous aurez également la possibilité de modifier d’autres commandes. Notamment, vous pouvez modifier l’égaliseur, soit en utilisant des options prédéfinies, soit en contrôlant manuellement l’égaliseur à six bandes. Vous pouvez également contrôler la suppression du bruit. Vous pouvez également activer l’ANC automatiquement lorsque vous écoutez de la musique et activer le mode transparence lorsque vous passez des appels téléphoniques.

Klipsch T5 II ANC sur un chargeur sans fil. Source de l’image : Christian de Looper pour .

En général, l’application est assez bien conçue et facile à utiliser. Il peut être un peu ennuyeux de devoir attendre une seconde ou deux à chaque fois que vous modifiez l’égaliseur, mais cela peut ne pas avoir d’importance une fois que vous avez trouvé les meilleurs réglages d’égaliseur pour vos besoins. L’égaliseur lui-même est assez subtil – vous ne pouvez pas faire de changements énormes et radicaux. Mais il devrait encore offrir assez pour la plupart.

La durée de vie de la batterie du casque n’est pas mauvaise. Vous obtiendrez sept heures d’utilisation avec une seule charge, ou cinq avec ANC activé, et l’étui de charge offre trois charges complètes. Cela porte le temps d’écoute total à 28 heures sans ANC, ou 20 heures avec ANC. C’est pas mal.

Klipsch T5 II ANC McLaren Edition confort

Les écouteurs Klipsch T5 II ANC peuvent être légèrement encombrants, mais ils offrent toujours un ajustement décent et peuvent rester relativement confortables pendant des heures d’écoute.

Écouteurs Klipsch T5 II ANC. Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’ajustement, cependant, n’est pas le plus sûr. Ce ne sont certainement pas des écouteurs de sport, et si vous les utilisez pour le sport, vous constaterez qu’ils tomberont. Cela dit, ils sont suffisamment sûrs pour une utilisation quotidienne, et nous vous recommandons d’expérimenter avec les embouts auriculaires pour trouver ceux qui conviennent à vos besoins.

Son Klipsch T5 II ANC McLaren Edition

Si vous dépensez autant pour une paire de véritables écouteurs sans fil, vous voulez qu’ils sonnent bien. Heureusement, les écouteurs Klipsch T5 II ANC sonnent très bien.

Les écouteurs offrent une bonne réponse des basses, avec suffisamment de punch pour les grosses caisses et les guitares basses. Ils ne vont pas trop loin non plus, comme certains écouteurs grand public peuvent le faire. Les médiums sont bien réglés, sinon légèrement repliés, tandis qu’il y a une clarté décente dans le haut de gamme. Une extension un peu plus haut de gamme aurait peut-être été agréable, mais ce n’est pas un gros problème ici.

Klipsch T5 II ANC Dans leur étui. Source de l’image : Christian de Looper pour .

La technologie de suppression du bruit proposée ici est plutôt bonne. Les écouteurs peuvent réduire une quantité décente de bruit extérieur, et bien qu’ils provoquent un certain sifflement, ce n’est pas un gros problème. Cela dit, ils n’atteignent pas tout à fait les hauteurs des écouteurs Sony WF-1000XM4.

Conclusion

Klipsch se présente comme une série avec les écouteurs T5 II ANC. Ces écouteurs sont de haute qualité, bien conçus et sonnent très bien. Mais malheureusement, ils sont incroyablement chers. Trop cher.

Ne vous méprenez pas, si vous achetez ces écouteurs, vous adorerez ce qu’ils ont à offrir. Mais si vous cherchez encore quel vrai casque sans fil, cela vaut probablement la peine de chercher ailleurs.

La compétition

Casque Sony WF-1000XM4 True Wireless

Si vous êtes prêt à dépenser pour une véritable paire d’écouteurs sans fil, la plus grande concurrence à ceux-ci vient des écouteurs Sony WF-1000XM4. Ils offrent plus de fonctionnalités, un meilleur ajustement et une meilleure suppression du bruit. Ils sont également moins chers – à 280 $.

Si vous utilisez des produits Apple, cela vaut également la peine de considérer les Apple AirPods Pro. Ces écouteurs offrent de meilleures fonctionnalités de connectivité et une meilleure suppression du bruit, ainsi qu’un prix inférieur.

Dois-je acheter la Klipsch T5 II ANC McLaren Edition ?

Non. Vous ne serez pas déçu, mais ils sont trop chers et il existe de meilleures options pour moins cher.

