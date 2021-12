Des éditeurs de presse, dont le groupe Seattle, poursuivent Google et Facebook pour domination du marché

(Photo de Bigstock)

Un groupe de 30 éditeurs de journaux, dont Robinson Newspapers, basé à Seattle, a poursuivi Google et Facebook pour la façon dont les géants des réseaux sociaux et de la recherche tirent profit du contenu de l’actualité au détriment des publications qui le produisent.

Les poursuites, décrites dans un article d’Axios, impliquent plus de 200 publications individuelles et sont basées sur une prémisse antitrust centrale : que les deux sociétés de technologie sont si omniprésentes dans la publicité en ligne qu’elles détournent illégalement des revenus qui, autrement, iraient aux nouvelles locales.

L’objectif du litige, selon le rapport Axios, est de « récupérer les dommages passés aux journaux » causés par les entreprises Big Tech, selon un avocat représentant les journaux.

Les journaux Robinson incluent Ballard News-Tribune, Des Moines News, Highline Times, White Center News et le West Seattle Herald. Les représentants du Robinson n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter.

Les poursuites ont été consolidées à New York et restent pendantes.

Le litige est en partie basé sur une enquête et un rapport du comité du Congrès de 2020 sur les Big Tech et les lois antitrust. Lina Khan, l’actuelle chef de la Federal Trade Commission, était l’avocate principale du comité d’enquête et a aidé à assembler le rapport de 450 pages. À la tête de la FTC, l’ancien professeur et chercheur de la Columbia Law School a fait des litiges antitrust une priorité.

Le rapport a souligné à quel point les deux sociétés sont dominantes en matière de publicité en ligne liée à des reportages.

« Google et Facebook sont les passerelles vers les médias d’information en ligne pour de nombreux consommateurs », indique le rapport. « En conséquence, les éditeurs de nouvelles dépendent de ces plates-formes pour atteindre les personnes en ligne, ce qui affecte la capacité des éditeurs à monétiser le journalisme, en particulier sur des formats tels que les pages mobiles accélérées de Google. »

Voici une liste des publications qui ont rejoint le procès.