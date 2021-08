Des éditeurs indépendants s’associent pour organiser leur propre vitrine directe

Nintendo a vraiment frappé quelque chose de grand avec ses Directs, une vitrine destinée à contourner la manière habituelle d’annoncer des jeux lors de grandes conférences comme l’E3, et maintenant tout le monde veut une part de ce gâteau. Suivant les traces réussies de Nintendo, nous avons vu plusieurs studios et groupes le faire eux-mêmes, du Wholesome Direct et du Devolver Digital Showcase au Draknek & Friends Direct qui s’est produit la semaine dernière.

Le plus récent Direct sur le bloc est The Indie Houses, formé de sept grands éditeurs indépendants :

Les Indie Houses se décrivent comme un “collectif d’éditeurs qui croient en “indies-for-indies”, partageant leur expertise au-delà des frontières internationales afin de “s’élever les uns les autres, pas de se concurrencer!”

La vitrine sera connue sous le nom de The Indie Houses Direct (il est remarquable que Nintendo n’ait pas déposé le mot “Direct”) et aura lieu le 31 août sur Steam, Twitch et YouTube. Aucune heure n’a été annoncée, mais le flux durera une heure, et comprendra de nouvelles annonces de jeux, des mises à jour de contenu, des sessions de questions-réponses et un “Fonds de prototypes pour développeurs africains” qui vise à soutenir les développeurs sous-représentés.

En plus du Direct, il y aura également un événement Steam d’une semaine, avec des démos, des ventes, des discussions avec les développeurs et des questions-réponses. Cet événement aura lieu du 31 août au 7 septembre.

Serez-vous à l’écoute de The Indie Houses ou êtes-vous tous en direct ? Faites le nous savoir dans les commentaires!