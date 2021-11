Des efforts de financement timides à la Conférence sur le climat de la COP 26

Des délégués s’expriment lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow, en Écosse, en Grande-Bretagne, le 13 novembre 2021. (Source de la photo : .)

Par le Dr Anwar Sadate,

La question du financement, en particulier le financement de l’adaptation, a occupé les négociateurs de la conférence sur le changement climatique COP 26 récemment conclue à Glasgow. L’augmentation du financement est absolument nécessaire pour accélérer les mesures ambitieuses d’atténuation et d’adaptation au changement climatique dans les pays en développement. La demande est juridiquement fondée car l’article 4 (7) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) stipule clairement que « la mesure dans laquelle les pays en développement Parties mettront effectivement en œuvre leurs engagements au titre de la Convention dépendra de la mise en œuvre effective par les pays développés. pays parties de leurs engagements au titre de la Convention concernant les ressources financières et le transfert de technologie ». Les pays développés se sont engagés lors de la conférence sur le changement climatique de la CCNUCC à Copenhague en 2009 à mobiliser 100 milliards de dollars d’ici 2020 pour aider les pays en développement à s’adapter au changement climatique et à atténuer les nouvelles hausses de température. Les pays développés n’ont pas tenu leur engagement de mobiliser ledit montant. Dans le contexte des impératifs de la science du climat, il existe donc une demande d’accélération des réductions des gaz à effet de serre dans les pays en développement également, qui s’accompagne à son tour d’une demande d’engager des délibérations sur le nouvel objectif quantifié collectif de la finance climatique.

Prévisibilité et méthode de comptabilité Finance

L’élément peut-être le plus important de la décision sur le financement climatique qui n’a pas reçu beaucoup d’attention et qui ne fait pas partie de la décision de la COP 26 concerne la prévisibilité des sources de financement. La prévisibilité du financement est nécessaire pour renforcer la confiance entre les différentes parties prenantes, y compris les gouvernements et les investisseurs. Sans formule obligatoire de collecte d’argent, il est difficile de prévoir comment cet argent sera mobilisé. Contrairement au critère régissant les contributions aux Nations Unies par les États membres, il n’y a aucun critère mentionné ni dans la CCNUCC, ni dans le Protocole de Kyoto ou dans l’Accord de Paris régissant les contributions au mécanisme financier existant ou à un tel mécanisme à l’avenir. Les pays développés ne sont pas réceptifs à l’idée de consacrer un certain pourcentage de leur PNB à la finance climat. Comme dans le cas du Fonds pour l’environnement mondial, il n’y a pas de critère similaire de réapprovisionnement du Fonds vert pour le climat à faire après trois ou quatre ans. Ne pas mobiliser 100 milliards de dollars suscite une réelle inquiétude car sans critère fixe de mobilisation des financements, il est très difficile de prédire comment serait mobilisé.

Nouvel objectif quantifié collectif avec plus de dents

C’est un développement important que la décision de la COP 26 relative au financement climatique soit considérée dans le contexte des impératifs de la science climatique. Il souligne la nécessité d’importants flux financiers pour engager les pays en développement parties à accroître leur ambition de réduction des émissions sans compromettre le développement économique et la réduction de la pauvreté. Les contributions actuelles déterminées au niveau national, projetant une température de surface mondiale dépassant 2,7 degrés Celsius, ont également été prises en considération par les négociateurs sur le changement climatique. L’objectif de restreindre la température moyenne mondiale ou de réduire les émissions requises afin de rester en dessous de 2 degrés Celsius est nécessaire de toute urgence dans un délai permettant d’assurer la sécurité de la production alimentaire et le développement économique durable.

Si la COP 26 regrette l’échec de la mobilisation des 100 milliards de dollars, elle salue l’ouverture des réflexions pour la fixation d’un nouvel objectif collectif chiffré. Jusqu’à présent, ils ont contribué 80 milliards de dollars. La décision encourage les pays développés Parties à combler le déficit. Comment décider des besoins et priorités des pays en développement dans le contexte des impératifs de la science du climat n’est-il pas décidé ? Comme dans le cas de la compréhension de la gravité des impacts du changement climatique dans toutes les régions du monde et de la recherche d’un consensus sur l’ampleur des efforts requis pour prévenir les interférences anthropiques dangereuses avec le système climatique, les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont pondérés. par les pays et les rapports servent officiellement à l’élaboration de la communication nationale relative aux inventaires de gaz à effet de serre. Un organe dédié similaire doit être mis en place qui définira les besoins financiers et les priorités de chaque pays en développement, en particulier le pays le plus vulnérable. La construction de critères quant au secteur, aux régions et aux personnes les plus exposées au risque de changement climatique sera résolue par l’organisme.

Si le nouvel objectif quantifié collectif est de montrer son efficacité, il est important d’aligner le financement climatique sur les priorités et objectifs d’un pays ou d’une communauté. Les pays développés ont accepté le principe de l’utilisation de l’aide prescrit dans la Déclaration de Paris de 2005 sur l’efficacité de l’aide et le Programme d’action d’Accra de 2008 qui a suivi. Plus une politique ou un projet appartient à ceux qui le mettent en œuvre, et plus un projet ou une politique reflète fidèlement les priorités locales, plus il a de chances de réussir. Le principe doit être étendu sans réserve dans le cas de la finance climat afin de s’aligner sur les priorités et objectifs locaux.

Il était nécessaire de définir le financement climatique lors de la Conférence, car il existe d’autres moyens et canaux d’allocation – la finance verte et la finance durable. Le financement climatique concerne le transfert de financement (subventions ou prêts concessionnels) d’un pays développé à un autre pour des actions d’atténuation ou d’adaptation. La finance verte a une portée plus large car elle couvre également d’autres objectifs environnementaux (par exemple la protection/restauration de la biodiversité), tandis que la finance durable étend son domaine aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Pour les pays en développement, le financement climatique est destiné à l’atténuation et à l’adaptation et cet argent ne doit pas se faire au détriment de l’aide au développement existante. Les rapports des pays développés couvrant le financement, le transfert de technologie et le renforcement des capacités devraient refléter la transparence en ce qui concerne les informations selon lesquelles le soutien ne se fait pas au détriment de l’aide au développement existante.

(L’auteur est professeur adjoint principal à l’Indian Society of International Law, New Delhi. .

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.