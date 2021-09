Des efforts exhaustifs ont échoué après que Liverpool se soit concentré sur une tâche solitaire le jour de la date limite

in

Liverpool était pleinement occupé à essayer de décharger Loris Karius le jour de la date limite de transfert, selon un rapport, mais n’a pas pu trouver d’acheteur.

Karius est un joueur de Liverpool depuis 2016, date à laquelle ils l’ont recruté de Mayence. Il a passé deux saisons en tant que gardien de premier choix, mais cela s’est terminé en larmes lorsque ses erreurs leur ont fait perdre la finale de la Ligue des champions 2018. Il n’a plus joué pour le club depuis.

Liverpool l’a prêté à Besiktas pendant deux saisons à la suite de cette tristement célèbre calamité, avant de passer la saison dernière avec l’Union Berlin. Cependant, son retour dans son Allemagne natale n’a pas été particulièrement réussi ; il n’a fait que cinq apparitions dans toutes les compétitions.

Karius était donc de retour avec Liverpool pour l’entraînement de pré-saison, bien qu’il n’ait joué dans aucun de leurs matchs amicaux.

Alisson Becker est fermement établie en tant que gardien de premier choix de Liverpool – et le sera pour les années à venir après avoir signé une prolongation de contrat cet été. De plus, Caoimhin Kelleher et Adrian sont des options de sauvegarde.

Avec seulement un an de contrat, cela aurait pu être la dernière chance de Liverpool de réduire ses pertes sur Karius. En conséquence, le Daily Telegraph a rapporté que le club avait passé toute la journée limite à essayer de se débarrasser de lui.

Le point de vente a affirmé que Karius pourrait vouloir être payé pour accepter une sortie. Liverpool n’accepterait pas de telles conditions, il devrait donc être mis sur la touche jusqu’en 2022.

Karius peut signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers à partir de janvier. Ce faisant, il resterait un joueur de Liverpool pour le reste de son contrat avant de partir gratuitement.

Bien qu’il ne soit pas une signature particulièrement chère, ce serait quand même un coup dur pour une équipe de Liverpool qui aurait préféré encaisser tant qu’elle le pouvait encore.

De retour en juin, Karius a admis que son avenir était fluide.

« Vous ne devriez jamais rien exclure », a-t-il déclaré à la publication allemande Bild. “L’année dernière, j’étais parti et j’aurais été dans le but de Liverpool deux semaines plus tard en raison de blessures au poste de gardien de but.

« Mais je ne veux pas toujours dépendre de tels facteurs. Vous ne voulez pas non plus que vos collègues fassent cela. Je garde toutes les options ouvertes et je prendrai la bonne décision pour moi-même.

Dans l’état actuel des choses, il semble qu’il ne mettra pas encore de gants avant un moment.

Ailleurs le jour de la date limite, Liverpool a prêté Rhys Williams à Swansea City, mais ils ont fait demi-tour avec son collègue défenseur Nat Phillips en lui accordant une prolongation de contrat. Pendant ce temps, Sheyi Ojo est également partie avec un autre contrat de prêt.

Peut-être plus important encore, le capitaine Jordan Henderson a promis son avenir au club avec un contrat à long terme.

Pundit prédit grand 2022 pour Liverpool

La seule signature estivale de Liverpool était le défenseur Ibrahima Konate du RB Leipzig. Ils ont obtenu cet accord dès le début de la fenêtre.

Beaucoup pensaient que Liverpool avait besoin d’un autre attaquant, ou peut-être d’un milieu de terrain pour remplacer le défunt Georginio Wijnaldum. Mais aucune signature supplémentaire n’est arrivée à Anfield.

Pourtant, l’ancien défenseur des Reds Jamie Carragher pense qu’ils seront très actifs sur le marché l’année prochaine.

Carragher a déclaré à Sky Sports: “J’aimerais voir Liverpool amener un joueur offensif. Je pense que nous sommes un peu à court dans ce domaine.

“Je pense que Liverpool a certains des meilleurs joueurs du monde et je pense que Mo Salah sera le prochain [in terms of contracts]. Le club ne dépensera pas beaucoup sur le marché. L’argent de cet été a été consacré au renouvellement des contrats.

« Et dans les années passées, quand je jouais pour le club, la plupart du temps, lorsque nous avions des joueurs de cette qualité, ils allaient au Real Madrid ou à Barcelone. Nous avons perdu tellement de joueurs au fil des ans.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

“Mais je pense que le club ne dépensera pas beaucoup cette année sur le marché des transferts. Ils ont apporté Konate pour 36 millions de livres sterling et ils ont certainement récupéré cela également en termes de ventes.

«Et je pense que l’argent et les dépenses de cette pré-saison allaient être dépensés pour de nouveaux contrats et s’assurer que ces joueurs restent pour le reste de leur carrière au Liverpool Football Club.

«Je pense que Liverpool cherchera à attaquer davantage le marché l’été prochain. Cet été, il s’agissait de renouveler des contrats qui coûtent de l’argent.

«Je sais qu’il y a une frustration parmi les supporters que Liverpool ne s’implique pas dans le marché des transferts quand on regarde ce que Chelsea et Manchester United ont fait. Une grande partie de l’argent que Liverpool allait dépenser a été dépensée en salaires.

« Je ne m’en inquiète pas ; c’est le modèle de base. Les propriétaires de Liverpool n’ont pas les revenus de Manchester City, Roman Abramovich, et ne rapportent pas autant d’argent que Manchester United.

«Donc, Liverpool a un modèle depuis l’arrivée de la FSG et cela a fonctionné de manière spectaculaire. Ils sont considérés comme l’un des meilleurs opérateurs sur le marché des transferts et sur la façon dont ils mènent leurs activités. »

LIRE LA SUITE: Klopp dans l’eau chaude avec l’agent de la star de Liverpool, qui déchire des tactiques déroutantes