Des électroménagers que vous pouvez utiliser même aux heures de pointe sans vous soucier de la facture | Vie

Avec l’arrivée de la nouvelle facture d’électricité, il est temps d’étudier le coût de chaque appareil à la maison pour savoir lesquels peuvent être notre chute aux heures les plus chères et lesquels ne le sont pas.

Télévision, lave-linge, réfrigérateur, ordinateurs, il existe une grande variété de produits connectés au réseau électrique qui peuvent augmenter la facture d’électricité si l’on n’élabore pas un planning soigné, tenant compte des tranches horaires actuelles et de leurs tarifs.

Tous les appareils ne consomment pas la même chosePar exemple, le four est l’un des plus énergivores en peu de temps, tandis que le réfrigérateur en consomme beaucoup moins, mais on ne peut pas le débrancher. Avec un peu de soin on peut gratter la prochaine facture d’électricité quelques euros, ou du moins l’empêcher d’être la sangria que certains attendent.

Les ampoules, la télévision et l’ordinateur sont parmi les produits qui consomment le moins, mais comme le réfrigérateur on ne peut pas choisir l’heure de les brancher. Si nous travaillons à domicile, nous devrons utiliser l’ordinateur pendant les heures de travail et nous utiliserons les ampoules les jours sans soleil ou la nuit.

Les ampoules LED sont maintenant prêtes à entrer dans nos maisons. Ils consomment et chauffent moins, sont écologiques et durent beaucoup plus longtemps. Découvrez lequel vous intéresse.

téléviseurs et ordinateurs

Selon l’organisation Carbon FootPrint, une télévision environ 37 pouces suppose généralement une consommation horaire d’environ 32-33W. C’est un appareil dont on abuse beaucoup, qui le laisse allumé pendant de nombreuses heures pour “nous tenir compagnie”, bien qu’en réalité nous ne l’utilisions pas. De nombreux écrans permettent de désactiver l’image pour laisser le son et l’utiliser comme radio. Vous pouvez également utiliser une enceinte qui consomme moins et mettre de la musique.

Dans le cas des ordinateurs, la consommation est plus personnelle et dépend de chaque modèle et des tâches que nous effectuons dessus. Un ordinateur portable peut être chargé la nuit à moindre coût et fonctionner avec pendant la journée, tandis qu’un ordinateur de bureau doit toujours être connecté et les frais du moniteur sont ajoutés, ce qui a un effet similaire à celui de la télévision.

Ampoules, mobiles et micro-ondes

Les ampoules, en revanche, sont les appareils qui consomment le moins dans les maisons, 4 ou 5 W par heure si elles sont à LED et 25 W si elles sont à incandescence. Bien que si nous pouvons utiliser la lumière du soleil qui entre par les fenêtres pendant la journée, tant mieux. La même chose se produit avec les appareils tels que les téléphones portables ou les tablettes, s’ils peuvent être laissés en charge la nuit, nous économiserons davantage.

A l’intérieur de la cuisine, il existe des produits à usage occasionnel qui ne consomment pas beaucoup : chauffe-eau ou micro-ondes. Si nous pouvons les utiliser en dehors des heures de pointe, nous économiserons davantage, mais leur utilisation ne doit pas nous inquiéter outre mesure. L’utilisation du micro-ondes au lieu du four permet d’économiser 60%.

D’autres appareils comme les mixeurs ou les aspirateurs n’ont pas des puissances très élevées. Les plus problématiques sont ceux qui génèrent de la chaleur comme le fer à repasser ou le grille-pain et le sèche-linge. Ceux-ci sont plus conseillés à utiliser pendant les heures et les week-ends bon marché.

Frigo

En revanche, il existe des appareils électroménagers qui consomment peu, mais pour longtemps et qui font généralement partie de l’addition, comme le réfrigérateur. Ils ne dépassent généralement pas 200 ou 300 plusieurs, peu si on le compare aux 1 000 watts que d’autres appareils électroménagers comme le four ou la machine à laver consomment habituellement en une heure. Évidemment, nous ne pouvons pas les débrancher, mais avec un soin optimal, nous économiserons quelque chose.

Par exemple, il est déconseillé de mettre des aliments chauds au réfrigérateur, ou de les placer près du radiateur ou du four. Il doit avoir de l’espace pour bien ventiler et les éléments chauffants arrière peuvent être nettoyés une fois par an. Bien sûr, gardez les portes ouvertes le moins possible.

Avoir des appareils modernes qui ont une bonne catégorie d’efficacité énergétique. Avec le label A++, la consommation est réduite jusqu’à 30%.

Air conditionné

Un autre produit à surveiller est la climatisation maintenant que l’été arrive. Selon l’Institut pour la diversification et les économies d’énergie (IDAE) représente 1% de la consommation totale d’un ménage, comme les ordinateurs. Tant la climatisation que les radiateurs électriques représentent une dépense importante pour toutes les heures où ils restent allumés.

La partie positive est qu’ils peuvent être programmés pour tirer parti de heures Valle ou Llana, pour atteindre une température optimale de la maison puis désactiver pendant les heures de pointe qui sont les plus chères.

Revoyez bien tous les changements qu’implique la nouvelle facture d’électricité, les aspects que vous devriez changer dans le contrat et revoyez les produits que vous pouvez utiliser aux heures les plus économiques. il n’est pas toujours possible de se conformer, mais cuisiner à partir de 14h, c’est faire des économies, ou laissez-nous une partie de la nourriture préparée le matin, puis réchauffez-la simplement.

Dans ce rapport, vous avez toutes les informations sur les nouvelles conditions du tarif de l’électricité qui sont entrées en vigueur cette semaine. Vous pouvez consulter toutes les entreprises et leurs tarifs sur le site du CMNC. Et dans ce document l’IDAE vous donne des astuces pour économiser sur l’utilisation de l’un ou l’autre des appareils électriques.