Des éléphants évoluant pour perdre leurs défenses pour échapper au braconnage

La vitesse du pivot vers l’absence de défenses a été décrite comme « étonnante » (Photo : ElephantVoices/AP)

Un gros jeu de défenses est généralement un avantage pour les éléphants, leur permettant de creuser pour chercher de l’eau, d’aboyer pour se nourrir et de jouer avec leurs rivaux.

Mais au milieu d’épisodes de braconnage d’ivoire intense, ces grosses incisives deviennent un handicap.

Les scientifiques ont maintenant détaillé comment la guerre civile du Mozambique de 1977 à 1992 a engendré une nouvelle génération d’éléphants sans défenses.

Après que leur population dans le parc national de Gorongosa ait chuté de 90 % alors qu’ils étaient massacrés en grand nombre pour leur précieux ivoire, les grands mammifères ont réagi en se débarrassant de leurs défenses.

Les variations génétiques de leur chromosome X ont fait monter en flèche la proportion d’éléphants femelles sans défenses – de moins d’un cinquième à plus de la moitié.

La tendance s’est poursuivie après la fin de la guerre, amenant les chercheurs à conclure que le trait avait été hérité.

Ils ont également découvert qu’un nombre croissant d’éléphants mâles ayant reçu le chromosome avec la variante sans défense mouraient dans le ventre de leur mère.

Une matriarche éléphant sans défense avec ses deux veaux (Photo : ElephantVoices/AP)



Un troupeau d’éléphants sans défenses dans le parc national de Gorongosa au Mozambique (Photo : ElephantVoices/AP)

« Lorsque les mères le transmettent, nous pensons que les fils meurent probablement au début du développement, une fausse couche », a déclaré Brian Arnold, co-auteur et biologiste de l’évolution à l’Université de Princeton.

L’étude a été publiée jeudi dans la revue Science.

Commentant les résultats, le biologiste de la conservation de l’Université de Washington, Samuel Wasser, a déclaré: «Quand nous pensons à la sélection naturelle, nous pensons qu’elle se déroule sur des centaines, voire des milliers d’années.

« Le fait que cette sélection dramatique pour l’absence de défense se soit produite sur 15 ans est l’une des découvertes les plus étonnantes. »

L’attention des chercheurs s’est déplacée vers ce que signifie l’absence de défenses pour l’espèce et ses confrères habitants de la savane.



