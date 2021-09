Des élèves des écoles publiques « maltraités » par l’enseignement critique de la théorie raciale : Carol Swain

La théorie critique de la race a infiltré le système scolaire public américain, forçant les parents à replacer leurs enfants dans des établissements privés, ce que l’ancienne professeure d’université Carol Swain a décrit comme une forme d'”abus” envers les jeunes étudiants sur “Fox News Primetime”.

« Que nous ayons ou non des enfants dans les écoles publiques, nous devons nous lever et nous battre pour les enfants qui sont piégés et laissés pour compte », a-t-elle déclaré. “Ils ont aussi des droits et en ce moment ils sont maltraités par leur programme d’études.”

Swain a célébré le fait que les parents retirent leurs enfants des écoles publiques, qualifiant cela de “chose merveilleuse” qui se faisait attendre depuis longtemps.

UNE PROFESSEURE DE L’IOWA EXPLIQUE COMMENT ELLE CIRCULE L’INTERDICTION DE L’ÉTAT D’ENSEIGNER LA CRT

“Je suis fière des parents américains qui retirent leurs enfants des écoles publiques”, a-t-elle déclaré. “Les parents viennent tout juste d’apprendre quelque chose qui dure depuis longtemps.”

L’ancien professeur a expliqué que la théorie critique de la race non seulement enlève la racine du monde universitaire, mais crée un “environnement d’apprentissage hostile” pour les étudiants et les enseignants.

“Lorsque les normes sont abaissées pour les étudiants des minorités, lorsque des messages sont envoyés sur le privilège blanc et les minorités étant des victimes et le racisme étant permanent, c’est quelque chose qui est très dommageable”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas bon pour l’Amérique. Nous devons continuer à reculer.”

Le lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord, Mark Robinson, a noté que ce type d’endoctrinement était présent dans les écoles de son état à tous les niveaux depuis de nombreuses années. Il a souligné que le ruissellement du CRT n’est pas motivé par un complot comme d’autres politiciens l’ont suggéré.

“Il s’agit d’un problème grave auquel nous devons vraiment nous attaquer et notre bureau fait tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir”, a-t-il déclaré.

Le lieutenant-gouverneur raconte avoir été “diabolisé” par la gauche mais refuse d’abandonner le combat pour le bien des enseignants et des élèves en mal de soutien.