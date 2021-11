Des émeutiers font des ravages à New York après le verdict de Kyle Rittenhouse

Le maire élu Eric Adams a condamné une foule en colère qui a fait des ravages dans une communauté endormie de la classe moyenne du Queens alors qu’elle protestait contre l’acquittement de Kyle Rittenhouse.

« C’est une chose de protester devant n’importe quel bureau d’élu … mais venir dans un quartier et détruire ouvertement des biens, être perturbateur et lancer des objets sur les habitants du quartier – c’est inacceptable dans notre ville », a fulminé Adams lors d’un samedi. conférence de presse à Middle Village.

Kyrk Freeman était l’une des cinq personnes arrêtées et accusées d’émeutes.

Il a été rejoint par le conseiller municipal Robert Holden, qui représente le quartier, et d’autres personnalités politiques pour condamner l’incident de vendredi soir à Middle Village, où environ 40 voyous pour la plupart masqués ont terrorisé le quartier en détruisant des voitures, des drapeaux américains et en attaquant un flic.

Cinq ont été arrêtés et inculpés d’émeutes, dont Kyrk Freeman, 22 ans, Daniel Wattley, 28 ans ; Alex Davis, 33 ans ; Charles Edmonds, 37 ans ; et Jonathan Lefkowitz, 38 ans, qui aurait également été pris avec la hache et le marteau et fait face à une accusation supplémentaire de possession criminelle d’une arme.

Adams, selon Holden, a appelé pour organiser la conférence de presse, offrant un aperçu de la différence entre son administration et l’hôtel de ville du maire Bill de Blasio.

Holden, un démocrate modéré, est régulièrement en désaccord avec l’extrême gauche de Blasio et l’un de ses critiques les plus virulents. Le conseiller municipal l’a accusé vendredi d’avoir ajouté « de l’essence au feu » en tweetant « Nous ne pouvons pas laisser tomber » en réponse à l’acquittement de Rittenhouse – alors même que le NYPD était en alerte pour des manifestations potentielles.

« Ce type a tourné le dos aux quartiers blancs de la classe moyenne dans toute la ville », a déclaré Holden plus tard au Post. « Avoir Eric Adams à venir ici avant même qu’il ne soit en poste et à montrer qu’il nous soutient est très rafraîchissant. »

Cependant, le maire élu a refusé de dire s’il croyait réellement que de Blasio avait incité à des émeutes.

« Je crois que la vraie crise est qu’un jeune de 17 ans était légalement capable de porter une arme à feu… », a déclaré Adams, président de l’arrondissement de Brooklyn et capitaine à la retraite du NYPD. « Il ne s’agit pas du maire de Blasio. Il s’agit de l’avenir de notre ville, et c’est mon objectif principal. »

La foule en colère a détruit des biens dans tout le village de Middle le 19 novembre 2021.

Plus tôt samedi, Adams a publié une déclaration conjointe avec l’avocat public Jumaane Williams et le contrôleur élu Brad Lander exigeant des lois plus strictes sur les armes à feu à l’échelle nationale.

« La décision Rittenhouse devrait être la dernière preuve horrible dont nous avons besoin pour renverser les lois dangereuses sur les armes à feu en Amérique et rejeter la culture de la haine et des préjugés qui mènent à la violence », indique le communiqué. « Que ce soit dans le sud du Wisconsin ou dans l’est de New York, les armes à feu vendues dans un État sont utilisées pour créer la mort et le chaos dans les rues d’un autre chaque jour. »

Au cours de la mêlée de Middle Village, les manifestants potentiels ont été suivis par des flics alors qu’ils se frayaient un chemin dans le quartier, beaucoup vêtus de noir avec le visage couvert, à la manière des anarchistes du «Black Bloc» connus pour se couvrir le visage et vêtu de noir pour détruire des biens, selon des sources policières.

Ils auraient jeté des poubelles aux flics, déchiré des drapeaux américains et « Blue Lives Matters » des maisons, endommagé des boîtes aux lettres et des voitures, ont déclaré des responsables et des sources du NYPD.

L’un des émeutiers présumés a été surpris en train de porter une hache et un marteau.

Des sources ont déclaré qu’un officier avait vu Freeman pointer du doigt une berline Chevrolet argentée, sur laquelle Edmonds aurait sauté, brisant son pare-brise avant.

Alors qu’Edmonds était placé en garde à vue, Freeman a sauté sur le dos de l’officier qui l’avait arrêté, a déclaré la police, avant de résister lui-même à son arrestation.

Le père d’Edmonds, Bruce, 73 ans, a déclaré que son fils était un diplômé de l’Université Rutgers et un professeur de collège à Freehold, dans le New Jersey, qui avait l’habitude d’aller à des manifestations et était « un bon gars, passionné ».

Il n’a pas été surpris que son fils ait été arrêté, a déclaré le père en lui demandant : « Est-ce qu’il va bien ? »

Un homme a déclaré aux flics qu’il avait déjà été témoin de la peinture en aérosol Freeman « F-k You » sur son SUV blanc et qu’il avait recouvert l’autocollant pro-police « Thin Blue Line » de la voiture avec de la peinture noire, ont indiqué des sources. Les dommages ont totalisé plus de 4 000 $.

Le vétéran militaire de 75 ans qui possède la voiture a déclaré qu’il se sentait « à la fois en colère et triste » et que les habitants du pays semblaient avoir perdu le respect les uns pour les autres.

« Si vous avez un drapeau dans une jardinière, ils le déchirent », a déclaré l’homme, qui a demandé que son nom ne soit pas utilisé. « Ils vandalisent votre voiture… nous venons de perdre tout respect les uns pour les autres.

« Je ne sais pas, mais certaines personnes dans la région ont dit qu’elles pensaient que ce vandalisme était dirigé contre M. Holden parce que son domicile personnel se trouve à quelques pâtés de maisons d’ici », a-t-il déclaré.

« Alors peut-être que c’était une manifestation de mécontentement contre lui, c’était la supposition de quelqu’un. »

Freeman avait une bombe de peinture en aérosol, a indiqué la police. Lui et Edmonds ont été accusés d’émeutes, de méfaits criminels, de résistance à l’arrestation, d’entrave à l’administration gouvernementale, de mise en danger imprudente de biens, de rassemblement illégal et d’infraction au code de la route pour avoir marché dans la rue.

Freeman, qui est également accusé de graffitis dans l’incident de vendredi, a été arrêté en septembre pour avoir prétendument vandalisé un pilier à la station de métro Myrtle Avenue, ont indiqué des sources.

Un manifestant affronte un officier du NYPD alors qu’il marche dans la rue lors d’une manifestation contre le verdict de non-culpabilité de Kyle Rittenhouse près du Barclays Center de Brooklyn le 19 novembre 2021.. via .

Lefkowitz, 38 ans, a été arrêté en possession d’une hache et d’un marteau. Il fait face à des accusations d’émeutes au premier degré, de rassemblement illégal, d’entrave à l’administration gouvernementale, de possession d’armes et de marche sur la chaussée.

Wattley, 28 ans, et Davis, 31 ans, ont été accusés d’émeutes au premier degré, de rassemblement illégal, d’entrave à l’administration gouvernementale et de marche sur la chaussée.

Les cinq émeutiers présumés ont été libérés en attendant les futures dates d’audience, ont déclaré les flics.

Reportage supplémentaire de Kieran Ungemach et David Meyer