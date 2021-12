Des émissions comme Bridgerton à regarder jusqu’à la saison 2

Sorti à Noël dernier, Bridgerton de Netflix était un phénomène social massif, regardé à travers l’Amérique du Nord par un grand nombre de personnes et longuement discuté sur les réseaux sociaux et dans la presse. Avec une deuxième saison en route, quelles autres émissions comme Bridgerton valent le détour?

La première saison a suivi diverses familles dans le Londres de l’ère Régence dans les années 1800. La famille aisée Bridgerton cherche à marier leurs filles pour maintenir leur statut social. Cela conduit à beaucoup de conflits et de scandales. La série est narrée par Lady Whistledown, une mystérieuse mondaine qui commente les potins du jour dans son bulletin d’information très lu, divertissant ses lecteurs avec la menace implicite qu’ils pourraient être sa prochaine cible.

Lisez la suite pour une liste d’émissions comme Bridgerton que vous pourriez apprécier en attendant que Netflix sorte la deuxième saison.

Dickinson

Bridgerton parle de la façon dont il faut se comporter dans une société polie, et il donne une tournure moderne à un drame d’époque. De cette façon, Dickinson d’Apple TV Plus est un incontournable parmi des émissions comme Bridgerton. Le récit fictif de l’adolescence d’Emily Dickinson est un spectacle formidable, avec Hailee Steinfeld qui brille dans le rôle-titre. Alors que Bridgerton se déroule en Angleterre et que Dickinson est une histoire typiquement américaine, ils se déroulent tous les deux dans les années 1800, avec des bandes sonores contemporaines et un accent sur la façon dont les jeunes femmes sont censées se comporter. Le plus gros point de croisement est Eloise Bridgerton, qui, comme Emily Dickinson, souhaite se libérer des limites qui lui sont imposées en tant que jeune femme. Emily est poète, mais son père souhaite la voir mariée plutôt que de perdre son temps et de menacer sa réputation avec ses activités artistiques.

Bien qu’il n’y ait pas de voyage dans le temps à Bridgerton, il présente certaines similitudes avec la romance historique préférée des fans de Starz, Outlander. Lorsqu’une infirmière de la Seconde Guerre mondiale se retrouve transportée dans l’Écosse des années 1700, elle épouse par nécessité un beau Highlander écossais. Leur mariage de convenance fait bientôt place à une véritable affection et, notamment, à une attirance lascive. Si la romance torride de Bridgerton vous a laissé en vouloir plus, Outlander est peut-être pour vous. La série est pleine de batailles et de cape et d’épée, contrairement à Bridgerton. Cela signifie que vous n’avez pas à craindre que ce ne soit plus la même chose.

The Great est une comédie noire sur les débuts de Catherine la Grande alors qu’elle s’acclimate à la vie en Russie avec son nouveau mari. Catherine a du mal à s’habituer aux conventions sociales bizarres et aux attentes strictes qui lui sont imposées. Si vous aimez l’apparat historique de Bridgerton – et les nombreuses tentatives pour contourner les normes sociales – alors The Great est probablement dans votre timonerie. Les performances à la perfection d’Elle Fanning et Nicholas Hoult font de ce visionnement essentiel à part entière. Mais cela vaut particulièrement le détour pour tous ceux qui recherchent des émissions comme Bridgerton.

Un peu plus graveleux et plus risqué que Bridgerton, Harlots se sent néanmoins du même genre avec le drame de la période Netflix. Il traite des divisions de classe, du scandale social et, oui, des rencontres sexuelles torrides. Une femme qui dirige une maison close dans le Londres du XVIIIe siècle décide de déménager dans un quartier de classe supérieure de la ville dans le but d’offrir une vie meilleure aux travailleuses du sexe qu’elle emploie. Cette décision la met cependant en conflit avec une dame de bordel rivale déjà installée là-bas. Bien sûr, les deux femmes ont des problèmes encore plus importants sous la forme d’évangélistes religieux et de flics impitoyables. Où Bridgerton explore comment les jeunes femmes peuvent s’élever dans la société via le mariage, Harlots examine les façons dont les femmes peuvent prendre le contrôle de leur vie via le travail du sexe.

Une fille bavarde

L’un des points de référence les plus évidents pour Lady Whistledown de Bridgerton est la Gossip Girl éponyme du feuilleton emblématique pour adolescents de la fin des années 2000. Dans Gossip Girl, une personne mystérieuse publie des potins sur ses camarades de classe dans une école préparatoire de Manhattan. Les étudiants mènent leur vie sociale sans jamais savoir quand ils pourraient se retrouver dans la ligne de mire de Gossip Girl. Comme Bridgerton, le spectacle est narré par le mystérieux potin. Et comme Bridgerton, cette narration est fournie par une actrice autre que l’agitateur finalement révélé. Le redémarrage de l’émission en 2021 est moins investi dans la protection de l’identité de la Gossip Girl titulaire, mais il présente également des similitudes avec Bridgerton si vous en voulez encore plus.

Basé sur les journaux intimes de la vraie propriétaire terrienne et industrielle Anne Lister, écrits en code, Gentleman Jack raconte l’histoire de son propre point de vue. Remarquablement, Lister était une lesbienne en Angleterre dans les années 1800. Cela l’a mise en désaccord avec de nombreux croisés moraux à l’époque. Cela signifiait également qu’elle pouvait mener une vie libre et épanouie sans cacher qui elle était vraiment. Tout comme Bridgerton, Gentleman Jack porte un regard critique sur les normes et attentes sociales, en particulier celles imposées aux femmes. C’est une célébration de vivre sa propre vérité malgré des pressions écrasantes et un moulin à potins sans fin.

Belgravie

De Julian Fellowes, créateur de Downton Abbey (lui-même pas un mauvais concurrent parmi des émissions comme Bridgerton) vient Belgravia. La série de mini-séries Epix suit des familles de la haute société dans le quartier chic de Belgravia à Londres en 1841. Elle raconte l’histoire des Trenchard, qui, malgré un statut social élevé, cachent un secret qui pourrait être ruineux. En 1815 à Bruxelles, à la veille de la défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo, leur fille tombe amoureuse d’un seigneur et héritier unique d’une fortune et d’un domaine familial. Des années plus tard, l’enfant né de cette union illicite et élevé dans une famille adoptive pourrait faire pencher la balance du pouvoir et des privilèges. Mais non sans un scandale majeur.

Bridgerton et Vanity Fair partagent plus qu’un simple acteur principal sous la forme de Claudia Jessie. Basé sur le roman classique du même nom de William Makepeace Thackeray, Amazon’s Vanity Fair raconte l’histoire de Becky Sharp, une enseignante au chômage qui entreprend de gagner le frère riche de son ami oafish. Tout comme Bridgerton propose des cérémonies et des rituels conçus pour marier de jeunes femmes et leur donner une chance de gravir les échelons sociaux, Vanity Fair explore les efforts absurdes auxquels il faut aller pour une vie meilleure au début des années 1800, juste avant le plus restrictif et oppressant. ère victorienne.

