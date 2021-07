Des émissions comme Pretty Little Liars à regarder en streaming dès maintenant

Petites jolies choses (Netflix)

Lorsque j’ai composé cette liste pour la première fois, la nouvelle série Netflix, intitulée Tiny Pretty Things, a été l’une des premières émissions qui m’est venue à l’esprit pour les fans de Pretty Little Liars. Dans cet original, la prémisse se déroule dans une école de ballet à Chicago et se concentre sur les étudiants, les instructeurs et tous ceux qui l’entourent. Cependant, comme dans tout lycée, il y a beaucoup de drame, aux côtés de triangles amoureux et de mystères à gogo.

Un fait amusant que j’aime toujours souligner avec ce spectacle est que la danse est également interprétée par les acteurs, selon Marie Claire, donc non seulement ils sont excellents dans leur jeu, mais ils peuvent aussi danser leurs fesses. Même ainsi, c’est la série pour vous si vous aimez les émissions comme Pretty Little Liars. Il a tout ce que vous attendez, du mystère d’une mort étrange aux relations secrètes en passant par les secrets scandaleux. Les succès continuent d’affluer avec cet original Netflix.

Diffusez Tiny Pretty Things sur Netflix.