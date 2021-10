Des émissions comme Squid Game ? Découvrez ces films et séries ensuite

Avez-vous regardé le jeu à succès Squid Game de Netflix ? L’émission sud-coréenne a attiré un public mondial massif, atteignant la première place sur la plate-forme de streaming en quelques jours. Alors, vous êtes en bonne compagnie. Mais une fois que vous l’avez terminé, que regarder après Squid Game est probablement la question qui préoccupe beaucoup de gens. Alors, quels sont les films ou émissions comme Squid Game ?

Squid Game suit un groupe de concurrents participant à une série de jeux pour un énorme prix en espèces. Il y a un hic cependant. Si vous perdez l’un des jeux, vous mourez. C’est brutal, sanglant et très amusant.

Mais le genre du jeu de la mort n’est pas nouveau. Si vous avez aimé Squid Game, il y a beaucoup de choses à surveiller qui peuvent gratter une démangeaison similaire. Il existe des titres plus importants comme les franchises Saw et Hunger Games, mais il existe également de nombreux autres titres du monde entier.

Alors, lisez la suite pour notre répartition des films et des émissions comme Squid Game.

Les meilleurs films et émissions comme Squid Game

Intact (2001)

Le film espagnol de 2001 Intacto n’est pas exactement un film de jeu de la mort, mais c’est dans le stade, avec des joueurs à gros enjeux prenant part à des compétitions de plus en plus dangereuses. Mais tout se passe dans un monde de réalisme magique. Le film traite la chance comme une marchandise qui peut être transmise d’une personne à une autre. Un sombre propriétaire de casino recueille la chance des autres, identifiant les personnes ayant un surplus et envoyant son homme de main le voler pour lui.

Lorsque les deux hommes se brouillent, le propriétaire du casino vole la chance de son homme de main. Ce dernier devient obsédé par l’idée de battre son ancien mentor et cherche plus de chance pour le battre à un jeu qu’il n’a jamais perdu : la roulette russe. Intacto est une approche intelligente et engageante du concept même de compétition et de jeux de hasard. Ça, hum, fait monter les enchères et c’est un plaisir à regarder,

Louez ou achetez Intacto en VOD.

Alice au pays des frontières (2020)

Netflix semble remarquer une tendance et investir dans des jeux télévisés comme Squid Game de manière plus générale. Avant Squid Game, le streamer a connu un certain succès avec une autre série de ce type en provenance d’Asie, le thriller de science-fiction japonais Alice in Borderland.

Dans Alice in Borderland, un groupe de personnages se retrouve dans ce qui semble être une version déserte de Tokyo. Là, ils jouent à une série de jeux. Chaque joueur a un visa, et lorsqu’il réussit un match, il obtient une prolongation de son visa. Dès que leur visa expire, ils meurent. Adapté du manga du même nom de Haro Aso, Alice in Borderland a été un succès suffisant pour que Netflix en commande une deuxième saison.

Regardez Alice à Borderland sur Netflix.

Le jeu (1997)

Le banquier d’investissement à succès Nicholas Van Orton semble tout avoir. Mais lorsque son frère séparé arrive en ville, sa vie parfaite est mise à l’épreuve. Le frère de Nicholas lui offre un bon pour un cadeau étrange : un jeu organisé par une mystérieuse entreprise. Après un processus de sélection long et irritant, la candidature de Nicholas est rejetée. Mais très vite, il est convaincu que l’entreprise joue avec lui et le met en danger. Est-ce que tout cela fait partie du jeu, ou quelque chose de sinistre se prépare-t-il ?

Le réalisateur David Fincher crée un thriller instruit et intelligent qui vous laisse deviner jusqu’à la toute dernière scène. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un énorme succès commercial à sa sortie, The Game a été très bien accueilli par la critique et a depuis obtenu une prestigieuse sortie Criterion Collection.

Louez ou achetez The Game en VOD.

Le jeu de Darwin (2020)

Il y a une quantité incroyable d’anime de jeux de mort. Vous pouvez facilement écrire une liste d’émissions comme Squid Game et la limiter à l’anime. Afin de couvrir plus de bases, nous nous sommes limités à deux titres d’anime, mais cela ne vous empêche pas d’en chercher plus.

Parmi les choix populaires, citons Darwin’s Game, dans lequel un lycéen commence à jouer à un jeu mobile, ignorant totalement que le jeu a des conséquences mortelles. Quand il découvre ce qui se passe, il travaille avec d’autres joueurs pour traquer et tuer le maître de jeu.

13 Tzameti (2005)

Une vision réaliste sombre et graveleuse des jeux de la mort, 13 Tzameti a été un succès du festival lors de sa première en 2005. Sébastien, un jeune immigré géorgien en difficulté vivant en France se débrouille pour subvenir aux besoins de sa famille. Lorsqu’un homme pour qui il travaille décède, Sébastien se fait passer pour lui pour occuper un emploi dont il a entendu la veuve de l’homme parler. Dans une tournure surprenante, le travail consiste simplement à participer à un jeu souterrain de roulette russe, chaque tour successif devenant de plus en plus dangereux. Mais il y a un énorme prix en argent qui pourrait aider Sébastien à sortir de la pauvreté.

La réalisatrice Géla Babluani a refait 13 Tzameti en tant que film américain de langue anglaise intitulé 13 en 2010, mais cette version manquait de l’attrait granuleux et énigmatique de l’original.

13 Tzameti n’est actuellement en streaming nulle part.

Bataille Royale (2000)

Probablement l’un des films de jeu de mort les plus connus, Battle Royale est basé sur un manga à succès et a engendré une suite à succès. Les rumeurs d’une adaptation hollywoodienne du film japonais circulent depuis plus d’une décennie, bien que ce projet ne se soit jamais concrétisé – à moins que vous n’acceptiez les affirmations selon lesquelles The Hunger Games est une imitation américaine, mais c’est un peu difficile.

Battle Royale voit un groupe d’écoliers en excursion faire un détour. Les forces gouvernementales les assomment et les emmènent sur une île pour participer à un jeu de survie. Stratégie pour lutter contre la délinquance juvénile dans un Japon proche du futur, le battle royale oppose les étudiants les uns aux autres. Armés de cartes et d’armes (et équipés de colliers explosifs qui se déclencheront s’ils s’éloignent des limites), les enfants ont trois jours pour se battre jusqu’à la mort. Un seul élève peut gagner et ainsi survivre. Le film est incroyablement brutal et une expérience de bord de votre siège.

3% (2016-2020)

Un autre original international de Netflix qui est sorti de nulle part (la stratégie marketing de Netflix est vraiment un mystère), 3% est un jeu télévisé brésilien comme Squid Game à plusieurs égards. À savoir, il dépeint un jeu de mort conçu pour exploiter la pauvreté et le désespoir. C’était aussi la première série originale en portugais du streamer.

Dans un avenir dystopique, les citoyens d’une société appauvrie ont la chance d’améliorer leur sort dans la vie. Une fois par an, les jeunes de 20 ans ont la chance de participer à un défi pour accéder au « Offshore », une communauté édénique où les gens peuvent vivre dans le confort et la sécurité, loin des masses qui luttent à l’intérieur des terres. Seuls 3% des candidats progressent, et beaucoup d’entre eux échouent face à la mort. Le processus semble simple, mais le système est corrompu. Les candidats doivent naviguer dans un labyrinthe politique tout en luttant pour leur vie.

Comme le feront les dieux (2014)

Comme la volonté des dieux fait un si bon accord avec Squid Game que le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a en fait été accusé de plagiat et de l’avoir arnaqué. (Hwang Dong-hyuk a nié l’influence, déclarant qu’il avait écrit Squid Game des années avant la sortie de As the Gods Will.)

Dans l’adaptation du manga d’horreur surnaturel de Takashi Miike, des écoliers à travers le Japon se retrouvent pris dans des jeux familiers dans lesquels les perdants sont tués. Au fur et à mesure qu’ils progressent dans la série de jeux, des enfants de différents domaines s’affrontent dans une quête macabre pour trouver Dieu et le sens de la vie à travers la compétition et la mort.

Achetez As the Gods Will sur Vudu.

L’homme qui court (1987)

Un classique de l’action schlocky, The Running Man est de la pure pulpe des années 80, Schwarzenneger, et je veux dire cela d’une très bonne manière. L’adaptation de Stephen King imagine un avenir dans lequel les jeux de la mort sont une forme de divertissement incroyablement populaire. Un jeu télévisé géré par le gouvernement, The Running Man, vise à apaiser et à divertir la population. L’émission de télé-réalité voit des criminels condamnés échapper à des «harceleurs» qui tentent de les tuer en direct à la télévision. Si les « coureurs » survivent, ils gagnent leur liberté et un pardon officiel.

Si ce n’est pas assez dystopique, la série est aussi un moyen de se débarrasser des responsabilités politiques. Lorsqu’un pilote d’hélicoptère de la police est accusé d’un massacre parrainé par le gouvernement, il est jeté dans le jeu pour régler les problèmes. Mais avec une plate-forme importante et une ligne directe vers tout le pays, il a la chance de gagner sa liberté et de dénoncer tout.

Parade de la mort (2015)

L’un des nombreux jeux télévisés animés comme le jeu Squid que vous pouvez regarder, Death Parade adopte une approche légèrement différente. Au lieu que les joueurs rivalisent pour survivre, ils sont déjà morts lorsque les jeux commencent.

Dans l’au-delà, un groupe de barmans est le gardien des âmes perdues. Quand quelqu’un meurt, il est envoyé dans l’un d’une série de bars, où il joue à des jeux pour déterminer s’il sera réincarné ou banni dans le vide pour toujours.

Salle d’évasion (2019)

The Hunger Games a prouvé que vous pouvez faire un film de jeu de mort avec une cote PG-13. Mais Escape Room va encore plus loin en réalisant un film de jeu de mort qui obtient sa cote PG-13 tout en restant fermement dans le genre de l’horreur. Je suis un fan d’horreur qui convient aux jeunes téléspectateurs, alors peut-être que je suis partial, mais Escape Room réussit.

Six inconnus reçoivent de mystérieuses boîtes par la poste. Les boîtes sont des puzzles. Une fois résolu, les récipiendaires trouvent une invitation à participer à un défi d’évasion pour courir la chance de gagner 10 000 $. Comme les participants à Squid Game, ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’un échec peut entraîner leur mort. Avec des performances solides et une prémisse amusante, Escape Room est un choix solide si vous êtes toujours en effervescence après Squid Game.

Louez ou achetez Escape Game en VOD.

Cube (1997)

Et le dernier mais non le moindre : Cube. Cube est un classique culte canadien, et aucune liste de jeux de mort n’est complète sans lui. Non seulement cela a donné naissance à une suite, une préquelle et une série télévisée, mais Cube a également lancé la carrière de Vincenzo Natali, qui a ensuite travaillé sur Hannibal, Orphan Black, The Strain, Wayward Pines, Westworld, American Gods, The Stand et Suite.

Le film voit un groupe d’étrangers se réveiller dans une pièce mystérieuse en forme de cube. Le groupe peut se promener dans des cubes adjacents, mais chacun est équipé de pièges. En travaillant ensemble, ils tentent d’échapper à cette situation kafkaïenne et de comprendre pourquoi ils sont ici en premier lieu. Bien que loin d’être aussi sanglant que Saw ou ses suites, Cube est un précurseur évident de cette franchise.