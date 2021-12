Des émissions comme The Witcher : 8 titres que vous pouvez regarder maintenant

Avec la deuxième saison très attendue de The Witcher maintenant disponible sur Netflix, vous recherchez peut-être plus d’émissions comme The Witcher pour vous gaver pendant les vacances. Nous sommes là pour vous aider.

Le sorceleur suit Geralt de Rivia, le sorceleur titulaire, un chasseur de monstres errant dont le destin est lié à la princesse magique Cirilla (« Ciri »), qu’il a juré de protéger. Avec des sauts de chronologie et l’ascension de la mystérieuse sorcière Yennefer, les chemins des trois personnages se rejoignent finalement dans une aventure fantastique remplie de conflits.

Alors, quels sont les meilleurs spectacles comme The Witcher ? Lisez la suite pour huit choix qui pourraient vous convenir.

La roue du temps

Peut-être le meilleur concurrent parmi des émissions comme The Witcher, La roue du temps est la réponse audacieuse et ambitieuse d’Amazon à des émissions comme Game of Thrones de HBO. Basée sur les romans de Robert Jordan et Brandon Sanderson, la série suit Moiraine, membre d’un ordre de femmes dotées de capacités magiques. Elle guide un groupe de quatre jeunes dans un voyage pour découvrir si l’un d’eux est la réincarnation d’un puissant utilisateur de magie qui pourrait sauver ou mettre fin au monde.

Une autre série originale d’Amazon Prime Video, Carnival Row place sa fantaisie sombre dans une réalité néo-noire et présente son récit comme une métaphore de l’immigration et de la xénophobie. Légèrement plus proche de chez nous que The Witcher, Carnival Row se déroule dans un Londres victorien alternatif, où un détective humain tombe amoureux d’une fée s’échappant de sa patrie magique.

Les amants maudits sont menacés par un environnement hostile, un tueur en série en fuite et un gouvernement peu intéressé à protéger ses personnes les plus vulnérables.

Le Mandalorien

La série phare de Disney Plus, The Mandalorian était la première série Star Wars en direct après la trilogie de la suite. Comme Geralt, le Mandalorien titulaire est une arme solitaire à louer dans un monde où la justice est rare. Bien qu’une série de science-fiction ne semble pas être un choix évident parmi des émissions comme The Witcher, les deux séries s’inspirent de westerns et de films de samouraï et présentent des pistes fortes et silencieuses chargées de protéger un jeune personnage innocent ciblé par les méchants.

Tout comme Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a redéfini la fantasy dans les années 2000, Game of Thrones révolutionnaire de HBO a donné le ton au genre dans les années 2010. Une grande partie de la dureté de The Witcher remonte à Game of Thrones, faisant de l’épopée fantastique un choix facile en tant que série comme The Witcher.

Basé sur les romans célèbres de George RR Martin, Game of Thrones suit les luttes en cours pour contrôler les Sept Royaumes de Westeros, avec des intrigues politiques, des batailles sanglantes et des allégeances brisées au cours de huit saisons à couper le souffle.

Apple TV Plus ‘See contient certaines des allusions les plus manifestes au cinéma de samouraï que j’ai vues depuis des années. Cela le met en ligue avec Le sorceleur, car les deux séries s’inspirent de contes classiques comme Yojimbo et Lone Wolf and Cub. Alors que See se déroule dans un avenir lointain, lorsque l’humanité est presque entièrement aveugle et ne comporte aucun élément fantastique, il partage des éléments thématiques et stylistiques de ce type avec l’émission Netflix. Les deux présentent des mondes violents où des guerriers experts au passé sombre se battent pour ce qui est juste.

Lorsqu’une mystérieuse race de démons revient hanter les humains, trois jeunes héros se lancent dans un voyage avec le dernier des druides pour protéger un arbre mystique ancien qui défend ce royaume contre de telles menaces. Cette série pour jeunes adultes a été annulée après deux saisons, vous en voudrez donc malheureusement plus. Cela vaut toujours la peine de vérifier si vous voulez plus de fantaisie après The Witcher.

Nous avons parcouru un long chemin depuis les émissions de télévision fantastiques syndiquées des années 90. Mais certains d’entre eux valent la peine d’être regardés. Le meilleur du lot est facilement Xena: Warrior Princess, dans lequel Lucy Lawless joue le titulaire Xena. Xena voyage dans une Grèce antique fictive, une formidable guerrière au passé sombre, expiant ses péchés en luttant pour ceux qui en ont besoin contre leurs divers oppresseurs. Le spectacle a développé un culte féroce et reste une influence claire sur les spectacles fantastiques comme The Witcher.

L’une des séries fantastiques les plus discrètes de Netflix, La lettre pour le roi est néanmoins ambitieuse et possède un talent solide. Cela inclut Amir Wilson de His Dark Materials et le roi de la capture de mouvement Andy Serkis. Un jeune écuyer est envoyé en mission pour livrer un message secret au roi d’une nation médiévale fictive. Le message pourrait changer le destin du royaume dans cette émission de passage à l’âge adulte comme The Witcher.

