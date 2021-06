Des endroits étranges où des personnes ont été enterrées – dont l’une des 200 pyramides de Grande-Bretagne | Royaume-Uni | Nouvelles

Beaucoup de gens ont choisi le non conventionnel en ce qui concerne leur lieu de sépulture (Image : )

Vous pourriez penser qu’il n’y a vraiment que peu d’options en ce qui concerne votre dernier lieu de repos – mais vous vous trompez. Alors que beaucoup considèrent la crémation comme le seul choix si vous voulez que vos restes soient placés dans un endroit étrange ou profondément personnel, ce n’est pas le cas.

Les enterrements ne se limitent pas aux cimetières et aux cours des églises.

En fait, vous pouvez choisir d’être enterré sur votre propre terrain privé si vous le souhaitez, ou sur la propriété d’une autre personne tant que le propriétaire et l’autorité locale y consentent.

Cela signifie que vous pouvez être enterré dans votre propre jardin ou, si vous êtes vraiment inséparables, le jardin de votre meilleur ami.

De plus, si vous êtes en très bons termes avec le propriétaire, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas demander à être enterré dans votre pub local.

Le dernier souhait d’un homme était d’être enterré dans son propre jardin de la maison qu’il avait vécue toute sa vie. L’enterrement a été approuvé par les autorités, mais sa famille a ensuite été confrontée à la tâche de vendre la maison avec sa tombe incluse.

Bien qu’il existe certaines règles que vous devez suivre pour la sécurité publique – comme avec les animaux, vous ne pouvez pas être enterré près d’une source d’eau – il existe encore de nombreux endroits inhabituels dans lesquels des personnes ont été enterrées. En voici quelques-uns :

Un ossuaire Un ossuaire à Kastro sur Thassos, en Grèce, où des photos peuvent être vues pour commémorer les membres de la famille (Amy Crowther)

Après une augmentation spectaculaire de la population en Grèce et des cimetières incapables de s’étendre, les tombes ici fonctionnent selon un système de location.

Les familles paient pour que leurs proches soient enterrés pendant trois ans, puis paient à nouveau pour faire exhumer les corps. Ceux qui peuvent se permettre de faire déposer les restes dans un ossuaire.

La photo ci-dessus provient de la ville abandonnée de Kastro sur l’île grecque de Thassos. Ici, le décès le plus récent enregistré dans l’ossuaire remonte à 1991. Les familles peuvent encore visiter d’ailleurs sur l’île.

Les photos sont utilisées pour se souvenir du défunt et souvent les os des membres de la famille sont conservés ensemble dans des coffres et des boîtes. Les plus gros tas d’os appartiennent probablement à des personnes qui n’ont plus de famille pour s’occuper d’eux.

Au bord d’une falaise La tradition dit que plus les cercueils sont proches du ciel, plus il est facile pour le défunt de transmettre (Arian Zwegers)

Ces cercueils suspendus sont situés à Sagada, dans la province de Mountain Province, aux Philippines. Cette tradition est issue de la culture indigène Igorot.

L’accrochage de cercueils le long des falaises est une tradition pour beaucoup ici, comme un moyen d’élever leurs proches pour qu’ils soient plus proches de leurs ancêtres. On pense que le corps peut autrement être alourdi par l’eau et le sol d’un enterrement au sol.

Les corps ici sont également protégés de certaines catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre et les inondations.

Au-dessus du sol Un cercueil peut être vu surélevé ici, garantissant qu’une famille obtiendrait son héritage (tombeau Loudon par Matt de Londres)

Il y a plus de 200 pyramides au Royaume-Uni, mais seulement certaines font office de cryptes et elles ne contiennent pas de momies. La majorité de ces pyramides ont été construites aux XVIIIe et XIXe siècles après l’invasion de l’Égypte par Napoléon en 1798.

La tombe de Loudon, située dans un cimetière de Middlesex, est inhabituelle en ce qu’elle présente une tombe pyramidale percée d’un cercueil en pierre reposant à plusieurs mètres au-dessus du sol. La légende raconte que les parents de son concepteur, John Claudius Loudon, sont devenus une fortune immense – mais cela ne resterait dans la famille que tant qu’ils restaient au-dessus du sol. Pour assurer son héritage, Loudon a enterré ses parents dans un cercueil à mi-hauteur de la pyramide, afin qu’ils soient – littéralement – toujours « au-dessus du sol ».

Dîner avec un côté de deuil Le restaurant a également un arbre qui pousse à l’intérieur, montrant un équilibre entre la vie et la mort (AtlasObscura)

Le propriétaire de ce restaurant en Inde avait le choix d’incorporer 12 tombes dans le bâtiment, ou de les détruire.

Le terrain du restaurant New Lucky à Ahmedabad, en Inde, était situé sur un cimetière, le propriétaire a donc décidé d’en faire les compagnons de table des invités.

On ne sait pas à qui appartiennent les tombes, mais on estime qu’elles remontent au XVIe siècle. Ici, les serveurs décorent et entretiennent les tombes en signe de respect pour le défunt, et de nombreux invités viennent de loin pour cette expérience culinaire solennelle.

S’il n’y avait pas de limites, où choisiriez-vous d’être enterré ? Dites le nous dans les commentaires.

