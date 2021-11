Des enfants accros à la technologie. Conseils pour les aider

11/01/2021 à 10:00 CET

Mineurs utiliser 36% plus d’écrans qu’avant pandémie. En réalité, le temps qu’ils passent sur les réseaux sociaux a augmenté de 76% par rapport à 2019. Uniquement sur TikTok, leur réseau social préféré, ils passent 75 minutes par jour, et la consommation d’applications de communication (comme WhatsApp) a augmenté de 49%.

Ce sont les données du rapport Applications et mineurs : un an piégé derrière les écrans, présenté par Qustodio, après avoir analysé les habitudes numériques de 100 000 familles avec enfants entre 4 et 15 ans en Espagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Ont des raisons de s’inquiéter ou nous devenons simplement excessivement alarmés pour une nouveauté hors de notre contrôle ? Le téléphone est-il mobile ruinant une génération entière?En 2018, le Gouvernement a inscrit les addictions aux nouvelles technologies dans le Plan national toxicomanie, les considérant comme « une ‘substance’ nocive pour la santé, comparable à la drogue ou à l’alcool et où les plus touchés sont les jeunes entre 12 et 17 ans ». Et l’Observatoire espagnol des drogues et des toxicomanies prévient que le 27,8% des mineurs ont une utilisation mobile compulsive.

Comment empêcher notre enfant de devenir accro à la technologie

Tous les experts s’accordent à dire que si nous voulons empêcher notre enfant de devenir accro à la technologie, le meilleur outil est la prévention. En ce sens, la Fondation ANAR propose aux mères et aux pères des directives que nous pouvons mettre en pratique pour empêcher nos enfants de devenir accro à la technologie. Voici quelques-uns d’entre eux :

Recycler

Il est important de se tenir au courant des avancées offertes par les technologies pour savoir dans quel monde évoluent nos enfants et pouvoir les accompagner et les aider à les utiliser avec sens. Être laissé pour compte, c’est être laissé de côté, sans la possibilité d’offrir à nos enfants le contrôle et la sécurité dont ils ont besoin.

Ne les laisse pas seuls

Il ne s’agit pas d’espionner ce que font nos enfants, mais de surveiller et, pour ce faire, il est indispensable qu’ils les utilisent dans un lieu commun de la maison, afin que l’on puisse connaître le temps qu’ils passent accro sur les écrans et superviser personnellement le contenu qu’ils utilisent. Par conséquent, ordinateurs, téléphones portables, tablettes, téléviseurs, dans les parties communes de la maison, jamais dans leurs chambres.

Règles, normes, accords & mldr;

Pour éviter une utilisation excessive et inappropriée, il est essentiel d’établir, avec nos enfants, des règles consensuelles d’utilisation de la technologie. En ce sens, il faut rappeler que l’American Pediatric Association et l’OMS recommandent 0 dépistage jusqu’à 2 ans, et qu’après cet âge, les enfants et les adolescents ne doivent pas passer plus de 1 ou 2 heures par jour devant des écrans, en essayant de consommer autant que possible du contenu de qualité.

Offrez-lui d’autres opportunités

Le danger de la technologie ne réside pas seulement dans la manière dont elle affecte son utilisation, mais également dans le nombre d’activités que nos enfants arrêtent de faire lorsqu’ils les utilisent. En ce sens, si on enlève les écrans, il faut leur offrir des possibilités d’utiliser leur temps libre. Ainsi, il est intéressant que nous leur enseignons l’importance d’entrer en relation avec leurs pairs en personne, de pratiquer des activités sportives en groupe, l’attrait de la lecture & mldr; De plus, le temps passé à des activités de planification familiale, à rendre visite à de la famille ou à des amis et à se rendre dans de nouveaux endroits, leur apprendra les avantages du contact personnel et l’utilisation alternative de loisirs sains. Leur consacrer une partie importante de notre temps est fondamental.

Donner un exemple

Pour que nos enfants apprennent à utiliser la technologie de manière responsable, il est nécessaire que nous l’utilisions de manière responsable. Si nous leur disons qu’il n’est pas bon de passer de nombreuses heures connectés à des jeux informatiques ou à discuter, la logique est que nous ne le fassions pas. C’est un point clé. Plusieurs fois, les mères et les pères se trouvent incapables d’inculquer ce bon usage parce que nous ne sommes pas capables de le faire.

Naviguez, discutez et jouez avec vos enfants

Quel est l’âge idéal pour permettre à nos enfants de conduire une voiture ? La bonne réponse n’est pas un âge précis, mais : « quand ils ont un permis de conduire ». Eh bien, quelque chose de similaire se produit avec les technologies. Au début, jusqu’à ce que nos enfants sachent l’utiliser de manière responsable et aient développé leur esprit critique et soient responsables de leurs actes, il est essentiel qu’ils l’utilisent toujours en présence d’un adulte de référence. L’accompagner est également important pour connaître ses goûts et éviter qu’il utilise des jeux ou des informations inappropriées pour son âge et son stade de croissance. De plus, il est important d’établir des filtres afin qu’ils ne puissent pas accéder à tous les types de pages et de contenus.

Apprenez-leur à s’aimer et à s’accepter tels qu’ils sont

Promouvoir une saine estime de soi chez nos enfants dès leur plus jeune âge les aidera à s’accepter tels qu’ils sont et à établir des relations avec les autres en toute sécurité. De cette façon, ils ne chercheront pas « refuge & rdquor ; derrière une image fictive qu’ils s’inventeront sur les Réseaux Sociaux.

Apprenez-lui à organiser son temps

Ils ont besoin de nos conseils et de notre accompagnement pour acquérir l’habitude d’étudier, de travailler et de prendre des responsabilités adéquates pour devenir des adultes indépendants et responsables à l’avenir. De cette façon, ils auront également des aspects importants de leur vie à prendre en charge en plus d’être « connectés ». Apprenez-leur à faire attention à leurs heures de sommeil, sans interruption.

Séparez-les du mobile !

Non seulement en classe, ils doivent respecter la règle de l’école de ne pas utiliser le mobile, mais aussi pendant les heures d’étude. De plus, nous ne devons pas commettre l’erreur d’utiliser la technologie pour calmer une crise de colère ou pour les divertir pendant que nous faisons autre chose. L’utilisation doit être dans un but précis, pas pour combler le temps ou comme « pépinière ». Il est très important de comprendre que l’addiction aux nouvelles technologies est directement liée au temps passé à les utiliser.

Transmettre des informations sur la sécurité et les risques pour les aider à faire preuve d’esprit critique

De la même manière que lorsque nos enfants vont commencer à sortir seuls de la maison nous leur expliquons qu’ils ne doivent pas partir avec un inconnu, il est essentiel d’expliquer les dangers que l’on peut trouver dans les réseaux sociaux ou Internet. Là, ils entreront en contact avec des personnes qu’ils n’ont pas rencontrées en personne, et ils doivent apprendre à se méfier de la plupart des contenus publiés et connaître le risque de fournir des informations personnelles & mldr;. Et, surtout, s’ils ont un problème, laissez ils savent qu’ils peuvent nous parler, car nous serons toujours prêts à vous aider.