Des enfants aussi jeunes que cinq ans pourraient recevoir un vaccin contre Covid au printemps, selon un «plan du NHS divulgué»

Une source dit que demander la permission aux parents d’enfants aussi jeunes que cinq ans est dans le programme (Photo: .)

Des enfants aussi jeunes que cinq ans pourraient se voir proposer des injections de Covid dans les prochains mois dans le cadre de plans secrets en cours d’élaboration, selon des informations.

Les propositions divulguées du NHS montrent que les agents de santé se préparent à piquer des enfants âgés de cinq à 11 ans au printemps prochain.

Les États-Unis ont déjà commencé à vacciner des enfants dès l’âge de cinq ans, et Israël devrait faire de même dans quelques jours.

Mais l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a déclaré que «les normes attendues de sécurité, de qualité et d’efficacité» doivent être respectées avant d’étendre le déploiement du vaccin aux moins de 12 ans.

Et les experts du comité mixte sur la vaccination et la vaccination doivent également lui donner le feu vert si les plans doivent aller de l’avant.

Le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a déclaré que la MHRA n’avait même pas commencé à examiner les données sur les piqûres de moins de 11 ans.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse que la décision d’aller de l’avant dépendrait des preuves présentées.

Les États-Unis vaccinent déjà des enfants dès l’âge de cinq ans, et Israël devrait emboîter le pas bientôt (Photo: PA)

Mais des propositions divulguées suggèrent que le NHS se prépare à vacciner les enfants contre Covid au printemps au cas où les régulateurs leur donneraient le feu vert.

Une source de haut niveau a déclaré au Sun: » Les plans top secrets révèlent ce qui est en jeu si nous voulons remporter une victoire significative sur Covid.

« Demander aux parents la permission de piquer des enfants aussi jeunes que cinq ans fait partie du programme. C’est controversé, mais cela nous aidera à atteindre notre objectif.

La source a ajouté que bien que les plans soient ouverts au changement, de nombreux scientifiques soutiennent l’idée de vacciner les jeunes enfants contre le coronavirus.

Pfizer cherche à obtenir l’accord des régulateurs européens pour que son jab soit utilisé pour les enfants âgés de cinq à 11 ans.

Plus : Coronavirus



À la suite du rapport du Sun, les responsables de la santé ont déclaré qu’ils planifiaient régulièrement la manière de déployer rapidement les vaccins selon les derniers conseils d’experts.

Un porte-parole de la MHRA a déclaré: » L’extension de l’utilisation d’un vaccin Covid-19 aux enfants âgés de cinq à 11 ans ne serait autorisée que si les normes de sécurité, de qualité et d’efficacité attendues sont respectées.

« Comme pour les enfants âgés de 12 ans et plus, les parents peuvent être pleinement assurés que pour toute autorisation potentielle dans ce groupe d’âge, la sécurité des enfants serait notre priorité absolue. »

Un porte-parole du NHS England a déclaré: « Le NHS planifie régulièrement la manière dont il opérationnaliserait l’ouverture des vaccins à plus de personnes afin qu’il soit prêt à étendre le jab rapidement quand et si une décision est recommandée par le JCVI. »

Le JCVI n’a pas encore donné d’avis sur les deuxièmes jabs pour les 12 à 15 ans en bonne santé.

Mais dans une mise à jour de ces derniers jours, les experts ont conseillé que les enfants âgés de 12 ans et plus qui ont eu une infection à Covid-19 ne devraient pas se faire vacciner avant 12 semaines plus tard.

Le report pourrait aider à réduire encore plus le risque «très, très faible» d’inflammation cardiaque après la vaccination, ont déclaré des experts de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).

