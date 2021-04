Des enfants d’à peine 12 ans impliqués dans une nouvelle nuit de violence en Irlande du Nord

C

Des enfants âgés d’à peine 12 ans ont été impliqués alors que la violence a éclaté au cours d’une autre nuit de désordre dans certaines parties de la police d’Irlande du Nord, a déclaré la police.

Des policiers ont été attaqués et bombardés de bombes à essence lors d’une nuit de violence dans des domaines à majorité syndicaliste à Londonderry dimanche soir.

Le PSNI a condamné «une autre nuit de comportement criminel insensé et imprudent» qui a commencé dans le quartier Waterside de Derry vers 21 heures.

Le surintendant principal Darrin Jones a déclaré: «Encore une fois, nous avons vu nos officiers ciblés, bombardés de bombes à essence et de maçonnerie dans la région de Dungiven Road, où des palettes ont été placées sur la route et incendiées.

«Cela a vu la route principale fermée pendant un certain temps, ce qui a perturbé les conducteurs locaux.

«Heureusement, la nuit dernière, aucun de nos officiers n’a été blessé alors qu’il travaillait pour mettre fin au désordre.

«Je réitérerai notre déception que nous ayons eu une autre nuit de comportement criminel insensé et imprudent qui ne fait rien d’autre que causer des dommages à la communauté.

«Il est également choquant que certaines des personnes impliquées dans le trouble de la nuit dernière soient des enfants, certains aussi jeunes que 12 ans, avec d’autres jusqu’à 18 ans et un mélange d’hommes et de femmes.

Incident de Larne / Archives PA

«C’est totalement inacceptable, et il est crucial que nous envoyions un message aux responsables qu’un tel comportement ne peut être toléré.

«Les gens méritent de se sentir en sécurité chez eux et de pouvoir marcher dans les rues sans crainte.»

Des bombes à essence et des briques ont également été lancées sur des policiers dans des zones loyalistes à Newtownabbey et Carrickfergus dimanche soir, faisant cinq blessés.

Le PSNI a déclaré qu’environ 20 à 30 personnes masquées avaient mis le feu à des poubelles près du rond-point Cloughfern à Newtownabbey.

Lorsque les agents se sont installés dans la zone, quatre bombes à essence leur ont été lancées, laissant un officier blessé à la jambe.

Plus tard à Carrickfergus, une foule de jusqu’à 50 personnes s’est rassemblée et 20 bombes à essence ont été lancées sur la police.

À une époque où nous demandons à tout le monde de se rassembler dans une crise sanitaire, les personnes qui orchestrent cette violence et celles qui la pratiquent travaillent contre leur propre communauté.

Quatre policiers ont été blessés après avoir été frappés par des objets. Ils ont subi des blessures aux jambes, aux pieds et au cou.

Le commandant de la zone nord du PSNI, le surintendant principal Davy Beck, a déclaré: «Il n’y a absolument aucune justification pour les scènes honteuses dont nous avons été témoins dans nos rues. Cette violence orchestrée est insensée et imprudente.

«Le désordre de la nuit dernière a laissé cinq de nos agents blessés, des agents qui étaient en service pour protéger la vie et les biens, et nos pensées les accompagnent alors qu’ils se rétablissent.

«Un certain nombre de nos véhicules ont également été endommagés la nuit dernière et ces dommages sont évalués aujourd’hui.

«À une époque où nous demandons à tout le monde de se rassembler dans une crise sanitaire, les personnes qui orchestrent cette violence et celles qui la perpétuent travaillent contre leur propre communauté.

«À ceux qui sont impliqués dans l’orchestration de cette violence, et à ceux qui y sont impliqués, arrêtez. Cela ne cause que du tort et de la détresse à la communauté locale.

«À ceux de notre communauté qui ont de l’influence, je vous exhorte à utiliser cette influence afin que nous ne voyions plus de scènes de violence honteuses dans nos rues, afin que nous puissions nous assurer que les jeunes ne se retrouvent pas pris dans la criminalité et qu’ils soient gardés. sûr et à l’abri du danger. »

C’est la deuxième nuit consécutive que des troubles ont éclaté au rond-point de Cloughfern, même si les violences n’ont pas été aussi prolongées que samedi soir.

Il y avait également des troubles dans la région de North Road, à proximité de Carrickfergus, dimanche soir.

Samedi, 30 bombes à essence ont été lancées sur des policiers à Newtownabbey dans le cadre de ce que la police a décrit comme une «attaque orchestrée».

Agitation en Irlande du Nord / PA Wire

Vendredi, il y a eu également des scènes violentes dans le quartier de Sandy Row à Belfast.

La police a fait l’objet d’attaques soutenues pendant plusieurs nuits au cours de la semaine dernière dans les zones loyalistes de Waterside, à Derry.

Quelque 27 policiers ont été blessés vendredi soir à travers Belfast et Derry.

Les tensions ont monté en flèche au sein de la communauté loyaliste ces derniers mois à cause des accords commerciaux post-Brexit qui auraient créé des barrières entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

La colère a augmenté la semaine dernière à la suite d’une décision controversée de ne pas poursuivre 24 politiciens du Sinn Fein pour avoir assisté à des funérailles républicaines à grande échelle pendant les restrictions de Covid-19.

Tous les principaux partis syndicalistes ont demandé la démission du chef de la police du PSNI Simon Byrne, affirmant qu’il avait perdu la confiance de leur communauté.

Pendant ce temps, à Co Antrim, une récente série de saisies de drogue visant le sud-est d’Antrim UDA – une faction renégate du groupe principal – a provoqué un malaise particulier à l’égard de la police.

On pense que la faction a été à l’origine de certaines des perturbations du week-end.

Plus tôt dimanche, le surintendant principal Beck a déclaré que 30 bombes à essence avaient été lancées sur des officiers et que trois voitures avaient été incendiées à Newtownabbey samedi.

Agitation en Irlande du Nord / PA Wire

M. Beck a déclaré qu’il s’agissait d’une «attaque orchestrée contre la police».

«Nous vivons une époque sans précédent, face à une pandémie mondiale – personne n’a besoin de la pression supplémentaire du désordre dans sa communauté», a-t-il déclaré.

«J’appelle ceux qui descendent dans la rue à s’arrêter immédiatement, leurs actions ne causent rien d’autre que du tort et de la détresse aux communautés mêmes qu’ils prétendent représenter.»

Dimanche soir, le PSNI a annoncé qu’un homme de 47 ans avait été inculpé pour émeute et lancement d’une bombe à essence à Newtownabbey samedi.

Il doit comparaître devant le tribunal de première instance de Belfast le lundi 26 avril.

Sept personnes avaient déjà été inculpées après les troubles dans la région de Sandy Row, avec trois hommes âgés de 25, 21 et 18 ans et une femme de 19 ans accusés d’émeute.

Tous les quatre doivent comparaître devant le tribunal de première instance de Belfast le 30 avril.

Trois adolescents, âgés de 17, 14 et 13 ans, ont été inculpés d’émeute et doivent comparaître devant le tribunal de la jeunesse de Belfast le 30 avril.