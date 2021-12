Des enfants de cinq à onze ans recevront le vaccin Covid-19 à Berlin et dans d’autres États allemands

De hauts responsables gouvernementaux ont fait pression pour que le vaccin soit disponible pour les jeunes enfants à travers le pays.

Les enfants de 5 à 11 ans seront éligibles pour commencer à recevoir des doses de vaccin COVID-19 cette semaine à Berlin, ont annoncé dimanche des responsables de la santé, se joignant à d’autres États allemands pour ouvrir des rendez-vous aux plus jeunes. Les enfants de cette tranche d’âge pourront recevoir une première dose du vaccin Pfizer/BioNTech dans les centres de vaccination de masse de Berlin dans les écoles, les cabinets médicaux et même au Musée d’histoire naturelle de la ville.

La nouvelle intervient quelques jours après que le groupe consultatif indépendant allemand sur la vaccination a déclaré jeudi qu’il recommandait la vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans souffrant de maladies préexistantes ou qui sont en contact étroit avec des personnes vulnérables. Les enfants de ce groupe d’âge devraient recevoir deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech à trois à six semaines d’intervalle, a déclaré le panel. Le panel, connu sous son acronyme allemand STIKO, a ajouté que les jeunes enfants sans conditions préexistantes peuvent être vaccinés s’il y a un «désir individuel» de le faire – un pas avant de conseiller que tous les enfants de ce groupe d’âge se fassent vacciner.

De hauts responsables gouvernementaux ont fait pression pour que le vaccin soit disponible pour les jeunes enfants à travers le pays. « Pour de nombreux enfants de 5 à 11 ans et leurs familles, c’est un énorme soulagement », a déclaré la nouvelle ministre de la Famille, Anne Spiegel, au groupe de médias Funke dans une interview publiée dimanche. D’autres États allemands, dont la Rhénanie du Nord-Westphalie, Hambourg et la Bavière, mettront également des clichés à la disposition du groupe d’âge 5-11 ans dans les prochains jours.

