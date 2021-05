Des enquêtes à la création de vidéos, comment deux entreprises de Seattle ont utilisé la technologie pour aider les écoles en cas de pandémie

(Photo BigStock)

Le passage à l’apprentissage à distance pendant la pandémie COVID-19 a causé de nombreux maux de tête technologiques aux familles et aux éducateurs. Mais une grande entreprise et une petite entreprise donnent un aperçu de la manière dont certains produits et services technologiques étaient destinés à alléger le fardeau de l’éducation en ligne et, en fin de compte, à aider au retour des écoles ouvertes.

Alors que les écoles de Seattle se préparaient à rouvrir plus tôt ce printemps, Qualtrics, la société de logiciels de gestion d’expérience très présente dans la ville, était à l’origine de la technologie utilisée pour interroger les familles sur les préférences d’apprentissage.

Pendant ce temps, Screencast-O-Matic, une petite entreprise de Seattle qui propose une plate-forme de capture d’écran et de montage vidéo, a vu la demande pour ses produits monter en flèche car elle offrait une alternative aux appels Zoom pour des leçons, des présentations et plus encore.

La perturbation de l’éducation causée par la pandémie s’est avérée particulièrement lucrative pour les entreprises de technologie de l’éducation en 2020, selon EdSurge.

Lorsque les écoles publiques de Seattle ont envoyé une enquête «Intention de retourner en personne» aux familles en avril, la technologie était optimisée par Qualtrics. SPS recherchait des informations sur les plans d’inscription des élèves pour le reste de l’année scolaire et cherchait à savoir pourquoi certaines familles choisissaient un enseignement 100% à distance ou hybride (à temps partiel en personne et à temps partiel à distance). L’intention était d’aider à planifier les ressources sur place dans tout le district.

Fondée en 2002 à Provo, dans l’Utah, Qualtrics a été acquise par SAP en 2018, puis s’est transformée en société publique plus tôt cette année, levant 1,55 milliard de dollars dans le cadre d’une offre publique initiale. La société a son siège social à Seattle, où elle compte environ 800 de ses 3300 employés, et a réalisé un chiffre d’affaires de 763 millions de dollars en 2020.

Les entreprises utilisent la plate-forme de Qualtrics pour collecter des données sur la façon dont les clients, les employés et d’autres personnes expérimentent leurs produits et services, en prenant des mesures en fonction des résultats.

Qualtrics a alimenté des enquêtes pour les écoles pendant la pandémie, pour des choses telles que la vérification des symptômes et la recherche des contacts. (Image Qualtrics)

Travailler avec des éducateurs est une partie importante des activités de l’entreprise de 16 milliards de dollars. Il travaille maintenant avec plus de 600 districts scolaires en Amérique du Nord et plus de 25 dans l’État de Washington.

«Notre mission au sein de l’équipe de formation de Qualtrics est d’aider les dirigeants des écoles et des districts à offrir les meilleures expériences aux étudiants, aux familles, aux professeurs et au personnel», a déclaré Omar Garriott, leader mondial de l’éducation chez Qualtrics, à ..

Cela a été particulièrement pertinent pendant la pandémie pour des choses telles que la vérification des symptômes, la recherche des contacts et le bien-être des étudiants / du personnel / des résidents. Qualtrics a créé un «Return to Learn Hub» avec des ressources pour aider les administrateurs à prendre des décisions basées sur les données pour créer un environnement d’apprentissage plus sûr.

«Nous avons vu des écoles utiliser ces enregistrements pour comprendre rapidement les problèmes liés à l’apprentissage virtuel, en plus d’évaluer ce qu’ils pensaient de retourner physiquement à l’école», a déclaré Garriott.

Au-delà de Seattle, les autres districts de Washington utilisant Qualtrics incluent:

Écoles publiques de Vancouver: pour aider à naviguer dans les compressions budgétaires et les commentaires des parents pendant la pandémie. Bellingham Public Schools: pour l’engagement des lycéens et des anciens élèves, ainsi que pour la numérisation et l’automatisation des flux de travail dans les départements, les employés travaillant à distance pendant COVID. Mead School District: pour prévenir l’exposition et la transmission en utilisant une évaluation quotidienne des symptômes. Edmonds School District: pour recueillir des informations et des commentaires des élèves et des familles en début d’année scolaire. De plus, les capacités de traduction de Qualtrics ont considérablement amélioré la capacité de s’engager avec les familles non anglophones du district.

Garriott a déclaré que de nombreuses écoles entendent parler de Qualtrics par le bouche à oreille, souvent des écoles ou des districts voisins, ou des dirigeants spécifiques qui ont utilisé Qualtrics dans des rôles précédents. L’entreprise a également contacté les écoles lorsqu’elle a lancé le Return to Learn Hub.

(Image Screencast-O-Matic)

Fondée en 2006, le mantra de Screencast-O-Matic est que la vidéo simplifie la communication et simplifie la création des vidéos.

L’entreprise a toujours compté les écoles parmi ses principaux clients, afin que les enseignants et les étudiants puissent créer des vidéos et vivre une expérience d’apprentissage plus productive. La pandémie n’a fait qu’accélérer l’utilisation dans tout l’écosystème de l’éducation.

Screencast-O-Matic, qui emploie moins de 50 personnes, a connu une croissance de 825% du trafic au plus fort de la pandémie et a atteint plus de 11 millions d’utilisateurs dans 190 pays.

«Lorsque la pandémie a frappé, nous avons connu une très forte augmentation de la demande dans le monde, en commençant par l’Italie et en se propageant rapidement», a déclaré le fondateur et PDG Matt Champagne. «Nous sommes une petite entreprise et, bien qu’utilisée par des millions de personnes dans le monde, nous n’étions pas du tout préparés au type d’utilisation accrue et aux déploiements d’urgence dont ont besoin les enseignants, les écoles, les districts et les universités.»

Pour répondre à cet environnement unique, Screencast-O-Matic a complètement réorienté son orientation vers les opérations et la satisfaction des besoins du marché, notamment:

Augmentation de la capacité du centre de données et de l’API des partenaires Augmentation de la capacité de l’équipe d’assistance Mettre en attente les embauches non essentielles pour se concentrer sur les opérations Mettre une grande partie de sa feuille de route de développement de produits en attente pour se concentrer sur les opérations Changement de son modèle de support pour offrir un support et une intégration plus directs Une version gratuite de ses produits étaient déjà disponibles et pendant la crise, sur demande, ils offraient des plans payants gratuitement. De nombreuses écoles n’ont pas été en mesure d’obtenir l’approbation pour de nouveaux achats pendant l’urgence.

«Ce fut une période incroyablement intense pour l’équipe, mais nous avons également senti que nous devions modifier nos plans de croissance pour aider les clients à gérer le nouvel environnement distant avec des outils faciles à utiliser et d’accès facile», a ajouté Champagne.

Certaines des écoles utilisant la technologie Screencast-O-Matic comprennent les écoles publiques de Seattle, la faculté de droit de l’Université de Washington, UW iSchool, l’Université de l’État de Washington, les écoles publiques de Bellingham, le Renton Technical College et plus encore.