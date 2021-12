Des enseignants californiens accusés d’avoir effectué une transition clandestine

Deux enseignants d’un district scolaire californien sont accusés d’avoir entraîné un élève à devenir transgenre dans le dos des parents de l’élève, selon une séquence vidéo circulant sur les réseaux sociaux.

Le personnel de l’école aurait changé le nom et les pronoms de l’élève et aurait également appelé les services de protection de l’enfance (CPS) lorsque les parents se sont opposés à la transition, selon un fil Twitter de LibsoftTikTok publié tôt jeudi matin, qui comprenait une vidéo des parents s’adressant au conseil scolaire de la Le district scolaire de Spreckels Union mercredi.

FIL: 2 enseignants d’une école californienne auraient entraîné une fille de 12 ans à devenir trans dans le dos de ses parents. L’école a également changé son nom et ses pronoms sans en informer les parents. C’était le discours de la maman ce soir : pic.twitter.com/xNjChjeKFK – Libs de Tik Tok (@libsoftiktok) 16 décembre 2021

La mère de l’élève, identifiée comme Jessica Konen dans une vidéo d’une réunion du 15 décembre du conseil scolaire du district scolaire de Spreckels Union publiée sur sa page YouTube, a affirmé que l’endoctrinement de sa fille avait commencé avec un club LGBTQ à l’école intermédiaire Buena Vista.

Le mari de Konen, Gunter, a décrit la réunion avec le directeur de l’école et un enseignant non identifié où il a appris la transition sociale de sa fille, a montré une vidéo. Il a affirmé que le CPS avait été appelé à leur côté en raison de leurs objections aux actions du personnel de l’école. Le CPS a ensuite abandonné l’affaire.

L’école aurait convoqué les parents pour une réunion où ils les auraient informés que leur fille était trans. L’enseignant a ensuite appelé CPS sur eux lorsqu’ils n’ont pas utilisé le nom et les pronoms « corrects ». Voici le discours du papa ce soir : pic.twitter.com/17gl3QBRrQ – Libs de Tik Tok (@libsoftiktok) 16 décembre 2021

Lors d’une conférence de la California Teachers Association tenue en octobre, deux enseignants qui enseignaient dans le district scolaire de Spreckels Union ont décrit comment ils recrutaient des élèves et dissimulaient les activités des élèves aux parents, selon des enregistrements et des documents obtenus par Abigail Shrier. Au moins un des professeurs enseignait au collège fréquenté par la fille de Konen.

« La politique du district était de tromper les parents et les enseignants militants ont utilisé cela pour creuser un fossé entre le parent et l’enfant au nom de l’idéologie trans », a déclaré Erika Sanzi, directrice de la sensibilisation pour Parents Defending Education, à la Daily Caller News Foundation.

« C’est évidemment un cas flagrant, mais la triste vérité est que lorsqu’il s’agit de politiques trans, les parents sont trompés par les écoles de leurs enfants dans tout le pays et la douleur ressentie par les parents de ce district est partagée par d’innombrables parents à l’échelle nationale. » dit Sanzi.

Un certain nombre de poursuites ont été déposées à travers le pays au sujet des politiques scolaires qui, selon les parents, ont encouragé les éducateurs à effectuer des transitions clandestines.

« Les écoles publiques et les administrateurs prennent sur eux de prendre ces décisions sans impliquer les parents et en fait les éliminer. « , a déclaré Ryan Bangert, avocat principal et vice-président de la stratégie juridique pour l’Alliance Defending Freedom, lorsqu’on lui a demandé de commenter. par la DCNF.

Un e-mail adressé au surintendant du district scolaire de Spreckels Union, Eric Tarallo, lui demandant de commenter la situation, n’a pas été renvoyé.

