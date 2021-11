Des enseignants de l’Illinois licenciés pour avoir refusé le vaccin laissés à eux-mêmes par les syndicats

Les professionnels de l’éducation de tout l’État sont mis en congé sans solde ou licenciés pour ne pas se conformer au mandat du gouverneur JB Pritzker sur le vaccin COVID-19. Et leurs syndicats n’ont été d’aucune aide.

On ne sait pas combien d’enseignants ou d’autres professionnels de l’éducation ont été mis en congé sans solde ou licenciés pour non-respect des mandats du gouverneur.

« Les écoles ne sont pas tenues de signaler ces informations à l’État », a déclaré un porte-parole du Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois dans un e-mail.

Mais ils sont tenus de suivre les informations.

« Toutes les écoles doivent tenir localement un dossier pour le personnel scolaire employé par l’école ou le district scolaire qui les identifie comme l’un des éléments suivants : entièrement vaccinés ; non vaccinés et conformes aux exigences de test ; ou exclus des locaux de l’école », a déclaré le porte-parole. « Toutes les écoles doivent également conserver localement, le cas échéant, la documentation suivante pour chaque personnel scolaire employé par l’école ou le district scolaire : 1) Preuve de vaccination contre le COVID-19. 2) Les résultats des tests COVID-19.

Le professeur de musique de Springfield, Kingsley Keys, qui a été licencié plus tôt ce mois-ci pour non-respect, se demande comment cela a été autorisé sans négociation collective.

« Ils nous obligent à subir des procédures médicales, et ils ont changé l’heure, la fréquence, l’emplacement, où sur votre corps, combien de fois », a déclaré Keys.

Dans le comté de Kankakee, la professeure d’orchestre de Limestone Middle School, Rebecca Harms, n’a reçu aucune aide de son syndicat pour avoir refusé les mandats.

« Le syndicat avait répondu presque immédiatement qu’il ne nous soutiendrait pas et que je serai licencié », a déclaré Harms à The Center Square.

Harms est en congé sans solde depuis le 27 septembre et n’est plus en mesure de payer ses factures depuis.

L’Illinois Education Association n’a pas renvoyé de messages demandant pourquoi de telles questions ne passent pas par le processus de négociation collective.

Britta Zucco, enseignante de la maternelle au Meridian District 15, est en congé sans solde depuis le 11 octobre pour avoir refusé de montrer une preuve de vaccination ou de participer à des tests hebdomadaires.

« Être obligé de subir cette procédure médicale pour pouvoir entrer dans mon travail va vraiment à l’encontre de mes croyances, personnellement », a déclaré Zucco dans une interview.

Elle a dit que son syndicat local n’était d’aucune aide.

Brenda Pearson, enseignante en lecture au district scolaire d’East Aurora, est en congé sans solde depuis le 21 septembre. Elle bénéficiait d’une exemption du vaccin à des fins religieuses, mais on lui a dit qu’elle devrait encore subir un test. Elle a refusé.

« Les Américains doivent défendre leurs libertés, et s’ils ne le font pas, cela va continuer à empirer, nous devons donc nous rassembler et dire » non plus « », a déclaré Pearson à Illinois Radio Network. « Nous n’allons pas permettre au gouvernement de nous bousculer et de nous forcer à faire des choses que nous ne voulons pas faire. »

Le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois a déclaré qu’il enquêterait sur toutes les plaintes de non-conformité.

« Toute école ou district scolaire qui ne se conforme pas met en danger la santé et la sécurité de ses élèves et de ses éducateurs et risque la reconnaissance de l’État », a déclaré un porte-parole de l’ISBE dans un e-mail.