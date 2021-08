Des enseignants surmenés pendant la pandémie : Countingwell

De plus, 54 % des personnes interrogées pensent que les applications d’apprentissage les aident avec des outils et complètent l’apprentissage en ligne en classe. (Image représentative)

Les élèves scolarisés ne sont pas les seuls à trouver difficile la transition vers les cours en ligne en raison de la pandémie. Une enquête auprès des enseignants réalisée par l’application de mathématiques Countingwell a révélé que 90% des enseignants ont vu leur charge de travail augmenter de manière significative pendant la pandémie.

Interrogés sur leur charge de travail quotidienne et comment elle a été affectée par les cours en ligne, près de 45% des répondants ont signalé une augmentation du travail au-dessus de deux heures par jour. Cependant, environ un tiers (30 %) des répondants estiment que des plans de cours et des feuilles de travail prêts à l’emploi peuvent aider à réduire cette charge de travail. De plus, 54 % des personnes interrogées pensent que les applications d’apprentissage les aident avec des outils et complètent l’apprentissage en ligne en classe.

Environ 400 enseignants ont participé à l’enquête, qui s’est concentrée sur les enseignants du secondaire et a analysé divers aspects tels que les changements dans la charge de travail des enseignants et les outils pouvant aider les enseignants à la réduire, la méthode d’enseignement la plus efficace et l’augmentation du déficit d’apprentissage chez les élèves. .

Nirmal Shah, cofondateur de Countingwell, a déclaré : « Bien qu’il existe des informations sur les effets des cours en ligne parmi les étudiants, il existe des études négligeables sur la façon dont les enseignants font face à ce changement soudain dans les méthodes d’enseignement. Notre enquête visait à combler cette lacune et cherchait à faire ressortir leur point de vue sur la mesure dans laquelle ils se sont adaptés à l’enseignement en ligne et quels sont leurs plus grands défis pour enseigner en ligne efficacement.

