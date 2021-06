Des entraîneurs de football punis pour avoir forcé un joueur juif à manger du porc 10z viral

Malheureusement, nous voyons des histoires vraiment dégoûtantes sur des personnes en qui nous avons confiance pour prendre soin de nos jeunes. Et cette histoire n’est qu’un autre exemple.

Huit entraîneurs de football d’un lycée de Canton, dans l’Ohio, ont été mis en congé administratif après avoir forcé un joueur israélite hébreu à manger du porc parce qu’il avait manqué un entraînement.

Selon le Washington Post, l’entraîneur-chef de football du lycée McKinley, Marcus Wattley, et sept entraîneurs adjoints sont sous le feu des critiques pour avoir forcé un jeune de 17 ans anonyme à consommer une pizza au pepperoni contre son gré.

Un groupe d’entraîneurs de lycée à Canton, Ohio, est en congé administratif après avoir forcé un joueur israélite hébreu à manger du porc en guise de punition pour avoir manqué l’entraînement https://t.co/1ePYjYJbIs – Le Washington Post (@washingtonpost) 2 juin 2021

Selon le rapport :

« Gilbert a déclaré au Washington Post mercredi que le jeune de 17 ans, qui n’a pas été identifié publiquement, a été agressé verbalement par les entraîneurs et a subi des pressions de la part de ses pairs pour manger la pizza malgré ses croyances religieuses.

Wattley et les entraîneurs adjoints Badre El Bardawil, Cade Brodie, Joshua Grimsley, Romero Harris, Frank McLeod, Zachary Sweat et Tyler Thatcher ont été mis en congé administratif payé la semaine dernière après que le surintendant du district a pris connaissance de la situation via une plainte, a rapporté le Canton Repository. . “

L’étudiant aurait dit aux entraîneurs à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas manger la nourriture à cause de sa religion, et ils ont simplement continué à ignorer le gars.

L’histoire continuerait en disant que la famille des joueurs a l’intention de poursuivre le district scolaire. L’enfant est en consultation et, espérons-le, se remettra de cette expérience traumatisante.

C’est vraiment dommage que des gens que les enfants sont censés admirer agissent de manière aussi ridicule au quotidien. Espérons que ces huit hommes ne seront plus jamais autorisés à entraîner le football de leur vie.

