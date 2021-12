Des entrepreneurs technologiques ouvrent le Seattle NFT Museum pour présenter une forme d’art numérique dans un espace physique

Le Seattle NFT Museum sur la First Avenue dans le quartier Belltown de Seattle. (Photo SNFTM)

Les amateurs d’art curieux de savoir quoi penser de l’engouement autour des NFT et de la précipitation pour collecter de tels actifs numériques auront un musée physique à visiter à Seattle pour mieux apprécier le phénomène.

Le Seattle NFT Museum, qui ouvrira ses portes le 14 janvier, est présenté comme le premier musée dédié à la forme d’art émergente dans le nord-ouest du Pacifique, et présentera des artistes et servira d’espace de rassemblement pour les passionnés et les collectionneurs.

SNFTM — à ne pas confondre avec SAM ou l’ancien EMP ou tout autre acronyme artistique — a été fondé par les entrepreneurs de Seattle Jennifer Wong et Peter Hamilton. Les vétérans de la technologie sont actifs dans la communauté des entreprises et des startups et ont déjà travaillé ensemble au sein de la société de marketing Tune.

Jennifer Wong et Peter Hamilton, fondateurs du Seattle NFT Museum.

Wong est maintenant responsable du développement durable à la startup de fret numérique Convoy ainsi que professeur adjoint à l’Université de Washington. Hamilton, l’ancien PDG de Tune, est désormais à la tête du commerce de la plateforme de télévision en streaming Roku.

Wong a déclaré à . que la maîtrise du numérique à Seattle est plus élevée que dans de nombreux endroits et qu’il existe une forte base de passionnés de NFT à la recherche de nouvelles façons de partager l’art et de nouer des relations.

« Il y a aussi un boom de la curiosité dans le grand public », a déclaré Wong. “Le Seattle NFT Museum est accessible à tous ceux qui ont entendu le terme NFT et souhaitent en savoir un peu plus.”

Les NFT, ou jetons non fongibles, sont des certificats de propriété virtuels enregistrés dans le cadre d’un réseau informatique blockchain et ont suscité une frénésie parmi les collectionneurs et les passionnés de crypto-monnaie. Tout, des mèmes Internet aléatoires aux œuvres d’art numériques sérieuses, peut se voir attribuer une authenticité numérique unique et être vendu pour des sommes époustouflantes.

On espère que le fait d’avoir un emplacement réel de brique et de mortier donnera un nouvel élan au milieu à Seattle. Wong a qualifié l’inspiration, l’éducation et la communauté des trois objectifs principaux de l’espace dédié, et a déclaré que des éléments des trois sont absents des forums et plates-formes numériques où les NFT sont désormais principalement présentés.

« Aussi puissantes que soient devenues les communautés en ligne, rien ne remplace le fait de regarder l’art, debout à côté d’une autre personne. »

Le musée, situé au 2125 First Ave. dans le quartier Belltown de Seattle, comportera plus de 30 écrans de haute qualité pour l’affichage d’art numérique. Le site Web du musée qualifie la qualité des expositions de « fondement de cette galerie immersive » et l’art qui est exposé vit sur la blockchain et est présenté en prêt d’artistes, de créateurs, de galeries et de collectionneurs.

Le passage à une galerie physique est une tournure intéressante par rapport à l’itinéraire emprunté par Phosphene, basé à Seattle, qui a été lancé en tant que portail en ligne en mai par le vétéran de la technologie Art Min et Kirsten Anderson, propriétaire de la galerie Roq La Rue.

« La fidélité et la taille des écrans offrent un espace d’inspiration que le défilement des smartphones ne peut pas fournir », a déclaré Wong. « Aussi puissantes que soient devenues les communautés en ligne, il n’y a pas grand-chose de substitut à regarder l’art, debout à côté d’une autre personne. Nous avons besoin des deux mondes, et nous savons qu’il y aura tellement d’opportunités de combler le métaverse avec des expériences physiques à l’avenir. »

L’objectif est de rendre les NFT plus accessibles, d’exposer l’art numérique et les artistes et d’aider les gens à comprendre comment interpréter la forme d’art.

Wong travaille directement avec des artistes, en s’occupant de l’exposition d’ouverture du musée. Hamilton gère Discord et les communautés de collectionneurs. Les deux appellent cela un projet de passion amusant, mais ils auront besoin d’aide et embauchent actuellement pour des postes d’administration, de conservation, de gestion de communauté et d’informatique.

En plus de l’exposition d’art, le Seattle NFT Museum sera également disponible pour des événements de frappe NFT, des équipes hors site, des conférences, des collectes de fonds, des fêtes de fin d’année, des séances photo et plus encore.

(Image SNFTM)

Voici les artistes et les collections qui seront initialement présentés par SNFTM :

Artiste vedette, Blake Kathryn : Artiste 3D basé à LA avec une esthétique futuriste qui a collaboré avec Lil Nas X, Jimmy Choo, Vox et Warner Brothers. Blake Kathryn fera une séance de questions-réponses au musée le week-end d’ouverture.Vitrine collector, Bird Collection : Les œuvres appartenant au fondateur de la technologie de Seattle et collectionneur de NFT, Aaron Bird, seront prêtées au musée pour sa première exposition. Bird a précédemment fondé la startup de marketing d’entreprise de Seattle Bizible et le studio de startup Pienza. Artiste de Seattle, Neon Saltwater: Designer environnemental et artiste 3D basé à Seattle, spécialisé dans la création de salles numériques et physiques. Parmi les clients et collaborateurs figurent Barney’s New York, Starbucks, Facebook, Seattle Art Museum, Target, etc.Artiste de Seattle, Charles Peterson: Photographe célèbre pour sa documentation de la scène musicale grunge de Seattle des années 80 et 90. Peterson a récemment fait son entrée sur la scène NFT avec la vente d’une collection d’images rock. Artiste de Seattle, Robbie Trevino: Artiste conceptuel et illustrateur basé à Seattle, spécialisé dans l’illustration et le design surréalistes et de science-fiction. Les clients incluent : Lucasfilm, Tool, DeadMau5, Magic the Gathering, Netflix (Love, Death and Robots), Valve, Xbox et plus encore.Vitrine d’artistes, H+ Creative : Le cabinet de représentation d’artistes et le studio de services visuels présentent certains des artistes NFT les plus réputés qui travaillent aujourd’hui.