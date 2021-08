Des entreprises avec des leaders divers et inclusifs sortiront gagnants : Umesh Ramakrishnan, Kingsley Gate Partners

Les organisations doivent commencer à envisager d’utiliser un logiciel d’interview vidéo, et pas seulement un logiciel de vidéoconférence.

Alors que le pays se prépare à faire face à la troisième vague de la pandémie, les organisations adoptent rapidement des modèles commerciaux hybrides qui incluent davantage leur main-d’œuvre – et cela se répercute également sur le processus d’embauche. Le recrutement à distance par vidéo a transformé le recrutement et l’intégration. Initialement, la vidéo était utilisée en raison des blocages imposés par le gouvernement et, par conséquent, il n’y avait pas d’alternative ; mais à mesure que la pandémie se poursuivait, de plus en plus d’entreprises sont devenues à l’aise avec les entretiens à distance et l’embauche sans réellement rencontrer physiquement la personne. Malheureusement, pendant la majeure partie de la pandémie, nous avons été obligés d’utiliser des outils de vidéoconférence comme Zoom, Teams, Skype ou Webex pour interviewer, et bien que nous soyons devenus plus à l’aise avec le concept d’embauche à distance, ces outils nous ont semblé être un mauvais remplacer l’entretien en personne.

Heureusement pour nous, une nouvelle technologie est apparue qui a introduit des plates-formes comme HireLogic (vous en lirez plus à ce sujet plus tard), qui ont été conçues à partir de zéro dans le seul but de recruter à distance. Cette plate-forme permet à l’équipe de recrutement de créer d’abord un profil de poste spécialement conçu pour le recrutement à distance, puis de vous tenir la main lors d’entretiens virtuels en veillant à ce que le processus ne remplace plus les processus en personne, mais une réelle amélioration. La meilleure partie de la plate-forme est la façon dont elle est conçue pour prendre des décisions d’embauche qui prennent en compte les recommandations de tous les intervieweurs et les aident à prendre collectivement une décision structurée et impartiale. Cette plate-forme atténue considérablement le risque d’une mauvaise embauche, ce qui permet aux organisations d’économiser beaucoup de temps et d’argent. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Umesh Ramakrishnan, associé principal et co-PDG, Kingsley Gate Partners a parlé des tendances d’embauche de C-Suite et du rôle de la technologie dans l’embauche à distance. Extraits :

Quelles sont les plus grandes tendances émergentes dans le recrutement de cadres supérieurs en Inde ?

Avec l’augmentation de l’impact de la technologie dans tous les secteurs, les organisations s’attaquent aux problèmes de sécurité résultant de l’utilisation accrue de la technologie. En conséquence, nous constatons une demande accrue de personnel de sécurité. Bien qu’il n’y ait pas eu d’attaques de ransomware très médiatisées en Inde par rapport à l’Occident, certaines entreprises prennent de l’avance en embauchant des cadres qui ont eu l’expérience de telles attaques.

De plus, la diversité ne sera pas un simple souhait mais une nécessité. Les entreprises qui adoptent des leaders diversifiés et inclusifs, qui sont flexibles, agiles et adoptent le changement, sortiront gagnantes. Ceci est provoqué par les médias et les investisseurs activistes.

Quels secteurs ont connu une augmentation du recrutement de cadres ?



Santé, vente au détail en ligne et technologie.

Quels types de compétences ou de rôles sont recherchés ?



Responsable de la sécurité de l’information : le rôle du responsable de la sécurité de l’information a considérablement évolué. La protection des données est devenue une priorité avec les personnes travaillant à distance ou dans le cadre d’un modèle économique plus hybride.

Le CFO continuera d’être un Hot Job en 2021. La nécessité d’une combinaison de leadership opérationnel et financier est primordiale. À mesure que les régions géographiques deviennent plus paroissiales et qu’il y a un contrecoup de la mondialisation, les agents financiers avec une concentration plus régionale ont commencé à recevoir plus d’appels de recruteurs.

Umesh Ramakrishnan, associé principal et co-PDG, Kingsley Gate Partners

Les DRH ont été appelés les travailleurs de première ligne de la crise humanitaire mondiale. Alors que le rôle antérieur du DRH supervisait tous les aspects de la gestion des ressources humaines et des opérations d’une organisation, la pandémie a fait évoluer le rôle vers une position plus stratégique, empathique, adaptative et futuriste.

L’accent est également mis sur l’ESG (environnement, social et gouvernance), en particulier dans les secteurs verticaux de la santé et du bien-être, de l’alimentation et de l’agriculture, de l’énergie et du développement durable. De tels efforts pour accroître la sensibilisation ont abouti à de nouveaux titres tels que « responsable mondial de l’ESG » et « responsable en chef du développement durable », qui doivent être plus empathiques, techniquement compétents, conscients de soi, inclusifs et faire preuve d’un degré élevé d’intelligence émotionnelle.

Des compétences spécifiques en leadership pour un lieu de travail post-COVID-19 ?



Agilité. Savoir-faire technique. Adaptatif. Empathique. Stratégique. Compris. Expérience d’avoir fait face à des catastrophes naturelles, des perturbations géopolitiques, etc., car elles sont mieux adaptées pour faire face aux séquelles de la pandémie.

Les nouveaux dirigeants de ce monde post-pandémique doivent être : (voir l’ordre ci-dessous)

– Empathique

– Rapide et Agile

– Énergique et passionné

– Souple

– Inclusif

Quel rôle joue la technologie dans le recrutement à distance ?



Ce qui a commencé comme substitut en mars 2020 est devenu la norme. L’interview vidéo est là pour rester même après avoir atteint l’immunité collective. La raison en est que les gens ont réalisé que non seulement c’est rentable et efficace, mais aussi efficace. Ce n’est plus un substitut; c’est en fait mieux que l’entretien en personne. Les finalistes auront toujours lieu en personne, mais la plupart des entretiens étant menés avant que le finaliste ne soit identifié, les entretiens vidéo resteront le moyen le plus efficace et le plus efficace d’atteindre ces candidats finalistes.

Comment votre entreprise aide-t-elle son client dans la recherche de cadres alors que les entreprises se transforment en recrutement à distance ?



Les organisations doivent commencer à envisager d’utiliser un logiciel d’interview vidéo, et pas seulement un logiciel de vidéoconférence. La différence est que du côté de l’intervieweur, vous aurez des questions, des évaluations et la possibilité d’obtenir des transcriptions de votre entretien afin que vous soyez minutieux et efficace. À l’aide d’un logiciel d’entretien vidéo, vous pouvez réunir toutes les parties prenantes du recrutement pour prendre une décision d’embauche objective par voie numérique, en particulier dans un monde où même les dirigeants qui prennent cette décision peuvent ne pas être dans la même pièce physique. Cependant, il est simple de les rassembler tous dans une salle numérique. Nous avons créé une société de logiciels d’interview vidéo – HireLogic – qui permettra aux entreprises du monde entier de faire tout ce qui précède.

