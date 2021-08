Des entreprises de crypto-monnaie en Suisse vont proposer des produits à jetons sur Tezos ⋆ Crypto new media

in

Crypto Finance, Inacta et InCore Bank se sont associés pour former le trio financier suisse et ont uni leurs forces pour établir des produits financiers réglementés sur Tezos.

Les trois entreprises suisses se concentrent sur la cryptographie ; ils utilisent la blockchain Tezos pour fournir aux institutions des actifs tokenisés. Leur objectif principal est de servir et de satisfaire les clients institutionnels.

La FINMA s’associe à Inacta et InCore Bank pour fournir des produits financiers réglementés avec le récent processus de tokenisation. La société l’a annoncé mardi, ajoutant que le processus suivra la norme de Tezos FA2.

La FINMA est l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers est l’organe du gouvernement suisse responsable de la réglementation financière.

Lecture connexe | Des rapports montrent une augmentation de 45% des inscriptions en stock et en crypto-monnaie dans les zones rurales de l’Inde

Il s’agit d’une société de négoce de crypto-monnaie sous licence créée en 2007 avec Mark Branson en tant que PDG. Leurs services comprennent la surveillance des banques, des bourses, des compagnies d’assurance, des négociants en valeurs mobilières et d’autres intermédiaires financiers en Suisse.

InCore Bank avait annoncé l’intégration de services de jalonnement, de stockage et de négociation de qualité institutionnelle. Ce serait pour XTZ, la crypto-monnaie native de la blockchain Tezos.

La blockchain Tezos

Tezos est un Proof of Stake open source, un réseau de blockchain décentralisé capable d’exécuter des transactions peer-to-peer. En outre, il sert de plate-forme pour le déploiement de contrats intelligents avec le Tez en tant que cryptographie native représentée par XTZ.

Tezos a été parmi les premières blockchains à intégrer un système de consensus de preuve de participation en 2018. Tezos a sa fondation située en Suisse, à l’instar d’autres fondations publiques de blockchain.

Crypto Finance agit en tant que fournisseur de l’infrastructure du projet tandis qu’InCore Bank effectue la tokenisation. La Banque utiliserait la nouvelle norme « DAR » de 1 jeton sur Tezos construit par Inacta.

Selon Stijn Vander Straeten, les régulateurs suisses ne sont pas loin d’approuver le premier produit tokenisé sur Tezos.

Stijn Vander Straeten est le PDG de Crypto Finance (Infrastructure Services) AG au sein du groupe Crypto Finance.

Avant de rejoindre l’entreprise, Stijn a travaillé pour une banque fintech à Zoug en tant que PDG. Il a treize ans d’expérience dans les secteurs de la banque, de la gestion de fortune et de la gestion d’actifs, occupant divers postes de direction.

Zones à tokeniser sur Tezos

Vander Straeten a révélé ses plans tout en parlant des zones à tokeniser sur XTZ. Il a déclaré que nous commencerions certainement par les plus simples, principalement en dette privée. Ensuite, nous passerons progressivement au domaine privé de l’équité.

Lecture connexe | FTX met en vente les droits de dénomination du Cal Memorial Stadium pour 17,5 millions de dollars afin d’afficher sa marque

Cependant, l’écosystème XTZ relâche l’aspect développement, bien qu’il se reflète à peine sur le prix du jeton XTZ.

Le jeton XTZ se négocie à 5,56 $ dans une dynamique baissière | Source : XTZUSD sur TradingView.com Image en vedette de Pixabay, graphique de TradingView.com