Des entreprises fabriquant des drones et des missiles sophistiqués pour installer leurs bases dans le couloir de défense UP

L’Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) a attribué 55,40 hectares de terres à 19 entreprises. (Photo d’archive : IE)

Deux entreprises indiennes qui fabriquent des cartouches pour les armes utilisées par les forces de sécurité ont annoncé leurs investissements dans le nœud Jhansi du couloir de défense UP.

Delta Combat Systems Limited (Delta) et Werywin Defence Private Limited devraient investir 215 crores de roupies pour mettre en place leurs unités de fabrication d’armes plus petites.

Selon un communiqué publié par le gouvernement de l’UP, Delta Combat Systems Limited s’est vu attribuer 15 hectares de terrain. La société envisage de créer son usine en investissant Rs 150 crore et fabriquera des cartouches pour fusils d’assaut, de tireur d’élite et INSAS. Il fabriquera également des cartouches qui seront utilisées dans les carabines de combat rapproché (CQB) et d’autres armes légères utilisées par les forces de sécurité du pays.

Ces carabines CQB, selon le communiqué, sont très efficaces car elles ont le pouvoir de toucher une cible située dans un rayon de 200 mètres ; le fusil INSAS qui est fabriqué sur les lignes de l’AK-47 a été largement utilisé pendant la guerre de Kargil.

Comme indiqué précédemment, le gouvernement de l’État a déjà alloué des terrains à des entreprises pour la fabrication de missiles et de drones BrahMos dans les nœuds de Lucknow et Aligarh respectivement. Les travaux de construction de ces bases de fabrication devraient démarrer prochainement.

L’annonce du corridor de défense à UP a été faite lors du sommet des investisseurs en 2018 par le Premier ministre Narendra Modi. Le gouvernement de l’État a décidé d’établir le corridor qui couvre les districts de Kanpur, Chitrakoot, Lucknow, Jhansi, Aligarh et Agra.

En 2020, en marge de la DefExpo qui s’est tenue à Lucknow, des protocoles d’accord d’une valeur de Rs 50 000 crore ont été signés avec des entreprises nationales et étrangères qui fabriquent différents produits et plates-formes dans le secteur de la défense.

Jusqu’à ce jour, 29 entreprises avaient soumis leurs propositions pour l’installation de leurs installations dans le nœud d’Aligarh au gouvernement de l’État. L’Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) a attribué 55,40 hectares de terres à 19 entreprises. Ces 19 établiront leurs usines au coût de Rs 1245,75 crore.

En outre, 11, 6 et 8 entreprises ont soumis leurs propositions pour l’implantation de leurs usines dans les nœuds de Jhansi, Kanpur et Lucknow.

Les entreprises les plus importantes qui vont installer leurs installations pour fabriquer des drones sophistiqués dans le nœud d’Aligarh comprennent Allen & Alvan Pvt Ltd et Encore Research LLP. Ces deux sociétés ont annoncé qu’elles allaient investir 550 crores de roupies pour la mise en place de leurs usines de fabrication.

Le communiqué officiel citant des responsables de l’UPEIDA a déclaré que le corridor aidera à conduire le pays vers l’autosuffisance dans le secteur de la défense et donnera également à l’Etat une nouvelle identité.

