Des entreprises suédoises et indiennes prennent des mesures concrètes pour relever les défis de la transition verte : Håkan Kingstedt, président de SIBC

Le 26 octobre 2021, l’Inde et la Suède célébreront la 8e Journée de l’innovation. L’événement en ligne sur le thème « Accélérer la transition verte de l’Inde en Suède » est organisé par India Unlimited en association avec l’Ambassade de l’Inde en Suède, le Sweden-India Business Council (SIBC), l’organisme industriel Confederation of Indian Industry (CII) et Start-Up India.

Tanmaya Lal, ambassadeur de l’Inde en Suède et en Lettonie et d’autres hauts ministres indiens et suédois prononceront leur discours au cours de l’événement virtuel d’une journée.

Dr Jitendra Singh, Ministre de la Science et de la Technologie, Gouvernement de l’Inde et Ibrahim Baylan, Ministre des Affaires, de l’Industrie et de l’Innovation, Gouvernement de Suède, Dr. Renu Swarup Secrétaire, Ministère de la Science et de la Technologie, Gouvernement de l’Inde, Darja Isaksson, Directeur général , Vinnova; Agence suédoise de l’innovation.

Seront également présents le président de TV Narendran, CII, Amit Chadha PDG et directeur général, L&T Technology Services ; Robert Andren, directeur général, Agence suédoise de l’énergie ; Martin Lundstedt PDG du groupe Volvo. Ils interagiront avec le public qui comprendra des décideurs d’écosystèmes entreprises/gouvernement/start-ups/médias en Inde et en Suède.

Håkan Kingstedt, président du Conseil des entreprises de Suède – Inde, partage plus d’informations sur l’ordre du jour de la Journée de l’innovation et bien plus encore avec FE Online.

Voici des extraits

Quel est le programme de la Journée de l’innovation Inde Suède ?

Cet événement d’une journée sera divisé en neuf parties pour discuter de divers aspects du changement climatique et des solutions possibles pour amener la transition verte et pionnier du possible.

Les sessions comprendront un échange d’idées sur la mise en œuvre de la technologie numérique et de l’intelligence artificielle pour introduire des solutions respectueuses du climat. La puissance de la technologie ne pouvait pas être surestimée dans la lutte contre la pandémie et la reprise de plusieurs opérations pour atteindre un certain niveau de normalité. Par conséquent, l’exploiter davantage de manière créative stimulera la croissance et le développement de n’importe quel pays, en leur fournissant l’aide dont ils ont tant besoin pour se remettre de l’ère post-pandémique. Par conséquent, le forum mènera des discussions pour analyser divers aspects de la technologie concernant les deux pays, y compris les écosystèmes de startups technologiques Suède-Inde, les investissements conjoints dans la technologie, les soins de santé, l’énergie, les transports, l’industrie 4.0, les parcs technologiques et la portée de l’intelligence artificielle.

India Unlimited a été fondée en 2013 pour promouvoir les liens interculturels entre l’Inde et la Suède en association avec l’Ambassade de l’Inde en Suède et le Sweden-India Business Council. Au cours des huit années, l’organisation a organisé un certain nombre d’événements à Stockholm et à Göteborg mettant en valeur la diversité de la vie culturelle, économique et sociale indienne.

Comment les deux pays peuvent-ils travailler ensemble pour une transition verte ?

L’Inde est en bonne voie pour respecter et dépasser ses engagements de Paris Climat. La Suède est dans la même situation. L’objectif de la Suède est d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2045 et des émissions nettes négatives par la suite. Mais ce qui est le plus important, outre la mise en place de structures de concertation entre nos pays, ce sont les mesures concrètes prises par les entreprises pour relever les défis de la transition verte. L’Inde et la Suède sont ensemble dans le programme de transition industrielle dirigé par l’ONU et nous avons bien sûr les impacts de l’innovation avec le lancement d’Hybrit Green Steel, dans un secteur qui représente environ 30 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Le Conseil des entreprises Suède-Inde travaille bien sûr avec nos membres pour faciliter la feuille de route de la transition. Le Premier ministre Stefan Löfven s’est rendu en Inde en 2016 au cours de la semaine Make in India et avec cela la table ronde des chefs d’entreprise Inde-Suède (ISBLRT) a été envisagée.

Un groupe de PDG d’industriels de premier plan en Inde et en Suède s’est réuni pour discuter des problèmes clés affectant les entreprises et de la nécessité de débloquer des opportunités à l’avenir.

En 2018, l’Inde et la Suède ont signé le Plan d’action conjoint (PAC) pour promouvoir davantage la coopération bilatérale. Dans le cadre de cet accord global, les points de partenariat comprenaient les villes intelligentes, l’innovation et les transports de nouvelle génération. Cela continue d’être le cadre directeur pour nous.

SIBC travaille à opérationnaliser ces plans et toutes les initiatives. Par exemple, l’une des organisations avec lesquelles nous travaillons, l’Institut suédois de recherche environnementale, a récemment signé un protocole d’accord avec l’Institut national d’ingénierie environnementale (NEERI) pour développer des partenariats de R&D. Environ 37 startups suédoises se sont inscrites au défi de jumelage Ignite soutenu par les incubateurs et parcs scientifiques suédois (SISP) pour trouver des collaborations interentreprises avec l’Inde dans le domaine du développement durable et de l’efficacité énergétique. SIBC travaille pour connecter ces startups avec leurs homologues de l’industrie, en collaboration avec Ignite.

Collaboration dans le domaine de la science et de la technologie et de la recherche et de l’innovation – comment cela stimule-t-il les investissements ?

Les collaborations en matière d’innovation entre l’Inde et la Suède sont guidées par le partenariat d’innovation entre l’Inde et la Suède et le plan d’action conjoint. Celles-ci ont donné lieu à des appels à des partenariats de recherche entre l’Inde et la Suède. L’Agence suédoise de l’énergie a lancé un appel conjoint en 2020, avec le Département des sciences et technologies (DST) pour des projets d’innovation dans les réseaux intelligents afin d’apprendre et de co-créer de nouvelles solutions pour le changement climatique. De même, DST a également lancé un appel avec l’Agence suédoise de l’innovation (Vinnova) pour des projets pouvant promouvoir les villes intelligentes et la sécurité routière. Le SIBC est très heureux d’annoncer que le Partenariat suédois pour l’innovation et la sécurité des transports (SITIS), une collaboration composée de 15 acteurs industriels, universitaires et gouvernementaux, fait partie de cet appel. Le SIBC est le secrétariat du SITIS.

En savoir plus sur les relations bilatérales entre les deux pays et la coopération dans le secteur de la défense et de l’aérospatiale ? Et qu’est-ce que SAAB en Inde offre à l’armée de l’air indienne ?

La Suède et l’Inde ont conclu un protocole d’accord dans l’espace depuis 1986 et le domaine de collaboration a été mentionné dans le plan d’action conjoint Suède-Inde, convenu par le Premier ministre Stefan Löfven et le Premier ministre Narendra Modi en 2018.

Le plan d’action conjoint Suède-Inde met l’accent sur la collaboration en matière de recherche spatiale, de technologie, d’innovation et d’applications. Il a de nouveau été mentionné comme domaine de coopération dans la déclaration conjointe du sommet virtuel Suède-Inde de mars 2021 entre les deux premiers ministres.

Avec Saab, la coopération spatiale suédoise et L&T, nous travaillons avec les deux pays dans la communauté de l’innovation et des startups et dans l’écosystème spatial. Défense et espace vont de pair.

Saab est active en Inde depuis le milieu des années 70 et propose des produits dans toutes les branches de la défense en Inde. Ils proposent Gripen E / F à l’Inde pour l’approvisionnement en MRFA et travaillent activement avec l’industrie indienne pour soutenir Make in India.

