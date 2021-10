Des épaulards attaquent des bateaux au large de l’Espagne – Lancement d’une importante enquête | Monde | Nouvelles

L’enquête a été ordonnée par le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (Miteco) à la suite d’une série d' »attaques et harcèlements » au cours des 15 derniers mois. Les scientifiques disent que les incidents, qui comptent maintenant plus de 60, n’ont commencé à se produire qu’à l’été 2020 et étaient totalement inconnus auparavant.

Des dizaines de bateaux ont été pourchassés et harcelés par des groupes d’épaulards bien que les scientifiques pensent que seuls quelques spécimens sont ceux qui mènent ces actions.

« Dans tous les cas d’interactions analysés survenus depuis juillet 2020, aucune attitude agressive n’a été observée par les cétacés envers l’homme », précise le ministère.

Cependant, 15 pour cent des épisodes ont eu des conséquences matérielles sur les bateaux.

« Les interactions des orques juvéniles avec des bateaux de toutes sortes, pour satisfaire leur curiosité, sont courantes dans les eaux du détroit de Gibraltar et de la côte sud du Portugal, ces dernières années.

En revanche, les interactions avec les voiliers sont considérées comme inédites en raison du contact physique des spécimens avec la structure des bateaux », précise le ministère.

En septembre 2020, la Direction générale de la marine marchande a interdit la navigation des voiliers d’une longueur inférieure ou égale à 15 mètres dans la zone comprise entre Ferrol et Cedeira, du littoral jusqu’à 11 milles nautiques.

Après l’une des premières attaques de l’année dernière, un membre d’équipage a déclaré : « Notre équipage venait de partir de La Corogne et se trouvait à quelques milles des côtes lorsque l’équipage a soudainement senti que le volant lui était arraché des mains.

Le yacht a ensuite été remorqué, mais les impacts des orques ont continué, faisant claquer le câble de remorquage. Lorsque le yacht a été soulevé à terre, il y avait des marques de morsure claires sur la coque et le gouvernail était divisé en deux.

Et après un autre incident, l’un des équipages d’un yacht a déclaré: « J’étais tout à fait au courant des interactions avec les orques à l’avance, mais je pensais que nous avions en quelque sorte traversé le pire domaine au moment où nous avions le nôtre. »

« Il y a deux petites mares d’eau peu profonde autour de Cadix en direction de Tarifa. J’étais sur mon quart et le bateau était en pilote automatique.

« Je me suis retourné pour voir la direction du bateau voler à gauche, à droite, à gauche, à droite, s’écraser sur son habitacle. J’ai mis le pilote en manuel, et puis de chaque côté de moi, il y avait des orques partout. »

Il a estimé qu’il y avait environ une douzaine de baleines ou plus autour de leur yacht, allant de petits juvéniles à des adultes de taille normale.

« Je pense que nous avons été touchés 100 ou 200 fois sur le gouvernail. C’était cohérent. Ils étaient là depuis une bonne heure. Nous avons baissé les voiles conformément aux instructions, et finalement elles sont parties », a-t-il déclaré.

«Mais ils sont partis pendant 20 minutes, puis ils sont revenus. Nous pouvions les voir briser la surface au loin et se diriger droit vers le gouvernail. Ils étaient très concentrés sur leur tâche.

Le 28 septembre, un voilier de 14 mètres de long battant pavillon britannique et naviguant au large de A Guarda (Galice) a été attaqué par des orques, rendant son gouvernail inutilisable et ainsi à la dérive.

Elle a dû être secourue par un bateau de sauvetage, qui a ramené le yacht au port.

Ce n’est qu’un des nombreux cas similaires qui se sont produits en Galice et à Gibraltar depuis l’année dernière.

« Étant donné que ces événements se produisent avec une fréquence croissante, depuis le début de la saison estivale 2021 dans la zone du détroit de Gibraltar et du golfe de Cadix, il a également été nécessaire de restreindre temporairement les mesures de navigation dans cette zone », a déclaré le ministère. dans un rapport.

« Par conséquent, et dans le but d’améliorer la conservation de l’espèce en garantissant toujours la sécurité des personnes, il est nécessaire d’analyser les causes possibles qui modifient le comportement des épaulards et de concevoir et de prioriser des mesures pour minimiser ces épisodes. »

Plusieurs experts pensent que les épaulards « jouent » simplement avec les bateaux tandis que d’autres suggèrent qu’ils « se vengent » d’avoir été blessés par des harpons de bateaux de ce type dans le passé.

Cependant, les scientifiques sont généralement perplexes face à cette situation, pour laquelle il n’y a pas de précédent.